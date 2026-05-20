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भयानक था पैनेसिया अस्पताल का अग्निकांड, आग की लपटों में थम गई एक जिंदगी, ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा मिला नजारा

देहरादून के पैनेसिया अस्पताल के ICU अग्निकांड के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ईटीवी भारत, तस्वीरों ने बयां किया आग से तबाही का भयानक मंजर

DEHRDUN HOSPITAL FIRE
पैनेसिया अस्पताल का अग्निकांड (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 9:51 PM IST

8 Min Read
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देहरादून: जिस अस्पताल को आग की लपटों के बीच सबने दूर से देखा, उसी हॉस्पिटल के आईसीयू (ICU) रूम तक ईटीवी भारत पहुंचा. जहां AC से आग छत की फॉल सीलिंग तक पहुंची, फिर मरीज से भरा हुआ पूरा कमरा धुआं-धुआं हो गया. जिसमें एक मरीज महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई. इस भयानक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया. वहीं, ईटीवी भारत की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं. जिनसे आपको रूबरू करवाते हैं.

पैनेसिया अस्पताल के आईसीयू में लगी थी आग: बता दें कि देहरादून के बीचों-बीच स्थित पैनेसिया अस्पताल में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. जिस अस्पताल को लोगों ने बाहर से आग की लपटों में घिरा देखा, उसी अस्पताल के भीतर मौजूद ICU तक ईटीवी भारत की टीम पहुंची. वहां का मंजर ऐसा था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त अंदर मौजूद मरीजों और स्टाफ के बीच कितनी अफरा-तफरी मची होगी.

राख में तब्दील हुई आईसीयू: अस्पताल का आईसीयू यानी गहन चिकित्सा इकाई (Intensive Care Unit) पूरी तरह राख में तब्दील दिखाई दिया. जले हुए बिस्तर, काली पड़ चुकी दीवारें, टूटे हुए शीशे और धुएं से भरा कमरा इस भयावह हादसे की कहानी खुद बयां कर रहे थे. बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत ICU में लगे एसी यानी एयर कंडीशनर (AC) से हुई थी.

Dehradun Panacea Hospital
पैनेसिया अस्पताल के ICU में लगी आग (फोटो- ETV Bharat)

एक मरीज की मौत: देखते ही देखते आग छत की फॉल सीलिंग तक पहुंच गई और फिर पूरा ICU धुएं व आग की चपेट में आ गया. गनीमत यह रही कि समय रहते मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई, वरना यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक महिला मरीज वीरवती (उम्र 60 वर्ष) निवासी कांवली, बल्लीवाला की मौत हो गई, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या मिला? देहरादून के रिस्पना पुल के पास स्थित इस अस्पताल में जब आग लगी, तो दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. स्थानीय लोगों ने अस्पताल से उठती आग की लपटों और धुएं के वीडियो भी रिकॉर्ड किए, लेकिन आग बुझने के बाद जब ईटीवी भारत की टीम अस्पताल के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था.

मेडिकल उपकरण और बेड जलकर खाक, दीवारों पर कालिख की मोटी परत: आईसीयू के भीतर पहुंचते ही ऐसा लग रहा था, जैसे पूरा कमरा आग के हवाले हो चुका हो. कमरे में मौजूद मेडिकल उपकरण जल चुके थे. मरीजों के बेड पूरी तरह राख बन चुके थे. दीवारों पर कालिख की मोटी परत दिखाई दे रही थी और छत की फॉल सीलिंग पूरी तरह जल चुकी थी.

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आईसीयू का बेड (फोटो- ETV Bharat)

कमरे में कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा: कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं और उनके शीशे टूटे पड़े थे. ऐसा लग रहा था कि आग के दौरान धुएं का दबाव इतना ज्यादा था कि कमरे के भीतर कुछ भी सुरक्षित नहीं बच पाया. यह दृश्य साफ बता रहा था कि आग ने ICU को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था और वहां मौजूद लोगों के लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल रहा होगा.

ICU तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी बेहद पतली गली: इस पूरे हादसे के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ICU तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर सामने आई. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में देखा गया कि ICU तक पहुंचने के लिए बेहद पतली गैलरी बनाई गई थी. यही एक रास्ता मरीजों और नर्सिंग स्टाफ के आने-जाने के लिए इस्तेमाल होता था.

यही गली इमरजेंसी एग्जिट का भी कर रही थी काम: हैरानी की बात यह है कि यही रास्ता इमरजेंसी एग्जिट का भी काम कर रहा था. यानी किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बाहर निकालने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं थी. अस्पताल की यह संरचना अब गंभीर सवालों के घेरे में है. जिस तरह से अस्पताल के भीतर संकरी गैलियां बनाई गई थीं, उससे यह साफ दिखाई देता है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे.

Dehradun Panacea Hospital
कुछ बेड जलने से बचे (फोटो- ETV Bharat)

अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर चौड़े एग्जिट प्वाइंट, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपातकालीन निकासी के लिए अलग व्यवस्था बेहद जरूरी होती है, लेकिन पैनेसिया अस्पताल में इन मानकों का पालन होता नजर नहीं आया. ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से भी बात की. उन्होंने भी माना कि अस्पताल में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी.

"प्रथम दृष्टया यह महसूस हो रहा है कि अस्पताल का निर्माण और आंतरिक व्यवस्था सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी. मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी यह जांच करने के निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हो रहा था या नहीं. यदि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री

सुरक्षा व्यवस्था और मानकों की होगी जांच: सुबोध उनियाल ने ये भी कहा कि केवल देहरादून ही नहीं बल्कि, पूरे उत्तराखंड में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था और मानकों की जांच कराई जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्यभर में अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप हों. उन्होंने कहा कि मरीजों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

निजी अस्पतालों को लेकर मिलती है अकसर शिकायतें: दरअसल, उत्तराखंड में निजी अस्पतालों को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आती रही हैं. कई अस्पतालों में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने, विजिटिंग डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल संचालन और मानकों के अनुरूप निर्माण न होने जैसे आरोप लगते रहे हैं. कई बार फायर सेफ्टी इंतजामों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई अस्पताल बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के संचालित होते रहे हैं.

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मेडिकल उपकरण जल हुए खाक (फोटो- ETV Bharat)

अस्पताल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल: पैनेसिया अस्पताल में लगी आग ने एक बार फिर इन सभी सवालों को सामने ला खड़ा किया है. अब स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो केवल जांच तक सीमित न रहे बल्कि वास्तविक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें. क्योंकि, अस्पताल वो जगह होती है, जहां मरीज अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में यदि अस्पताल ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी करें, तो यह बेहद गंभीर स्थिति मानी जाएगी.

मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का इंतजार: फिलहाल, पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जांच में ये साफ होगा कि आग लगने की असली वजह क्या थी? अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम कितने प्रभावी थे और क्या अस्पताल ने निर्माण और संचालन से जुड़े सभी मानकों का पालन किया था या नहीं? यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो अस्पताल प्रबंधन पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है.

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आग लगने के बाद का नजारा (फोटो- ETV Bharat)

स्वास्थ्य सिस्टम के लिए चेतावनी: देहरादून का यह अग्निकांड अब केवल एक हादसा नहीं बल्कि, पूरे स्वास्थ्य सिस्टम के लिए चेतावनी बन चुका है. सवाल केवल एक अस्पताल का नहीं बल्कि, उन तमाम अस्पतालों का है, जहां सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर मरीजों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है.

क्या था मामला? गौर हो कि देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में 20 मई की करीब 9:30 बजे ICU में लगे AC में आग लग गई थी. बताया जा रहा है कि आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट होने के चलते आगजनी की घटना हुई. इस घटना में एक मबुजुर्ग महिला मरीज की मौत हो गई. जबकि, 10 लोग घायल हुए. इसके अलावा राहत व बचाव कार्य में लगे 3 पुलिसकर्मियों भी घायल हो गए.

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