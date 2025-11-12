ETV Bharat / bharat

झारखंड राज्य के 25 साल! सुनें, राज्य की कहानी वरीय नेता कड़िया मुंडा की जुबानी

कड़िया मुंडा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्ञान रंजन के माध्यम से शिबू सोरेन को एक मजबूत नेता बनाने और झारखंड पार्टी का अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार किया गया. उस वक्त सूरज मंडल को शिबू सोरेन के साथ कर दिया गया. कड़िया मुंडा ने झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडेय को झामुमो का मालिक बताया. यही दोनों आज झामुमो को चला रहे हैं. इसी तरह उस वक्त सूरज मंडल संगठन चला रहा था.

शिबू सोरेन को झारखंड को अलग राज्य का निर्माता कहा जाता है. इस सवाल पर कड़िया मुंडा ने कहा कि शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कोई नहीं मानता है, जिस व्यक्ति ने शिबू सोरेन को पद प्रतिष्ठा और दिशोम गुरु का नाम दिया उसे ही पार्टी से निकाल दिया. उन्होंने कहा शिबू सोरेन उस वक्त काफी मुखर और उग्र व्यवहार के थे. उनके इस व्यक्तित्व को देखकर लोग शिबू के साथ जुटते चले गए और उस वक्त की राजनीति पार्टियां शिबू सोरेन का इस्तेमाल कर झारखंड पार्टी को खत्म करने की जिम्मेदारी शिबू सोरेन को दी गयी.

कड़िया मुंडा ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को अलग राज्य के लिए लोकसभा से पास कराने के बाद बिहार से अलग किया. उस वक्त केंद्र में लालकृष्ण आडवाणी तैयार नहीं थे लेकिन बाकी सांसदों के तर्क-वितर्क के बाद बिल पास हुआ. उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य दिलाने में पीपी शर्मा का सहयोग मिला जो बाद में मुख्य सचिव बनाये गए.

राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण खुलकर कभी समर्थन नहीं किया था लेकिन बाद में एक ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली से एक कमेटी बनाई गई उसके बाद एक कमेटी बनाकर सर्वे कराया गया. उसके बाद केंद्र के लोगों ने भी सहमति दी उसके बाद विचार आगे बढ़ा लेकिन कांग्रेस ने झारखंड को अलग राज्य देने के पक्ष में नहीं थे. आज वही कांग्रेस झामुमो के साथ उपलब्धि लेने सामने आ जाता है.

उन्होंने बताया कि झारखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर बिहार राज्य के लगभग सभी नेता विरोध करते थे. भाजपा नेताओं ने इसकी अगुवाई की थी उसके बाद कइयों ने विरोध किया. कड़िया मुंडा का दावा है कि उस वक्त भी भीतरघात हुआ लेकिन कोई सफल नहीं हुआ.

पद्मभूषण से सम्मानित लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता कड़िया मुंडा ने झारखंड के 25 साल के कार्यकाल पर ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला. आज झामुमो खुद को राज्य अलग कर देने का दावा करता है लेकिन ऐसा नहीं है.

आगे कड़िया मुंडा कहते हैं कि यही कारण है कि झारखंड राज्य पीछे रह गया. यहां घूसखोरी और करप्शन चरम पर है. झारखंड भगवान भरोसे चल रहा है, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता. 25 साल के इस झारखंड की राजनीति और झारखंड गठन में के दौरान जो हुआ कड़िया मुंडा के साथ ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत.

लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ भाजपा नेता पद्मभूषण कड़िया मुंडा का आकलन झारखंड के 25 साल को लेकर है कि झारखंड को नजर लग गई है. कड़िया मुंडा बेबाकी के साथ कहते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 14 नवंबर की आधी रात को झारखंड लेकिन बेचैनी ऐसी की 14 नवंबर की मध्य रात यानी 12:00 बजे के ठीक बाद 15 नवंबर को शपथ लिया गया.

खूंटीः झारखंड राज्य 25 साल का हो चुका है. ऐसे में प्रदेश के आम और खास इसे अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं. इन वर्षों के आंकलन पर सबकी अपनी अलग-अलग राय है. इस रिपोर्ट से जानें, पद्मभूषण कड़िया मुंडा इन 25 वर्षों को कैसे देखते हैं.

झामुमो आज भी झारखंड में वन मैन पार्टी है, कल शिबू थे और आज हेमंत हो गए हैं दूसरा उन्होंने अपनी पत्नी को भी जोड़ लिया है. राज्य में दूसरा कोई नहीं है, हर काम हेमंत अकेले करते हैं. मंत्रिमंडल को छोड़कर सभी काम को अकेले कर रहे हैं जो राज्य के लिए गलत है.

झामुमो ने झारखंड को अलग राज्य दिलाने और झारखंड की अस्मिता बचाने में झामुमो के कई लोगों ने शहादत दिया तो उस वक्त बीजेपी ने क्या किया. इस सवाल पर कड़िया मुंडा ने कहा कि कौन सी शहादत, बाद में कौन मरा, निर्मल महतो जो मारा गया वह कोई जुलूस में नहीं मारा गया, किसी आंदोलन में उनकी मौत नहीं हुई. उस वक्त की घटना अलग थी और उस वक्त जो मारे गए वो विभिन्न तरीके एवं कांडों से मारे गए हैं. उन्होंने दावा किया कि झारखंड के नाम पर आंदोलन करते हुए कोई नहीं मरा है. कड़िया मुंडा ने खुला चैलेंज करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार नहीं बनती और भाजपा के लोग सांसद नहीं बनते तो आज यह झारखंड अलग राज्य नहीं बनता.

'जो विकास किया भाजपा ने किया'

झारखंड आज 25 साल का होने जा रहा है और इन 25 वर्षों में झारखंड में भाजपा की सरकार ज्यादा रही जबकि झामुमो की न के बराबर. कड़िया मुंडा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आज झारखंड में जो भी विकास कार्य हुए है वो सभी भाजपा ने बनाई है. आज झामुमो की सरकार है इसलिए वो दावा कर सकते हैं लेकिन आज भी कोई राज्य में नई योजना नहीं चल रही है, अगर चलता तो माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि चांडिल की योजना 50 साल से चल रही है. झामुमो की सरकार है वो दावा करेंगे तो कौन मना कर सकता है.

कड़िया मुंडा ने सीएम हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भी हेमंत केंद्र सरकार पर हमलावर है कि पैसा नहीं है जिसके कारण राज्य में विकास की रफ्तार रुकी है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के पास पैसा बकाया है तो कब तक का है यह उन्होंने आज तक नहीं कहा है. कांग्रेस की सरकार का रॉयल्टी पेंडिग है लेकिन कांग्रेस पर कभी टिप्पणी नहीं की, हेमंत सोरेन कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों नही ठहराती.

'इस वक्त नहीं होना चाहिए था अलग राज्य का गठन'

कड़िया मुंडा ने पूर्व और वर्तमान की राज्य की सरकारों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड के जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है. उन्होंने इसका एक ही कारण माना कि शुरू में ही गलती हो गई. राज्य का गठन रात को नहीं करना चाहिए था. कड़िया मुंडा ने कहा कि पाकिस्तान अलग देश की घोषणा 14 अगस्त आधी रात को हुई और 14 नवंबर की रात को झारखंड बिहार से अलग हुआ. आज पाकिस्तान का हाल खराब है. उन्होंने कहा कि गांव-देहात में कहावत है रात 12 बजे के बाद भूत घूमता है और आज राज्य भूतहा हो गया है. यहां भी रात 12 बजे के बाद शपथ ग्रहण किया और राज्य में किस की सरकार पांच साल नहीं टिक पाया. रघुवर दास ने किसी तरह पांच साल पूरा किया बाद में हेमंत ने कार्यकाल किसी तरह पूरा करने जा रहे हैं.

'करप्शन में डूबी है मौजूदा सरकार'

कड़िया मुंडा ने कहा कि झारखंड में जो स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है. राज्य में जितने आईएएस ऑफिसर जेल जा रहे हैं भारत मे कहीं ऐसा नही हुआ, आज भी जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के आईएएस ऑफिसर जब इतने घूसखोर हैं तो नीचे का ऑफिसर क्या करेगा.

राज्य में अबुआ आवास से लेकर सड़क, पुल पुलिया समेत लगभग सभी योजनाओं का काम बिना घूसखोरी के नहीं होता है. सड़क और पुल पुलिया टूट रहा है जिसे देखने वाला भी कोई नहीं है. सरकार को चिंता करना चाहिए लेकिन सभी योजनाएं कागजों में पूर्ण कर विकास के दावे किए जा रहे हैं. कड़िया मुंडा ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में हेमंत की सरकार पूरी तरह घूसखोरी और करप्शन में डूबी हुई है जिसका कारण है कि हम जैसे लोग भोग रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता जब चाहेगी तभी सुधरेगा नहीं तो राज्य भगवान भरोसे ही चलता रहेगा. वर्तमान में सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रहा है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड के 25 सालः जानें, अब तक की सरकारों के निर्णय पच्चीसी!

इसे भी पढ़ें- कैसा रहा झारखंड के 25 वर्षों का सफर, जानें नागपुरी लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हसमुख की जुबानी

इसे भी पढ़ें- झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर