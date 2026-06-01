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Exclusive : जेईई टॉपर कनिष्क के पास है विश्व के एक नंबर संस्थान MIT USA में पढ़ाई का ऑफर, परिवार तय करेगा IIT बॉम्बे या कैंब्रिज

कनिष्क की ईटीवी भारत से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मेरा स्कूल में दाखिला सिंगापुर हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहां पर जॉब करते थे. बाद में वह पुणे शिफ्ट हो गए. ऐसे में दसवीं तक पुणे में पढ़ रहा था और ऑनलाइन ही आईआईटी एंट्रेंस की कोचिंग कर रहा था. सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 11वीं और 12वीं के लिए मेरे पैरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें कोटा जाना चाहिए, क्योंकि घर में कोचिंग ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन कंपटीशन का पता नहीं चलता था. कंपटीशन का फील लेना काफी जरूरी उन्होंने बताया था. इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस कोटा की उन्होंने मेरे लिए चुनी.

उसके पिता ऋतुल जैन का कहना है कि अभी फाइनल नहीं किया है. इस पर कनिष्क के साथ बातचीत करके निर्णय लेंगे. कनिष्क के पिता ऋतुल जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मां सरिता गुप्ता सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं. दोनों ही मूल रूप से कोटा के निवासी हैं और बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है. उन्होंने कनिष्क को 12वीं के बाद की पढ़ाई एक अच्छे संस्थान से करे, इस लक्ष्य को लेकर ही कोटा में दाखिला करवाया था.

हालांकि, कनिष्क को यूएसए की कैंब्रिज स्थिति में वर्ल्ड की नंबर-1 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में एडमिशन का ऑफर मिल चुका है. यहां तक कि स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई है. कनिष्क की रैंक के आधार पर उसे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल जाएगी. अब उसे दोनों में से तय करना है कि कहां वह जाना चाह रहा है.

कोटा: आईआईटी एंट्रेंस जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 8 लाने वाले कनिष्क जैन भी मूल रूप से कोटा के हैं, लेकिन उनके माता-पिता पुणे में सर्विस करते हैं. इसीलिए कनिष्क भी वहीं पढ़ते थे और दसवीं के बाद वह कोटा में पढ़ाई करने के लिए आए थे. यहां पर उन्होंने काफी मेहनत की और आईआईटी एंट्रेंस को क्रैक कर लिया.

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मां सरिता गुप्ता कभी-कभी मुझे संभालने के लिए आती थीं और इस दौरान मेरे पिता पुणे में मेरे छोटे भाई को संभाल लेते थे. उसका स्कूल, होमवर्क, लंच व डिनर मैनेज करते थे. एक-दो हफ्ते मेरी मां यहां रहकर जाती थी. मां के आने से मुझे इमोशनल वेल्थ काफी मिल रही थी. दादी दादाबाड़ी और नानी आकाशवाणी कोटा में ही हैं. कोटा में पढ़ाई करते समय दादी काफी समय मेरे साथ भी रही हैं. उनका काफी सपोर्ट रहा था. ननिहाल में भी मैं जाता था. मैं बीमार हुआ तब मामा-मामी ने काफी केयर की.

कोटा का "की पॉइंट" दूसरों को देखकर बच्चे चाहते हैं पढ़ना : कोटा क्यों चुना? इस सवाल पर कनिष्क का कहना है कि पढ़ाई में कंपटीशन होता है. कोटा में पूरे देश से टॉपर आते हैं. यह सभी पढ़ना चाहते हैं. इनके बीच सबका मन भी पढ़ने का होता है. इसकी वजह से सभी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं. मॉक टेस्ट में कम अंक या रिजल्ट आ गए हैं तो दूसरे टॉपर ने क्या किया था, हम देख सकते हैं. डाउट को डिस्कस करने का रिच एनवायरमेंट मिलता है. यही सबसे बड़ा कारण था कि कोटा में ऑफलाइन कोचिंग चुनी. कोटा का सबसे बड़ा "की पॉइंट" यह है कि यहां का वातावरण है, दूसरों को देखकर भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं.

जब ओलंपियाड विजेता बने कनिष्क... (Source : Kanishk Family)

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हम चारों टॉपर्स की थी अच्छी बॉन्डिंग : कोटा के चारों टॉपर एक ही बैच में थे. इस पर कनिष्क का कहना है कि बहुत जल्दी हम चारों (शुभम, कबीर व अर्णव) से अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. क्लासेस के बाद डिनर और लंच के साथ करते थे. करीब 40 से 50 मिनट तक हम बैठकर बात करते थे. यह एकेडमी वाली बातें नहीं करते थे, लेकिन क्लासरूम से हटकर बातें करते थे. यह काफी रिफ्रेश फील कराता था. कभी लेट नाइट आउटिंग या पिज्जा पार्टी कर लेते थे, कभी टेबल टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे. बहुत मजा आया. डिप्रेशन टाइप कुछ नहीं लगा.

पांच बार ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन, गोल्ड मेडल भी : कनिष्क जैन इसके पहले 2025 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है. इसके बाद एशियाई फिजिक्स ओलंपियाड 2025 सऊदी अरब के धहरान में सिल्वर मेडल लेकर आया था. बैंकॉक में आयोजित हुए इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड आईजीएसओ में गोल्ड मेडल लेकर आया था. इंटरनेशनल ऑनलाइन फिजिक्स कंपटीशन में भी वह टॉपर रहा है. होमी बाबा जूनियर साइंस एग्जामिनेशन 6 का 9th ग्रेड में 2 टॉपर रहा है. गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुका है. विद्यार्थी विज्ञान मंथन में भी नेशनल विनर बना और हिमालय टाइटल उसको मिला था.

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