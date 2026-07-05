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पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों के इंजन में आ रही खराबी? | ETV Bharat Ground Report में आई चौंकाने वाली हकीकत

गुवाहाटी: सरकार इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन और जैव ईंधन रणनीति को मजबूत करने का दावा कर रही है. यह कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर रहा है, किसानों की मदद कर रहा है और साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को भी कम कर रहा है.

इस सरकारी पहल के तहत, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा साल 2013-14 के 1.5 प्रतिशत से भी कम से बढ़कर साल 2025-26 में 20 प्रतिशत हो गई है. देश ने 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का अपना यह लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है.

पीआईबी (PIB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इथेनॉल की खरीद इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 के लगभग 38 करोड़ लीटर से बढ़कर साल 2025-26 में 1,200 करोड़ लीटर से अधिक (अनुमानित) हो गई है. इसके साथ ही, इथेनॉल बनाने की क्षमता साल 2014 के 421 करोड़ लीटर से लगभग पांच गुना बढ़कर साल 2026 में करीब 2,000 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है.

ईटीवी भारत (ETV Bharat) के संवाददाता ने गुवाहाटी शहर के प्रमुख वाहन सर्विस सेंटरों का ग्राउंड जीरो सर्वे किया और पाया कि पिछले एक महीने में बड़े सर्विस और वाहन मरम्मत केंद्रों पर, गाड़ियों से जुड़ी कितनी शिकायतें आ रही हैं.

नाम न छापने की शर्त पर, वाहन सर्विस सेंटरों के प्रबंधकों ने ईटीवी भारत से बात की और जमीनी हकीकत का खुलासा किया. सर्विस मैनेजरों ने इंजन स्टार्ट न होने, फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल फ़िल्टर जैसी समस्याओं का ज़िक्र किया.

गुवाहाटी में मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर के एक मैनेजर मनोज (नाम बदला हुआ) ने बताया, "पिछले छह महीनों से हमें गाड़ियों के इंजन से जुड़ी अधिक समस्याएं मिल रही हैं. पिछले एक महीने में यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है." उन्होंने आगे कहा, "हमारे सर्विस सेंटरों में आने वाले वाहनों के मुख्य रूप से तीन हिस्सों में समस्या आ रही है- वे हैं फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पंप. गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए हम फ्यूल टैंक (पेट्रोल टंकी) की सफाई कर रहे हैं. इंजेक्टर में खराबी के कारण गाड़ियों के इंजन अजीब तरह से काम कर रहे हैं."

सर्विस सेंटर मैनेजर ने बताया कि उन्होंने गाड़ियों में आ रही इन नई समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को ईमेल भेजा है, लेकिन अभी तक वहां से कोई उचित जवाब नहीं मिला है. मारुति सुजुकी के मैनेजर ने खुलासा किया कि हमें नई खरीदी गई कारों में भी समस्याएं मिली हैं, "अब गाड़ी मालिकों को किसी भी तरह समझाना मुश्किल हो रहा है, हम उन्हें प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं."

गुवाहाटी में किआ (Kia) सर्विस सेंटर के एक अन्य मैनेजर ने बताया, "इथेनॉल मिलाने के कारण सामान्य इंजनों की तुलना में टर्बो इंजन अधिक प्रभावित हो रहे हैं. इंजन स्टार्ट मिस होने की शिकायत लेकर हमारे सर्विस सेंटर पर 30 से अधिक कारें आईं." उन्होंने यह भी कहा, "पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में यह बढ़ गई है. हम इन तकनीकी समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को भी लिखते हैं लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है."