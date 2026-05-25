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Safe Parks Save Lives: कंक्रीट के जंगलों में सिसकता बचपन, हमारे पार्क कितने सुरक्षित, कितने जरूरी?

शहरों में घुटता बचपन अब पार्कों में भी सुरक्षित नहीं रहा. टूटे झूले और बदहाल रखरखाव नौनिहालों की खुशियों पर ग्रहण लगा रहे हैं.

ETV भारत पार्क सुरक्षा अभियान
ETV भारत पार्क सुरक्षा अभियान (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 9:23 AM IST

16 Min Read
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जयपुर/अजमेर/कोटा: 29 मार्च 2026 राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके में एक सामान्य सी दोपहर थी, जो कुछ ही पलों में दर्दनाक हादसे में बदल गई. एक प्राइवेट समिति के पार्क में खेल रही 12 वर्षीय मासूम बच्ची के लिए झूला खुशी का साधन था, लेकिन अचानक वही झूला अंतहीन दर्द के साये में बदल गया. झूला टूटकर गिरा और बच्ची बुरी तरह घायल हो गई. इस हादसे के बाद से वह अब तक चार बड़ी सर्जरी से गुजर चुकी है और उसका इलाज लंबे समय तक जारी रहने वाला है. यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हर शहर, हर पार्क और हर खेल मैदान को लेकर खड़ा होता है, क्या हमारी सार्वजनिक और निजी खेल सुविधाएं सुरक्षित हैं?

सवाल इसलिए भी है क्योंकि कंक्रीट के पिलर पर खड़ी होती गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और आधुनिकता से परिपूर्ण शहर बरबस हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. बेहतर जीवन का सपना लिए हर साल शहरों में बसने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस बीच उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी शहर के बीच में बने हरे-भरे पार्क निभाते हैं. पार्क शहरी जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सामुदायिक मेलजोल के लिए काफी जरूरी हैं. पार्क हरियाली प्रदान करने के साथ ही हवा को शुद्ध करते हैं. ये बच्चों के खेलने, बड़ों के टहलने और सामाजिक मेलजोल का बड़ा केंद्र होते हैं. बचपन का असली पता अब घर की चारदीवारी या मोबाइल स्क्रीन नहीं, बल्कि वह पार्क होना चाहिए जहां बच्चा खुलकर सांस ले सके, लेकिन जमीनी हालात हमारी सोच से बिलकुल अलग हैं. हर अभिभावक के मन में डर है कि ये पार्क हमारे बच्चों के लिए क्या सुरक्षित हैं? क्या वहां लगा हर झूला खुशी की गारंटी देता है या वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?

पार्कों में हुए हादसे और राजस्थान के पार्कों का रियलिटी चेक. (ETV Bharat)

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एक हादसा, जो बन गया चेतावनी: जयपुर में घटित हादसे को लेकर पुलिस की जांच में साफ सामने आया कि यह हादसा मेंटेनेंस में लापरवाही का नतीजा था. जिस झूले पर बच्चे रोज खेलते थे, उसकी नियमित जांच नहीं हुई. कोई सुरक्षा मानक लागू नहीं थे. और इसका खामियाजा एक मासूम को चुकाना पड़ा. उस बच्ची की जिंदगी अब अस्पताल के कमरों में सिमट गई है. जहां पहले खेल के मैदान की हंसी थी, वहां अब दर्द, ऑपरेशन और अनिश्चित भविष्य है.

ईटीवी भारत ने उठाई जिम्मेदारी: देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां सरकारी और हमारी उदासीनता हमारे नौनिहालों पर भारी पड़ी है. इन हादसों के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होना इन पार्कों की समस्याओं को नासूर बनाते हैं, जिससे ये हादसों दर हादसों के कारण बनते रहते हैं. किसी पार्क की बदहाली के पीछे स्थानीय निकायों की उदासीनता, सही देखरेख की कमी और अतिक्रमण मुख्य कारण हैं.

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सेफ पार्क की सुरक्षा चेकलिस्ट (ETV Bharat GFX)

देशभर के पार्कों का रियलिटी चेक: इसी समस्या की तरफ समाज से लेकर सरकार तक का ध्यान आकर्षित करने का बीड़ा ईटीवी भारत ने उठाया है. हम देशभर में पार्कों का रियलिटी चेक करने से लेकर व्याप्त समस्याओं को जनमानस के सामने रखेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन पार्क वही है, जहां प्रकृति, सुरक्षा और मनोरंजन का सही संतुलन हो. इस खबर में हम देशभर में और राजस्थान में पिछले समय में हुए हादसों का जिक्र करते हुए तीन शहरों जयपुर, अजमेर व कोटा के पार्कों की माली हालत को बता रहे हैं.

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पार्कों के लिए चुनौतियां (ETV Bharat GFX)

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राजस्थान में इन हादसों से भी नहीं लिया सबक: पार्क में करंट लगने से बच्चे की मौत: 15 जुलाई 2021 को जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में मानसरोवर के वरुण पथ स्थित एक पार्क में खुले पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि बिजली के तार कई दिनों से खुले पड़े थे, इसकी सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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हमारे लिए क्यों जरूरी हैं पार्क (ETV Bharat GFX)

जयपुर में बच्ची पर गिरा झूला: 29 मार्च 2026 को जयपुर में हरमाड़ा इलाके में सनसिटी की मैक्स हाइट मैजेस्टी अपार्टमेंट सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही एक बच्ची की जान पर बन आई. रख-रखाव के अभाव में कमजोर हुआ झूला टूटकर झूल रही बच्ची के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां उसके चेहरे की सर्जरी हुई. बच्ची पिछले करीब डेढ़ महीने से इलाज की प्रक्रिया से गुजर रही है.

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एक आदर्श पार्क में क्या होना चाहिए? (ETV Bharat GFX)

दोषियों के खिलाफ जांच जारी: इस मामले में पीड़ित बालिका के पिता की ओर से जयपुर के हरमाड़ा थाने में प्राथमिक की दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस की ओर से जांच करने के बाद कुछ स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों को दोषी बताकर इस पूरी घटना पर चार्जशीट पेश कर दी गई. इसके बाद जयपुर महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 17 ने 8 मई को पुलिस जांच में कमी मानते हुए चार्जशीट को हिदायत के साथ फिर से जांच अधिकारी हरि मीणा को सौंप दिया और निष्पक्ष जांच के लिए 2 महीने का समय दिया है. फिलहाल जयपुर की हरमाड़ा पुलिस की ओर से मामले में अनुसंधान जारी है.

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हमारे पार्क कितनें सुरक्षित हैं (ETV Bharat GFX)

नए पार्क का झूला गिरा: 4 मई 2026 को बारां जिले के अंता कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए पार्क के उद्घाटन के तीन दिन बाद ही बच्चों के झूलने के दौरान झूला जड़ से उखड़कर नीचे गिर गया. हादसे में एक बालक बाल-बाल बच गया.

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देश में हुए इन हादसों ने झकझोरा

  • साल 2009 में 8 साल का प्रतीक जमदादे की मुंबई के जुहू तारा रोड पर सांताक्रूज के एरोप्लेन गार्डन में मौत हो गई थी.
  • 21 फरवरी 2009 को गार्डन रीच के एक पार्क में 10 महीने का एक बच्चा, आंशिक रूप से ढकी हुई नाली में गिर गया. उसकी सात साल की बहन ने उसे पास के नल से पानी पिलाने के लिए नीचे उतारा था. दो घंटे बाद बच्चे का शव मिला, जो एक कंक्रीट की पटिया के नीचे फंसा हुआ था.
  • 21 जून 2016 को कर्नाटक के मांड्या जिले में एक पर्यटक की मौत हो गई. वह एक 'म्यूज़िकल फ़ाउंटेन' में डूब रहे एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था.
  • मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रहने वाले 32 वर्षीय पर्यटक राधेश्याम गुप्ता की मौत, कृष्णा राजा सागर जलाशय स्थित 'बृंदावन गार्डन' में कथित तौर पर करंट लगने से हुई थी.
  • 10 जुलाई 2016 को कर्नाटक के हासन में एक पार्क में 17 साल के एक किशोर की मौत हो गई. वह एक खराब बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया था. इस हादसे ने पार्कों और खेल के मैदानों में सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
  • 5 नवंबर 2017 को मुंबई के कूपरेज गार्डन में घोड़े से गिरने के बाद छह साल की जान्हवी शर्मा की मौत हो गई थी.
  • 2 जून 2018 को मुंबई के मीरा रोड पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी के एक गार्डन में खेलते समय करंट लगने से 11 साल की एक लड़की की मौत हो गई और छह बच्चे घायल हो गए.
  • 28 जनवरी 2024 को कर्नाटक के शिवमोग्गा के पास मुद्दिनाकोप्पा ट्री पार्क में हिरण जैसी दिखने वाली सीमेंट की एक मूर्ति गिरने से कथित तौर पर छह साल की एक लड़की की मौत हो गई.
  • 18 मार्च 2024 को मध्य मुंबई के वडाला स्थित महर्षि कर्वे गार्डन में एक खुले पानी के टैंक में डूबने से दो लड़कों की मौत हो गई थी.
  • 11 मई 2025 को गुजरात के वडोदरा में स्थित सायाजीबाग में परिवार के साथ पिकनिक मना रही चार साल की एक बच्ची की कथित तौर पर बाग में चलने वाली 'जॉय ट्रेन' के पहियों के नीचे आने से मौत हो गई.
  • 15 सितंबर 2025 को सूरत के पर्वत गांव में सूरत नगर निगम द्वारा संचालित एक खेल के मैदान का जर्जर लोहे का गेट गिर जाने से तीन साल के एक बच्चे की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए.

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राजस्थान के पार्कों का रियलिटी चेक

जयपुर का पौण्ड्रिक उद्यान: करीब 1.6 हेक्टेयर यानी लगभग 16 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैला ये उद्यान आसपास की लगभग एक लाख आबादी के लिए एकमात्र बड़ा सार्वजनिक खुला स्थान माना जाता है. यहां पहुंचते ही जो तस्वीर सामने आई, उसने नगर निगम के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. ज्यादातर झूले टूटे हुए हैं. बच्चों के खेलने के लिए लगे झूलों की हालत किसी भी अभिभावक की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है. कई झूले टूटे हुए हैं, कुछ के लोहे बाहर निकले हुए हैं तो कुछ असंतुलित हालत में हैं. ऐसे में बच्चों के चोटिल होने का खतरा लगातार बना रहता है.

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पार्कों के रखरखाव के लिए SOP (ETV Bharat GFX)

पार्क में अव्यवस्थाएं: तालकटोरा क्षेत्र निवासी कमलेश सोनी ने बताया कि इस पार्क में सुबह-शाम यहां सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षित सुविधाएं नहीं हैं. वॉकिंग ट्रैक भी बदहाल है और गार्डन में बना वॉकिंग ट्रैक भी जगह-जगह से टूटा हुआ मिला. सुबह और शाम यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पहुंचते हैं. कई जगह गड्ढे और उखड़ी टाइल्स हैं. सफाई की स्थिति बेहद खराब है. बैठने के लिए लगी कई बेंच टूट चुकी हैं. कई जगह पत्थर की बनी बैठने की पट्टियां भी क्षतिग्रस्त हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार डॉग बाइटिंग की घटनाएं भी हो चुकी हैं.

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पार्कों में क्या किया जाना चाहिए (ETV Bharat GFX)

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सुरक्षा की चिंता: गार्डन में आने वाली महिलाओं ने सुरक्षा को सबसे बड़ी चिंता बताया. यहां कोई स्थायी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं रहता, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है. चेन स्नेचिंग और मोबाइल स्नैचिंग का डर बना रहता है. उद्यान के केयरटेकर-कम-गार्ड राजू ने बताया कि स्थिति संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है. लोग यहां नशा करते हैं, उन्हें रोकने पर वे लड़ाई करते हैं और धमकियां देते हैं. पुलिस में शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती.

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जयपुर की सोसायटी में टूटा पड़ा झूला (ETV Bharat Jaipur)

प्रशासन का आश्वासन: वहीं, पार्कों की माली हालत पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्मेंट सेक्रेटरी रवि जैन ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मौजूद पार्क और गार्डन को लेकर नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश है कि वहां लगे झूले टूटे हुए ना हों. आवश्यकता पड़ने पर उनकी रिपेयर और बदलने के निर्देश दिए हुए हैं. इसके अलावा रात के समय पर्याप्त रोशनी, विद्युत के खुले हुए तार न होने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेगुलर सिविल वर्क और विद्युत के काम की निगरानी रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हुए हैं. डिपार्मेंट जल्द प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मौजूद पार्क और उद्यान की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेगा, ताकि कोई भी पार्क या उद्यान किसी हादसे को न्योता ना दे.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी
डिप्टी सीएम दीया कुमारी पार्क हादसे में घायल बच्ची से मिलीं (ETV Bharat Jaipur)

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अजमेर के पार्कों की हालत खराब: अजमेर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कई विकास कार्य करवाए, लेकिन शहर में सेहत, मेलजोल, खेल आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्क की हालत जस की तस है. शास्त्री नगर क्षेत्र में चार पार्क हैं, इनमें से दो पार्क में बच्चों के खेलने के झूले हैं, जबकि दो पार्क में केवल लोग सुबह शाम सैर के लिए आते हैं.

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पार्क हादसे में घायल बच्ची से मिले अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

नगर निगम पर अनदेखी का आरोप: ईटीवी भारत की टीम लाल बहादुर शास्त्री पार्क का जायजा लेने पहुंची तो दिखने में सब कुछ दूर से सामान्य ही दिख रहा था, लेकिन जब पार्क में लगी बड़ी स्लाइड को देखा तो रौंगटे खड़े हो गए. बिना आधार के टिकी स्लाइड को छोटा बच्चा भी पकड़ कर हिला कर बता रहा था. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ एसडी मिश्रा ने बताया कि ये पार्क ढाई दशक पहले बना था. उन्होंने नगर निगम पर पार्क की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्क की दुर्दशा हो रही है. यहां सुबह, शाम को लोग सैर करने आते हैं. बच्चे खेलने आते हैं. यहां झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने जिम्मेदार लोग नहीं आते.

जयपुर के पार्क में खुले पड़े बिजली के तार
जयपुर के पार्क में खुले पड़े बिजली के तार (ETV Bharat)

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हादसे को न्यौता दे रहे हैं टूटे झूले: पार्क में बच्चों के दौड़ने लिए देशी ट्रेडमिल भी है, लेकिन उसकी ग्रीसिंग नहीं होने के कारण काफी आवाज करती है. पार्क में हरी घास नहीं है. स्मार्ट सिटी की ओर से लगाया गया ओपन जिम तीन साल बाद भी खराब पड़ा है. सामाजिक तत्व दिन से शाम तक ताशपत्ती खेलते हैं और बच्चों को डरा-धमकाकर खेलने से रोकते हैं.

जल्द कराई जाएगी मरम्मत: अजमेर नगर निगम में उद्यान प्रभारी मनोहर सोनगरा बताते है कि नगर निगम के अधीन 51 उद्यान हैं. इन सभी उद्यान की समय-समय पर मॉनिटरिंग होती है. यहां लगे झूलों और ओपन जिम के खराब होने पर उनकी मरम्मत करवाई जाती है. शास्त्री नगर में लाल बहादुर शास्त्री उद्यान में झूलों को चेक करके उन्हें ठीक करवाया जाएगा. इसके अलावा अन्य उद्यान में लगे झूलों को भी चेक करवाया जाएगा, ताकि कोई हादसा झूलों को लेकर नहीं हो.

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कोटा के पार्क में क्षतिग्रस्त स्लाइड (ETV Bharat)

कोटा का नेहरू पार्क का हाल: कोटा शहर में नयापुरा से स्टेशन के बीच में एक ही पब्लिक गार्डन नेहरू पार्क है. यहां बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, योग करते नजर आ जाते हैं और बच्चे परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन टूटे हुए झूले उन्हें निराश कर रहे हैं और पेरेंट्स को चिंता में डालते हैं. जिम के इक्विपमेंट भी पूरी तरह से तहस-नहस हो गए हैं. स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक कोने में ट्रॉली भर कचरा पड़ा हुआ है, जिससे दुर्गंध आती है. टॉयलेट की हालत खराब है, महिलाओं के टॉयलेट में कीड़े-मकोड़े रहते हैं. पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. रात के समय स्मेकची(नशेड़ी) अंदर घुस जाते हैं.

जयपुर के पार्क में घूम रहे डॉग्स
जयपुर के पार्क में घूम रहे डॉग्स (ETV Bharat)

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बच्चों के लिए खतरा: चंद्र प्रकाश मित्तल का कहना है कि गार्डन में सिर्फ एक माली लगा हुआ है, जो पौधों में पानी दे देता है. पार्क की सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो रही है. ट्रैक की हालत काफी खराब हो चुकी है, जो घुटनों और जोड़ों के लिए नुकसानदायक है. लोहे में जंग लगे टूटे झूलों से बच्चों को गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है. डडवाड़ा निवासी महेश योगी का कहना है कि झूले टूटे हुए हैं, बच्चों को गिरने का खतरा है. लोहे में जंग कई जगह पर लगा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता

जल्द दुरुस्त करवाए जाएंगे पार्क: कोटा विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी मुकेश चौधरी का कहना है कि शहर के 587 पार्कों को केडीए ने टेकअप कर लिया है, सभी की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है. इनमें झूले से लेकर बिजली, पानी, टॉयलेट, वाकिंग ट्रैक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने का कार्य शामिल है, जबकि 47 पार्कों में भी कार्य शेष हैं. उन्होंने बताया कि अभियंताओं को निर्देश देकर नेहरू पार्क की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करवाएंगे.

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पार्क में टूटे पड़े जिम उपकरण (ETV Bharat)

हेल्थ हब हो चुके बीमार: पार्क सिर्फ कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार हैं. ईटीवी भारत की पड़ताल ने साफ कर दिया है कि देखरेख के अभाव में ये 'हेल्थ हब' अब खुद बीमार पड़ चुके हैं. कहीं सुरक्षा गार्ड नदारद हैं, तो कहीं लाइटें गुल होने से ये असामाजिक तत्वों का डेरा बन गए हैं. बड़ा सवाल बस यही है कि बजट और दावों के बावजूद पार्कों की सूरत कब बदलेगी?

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