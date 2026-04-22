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खाली सड़कों पर पेट्रोलिंग...गूंज रही भारी बूटों की आवाज, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जंगीपुर में क्या है चुनावी माहौल?

जंगीपुर में राजनीतिक मुकाबले के साथ-साथ, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा पक्का करना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

Major challenge awaits as underlying tension prevails in Jangipur constituency
ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जंगीपुर में क्या है चुनावी माहौल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 10:17 PM IST

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अयान नियोगी

जंगीपुर: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले फेज के लिए मतदान 23 अप्रैल (गुरुवार) को होने जा रहा है. बात मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो, यह क्षेत्र राजनीति का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है. यहां मतदान फेज एक में 23 अप्रैल 2026 को होगा और मतगणना 04 मई 2026 को की जाएगी.

जंगीपुर में राजनीतिक मुकाबले के साथ-साथ, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा पक्का करना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. हाल के दिनों में, यह इलाका बार-बार अशांति की आग में झुलसा है.

वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध से लेकर राम नवमी के दौरान सांप्रदायिक झड़पों और स्थानीय स्तर के विवादों तक, जंगीपुर पुलिस जिले के इलाकों, खासकर सुती, धुलियान और शमसेरगंज में बार-बार खून-खराबा हुआ है.

इसी पृष्ठभूमि में, ईटीवी भारत ने जंगीपुर के हर कोने का दौरा किया ताकि इस चुनावी अग्निपरीक्षा से सफलतापूर्वक निपटने के लिए आयोग की तैयारियों के बारे में जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके.

जंगीपुर में 2026 का विधानसभा चुनाव किसी भी दूसरे आम चुनाव से अलग है. कई कारणों से, यह चुनाव क्षेत्र इस समय सभी की नजर में है. कुछ महीने पहले ही, जंगीपुर सबडिवीजन के शमसेरगंज और धुलियान इलाकों में बहुत ज्यादा अशांति की घटनाएं सामने आईं.

स्थानीय स्तर के झगड़े जल्द ही बड़े झगड़ों में बदल गए. कई जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और झड़प के आरोप सामने आए. हालात इतने बिगड़ गए कि स्थानीय पुलिस को शुरू में अशांति को काबू में करने में मुश्किल हुई. इसके बाद, और फोर्स तैनात की गईं, और हालात को संभालने और स्थिर करने के लिए कोलकाता से सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया.

हालांकि कई दिनों के साफ तनाव के बाद हालात काबू में आ गए, लेकिन उस अस्थिरता का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. यही वजह है कि मौजूदा चुनाव प्रशासन के लिए एक बड़ा इम्तिहान है. शांतिपूर्ण चुनाव पक्का करने के लिए, जंगीपुर में पहले कभी नहीं देखे गए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. पूरे विधानसभा इलाके में और केंद्रीय बल तैनात की गई हैं. सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है, और चेकपॉइंट (नाका-चेकिंग) लगाए गए हैं. संक्षेप में, पूरे जंगीपुर को सुरक्षा की चादर में लपेट दिया गया है.

लेकिन, जंगीपुर की धरती पर खड़े होकर कोई भी साफ महसूस कर सकता है कि, भले ही चुनाव से ठीक पहले टेंशन साफ तौर पर न दिखे लेकिन यह अभी भी मौजूद है, बिल्कुल एक शांत ज्वालामुखी की तरह. हालांकि यह सच है कि कहीं भी बड़ी झड़पों के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चारों ओर एक अजीब, भारी सन्नाटा पसरा हुआ है.

खाली सड़कों पर भारी बूटों की आवाज गूंज रही है और स्थानीय लोगों और केंद्रीय फोर्स के जवानों के बीच चुपचाप, आमने-सामने की बातचीत यह दिखाती है कि बाहर से शांति दिखने के बावजूद, इलाके के लोगों के दिलों में शांति नहीं है. एक दबा हुआ डर अभी भी उन्हें सताता हुआ लगता है. पिछली हिंसा की यादें उनके दिमाग में ताजा हैं.

राजनीतिक नजरिए से, यह चुनाव क्षेत्र बहुत अहमियत रखता है. जंगीपुर का चुनावी इतिहास बताता है कि इस चुनाव क्षेत्र के लोगों ने, अलग-अलग चुनावों में, अलग-अलग तरह की राजनीतिक पार्टियों को मौके दिए हैं. हालांकि 2001 और 2006 में इस सीट पर RSP का दबदबा था, लेकिन 2011 में सत्ता बदल गई.

कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद सोहराब 68,699 वोट पाकर जीते, जबकि CPM उम्मीदवार पूर्णिमा भट्टाचार्य 62,363 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. हालांकि, 2016 में हुए अगले चुनाव में सोहराब तीसरे स्थान पर खिसक गए. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने यह सीट जीती, जबकि CPM उम्मीदवार सोमनाथ सिंघा रॉय दूसरे स्थान पर रहे.

2021 के चुनावों में, जाकिर हुसैन ने 106,444 वोट हासिल करके अपने सपोर्ट बेस को और मजबूत करते हुए सीट को सफलतापूर्वक बरकरार रखा. उस मौके पर, भाजपा के सुजीत दास दूसरे स्थान पर रहे. एक बार फिर, जाकिर हुसैन तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. BJP ने चित्ता मुखर्जी को मैदान में उतारा है, CPM ने आलोक कुमार दास को उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मोहम्मद इमरान कर रहे हैं. इस बीच, हुमायूं कबीर की नई बनी पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' ने इस चुनाव के लिए जंगीपुर से मोहम्मद हसनुज्जमां को अपना उम्मीदवार बनाया है.

इस अशांति के माहौल के बीच, मौजूदा चुनाव वोटरों के लिए एक 'मूड टेस्ट' जैसा है, जो लोकतंत्र के आखिरी फैसले करने वाले हैं. सवाल है कि, लोगों का झुकाव किस तरफ़ है. क्या वफादारी बदलने का पुराना ट्रेंड बना रहेगा, या धार्मिक ध्रुवीकरण ही मुख्य असर साबित होगा. इन सभी सवालों के जवाब इस चुनाव के नतीजे में मिल सकते हैं.

सब कुछ देखते हुए, जंगीपुर का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का टेस्ट नहीं है. यह कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक असर और मौजूदा राजनीतिक जनमत का भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है. दुनिया अब बस कुछ और दिनों का इंतजार कर रही है, यह देखने के लिए कि ईवीएम से आखिर में क्या संदेश निकलता है.

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