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सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में कैसे गड़बड़ी हुई उजागर, अब क्या चाहते हैं झारखंड के सार्थक सिद्धांत!

रांचीः सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में हुई गड़बड़ी की वजह से 12वीं की परीक्षा में कम अंक पाने वाले देश के लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं. उनमें से एक झारखंड के सार्थक सिद्धांत भी हैं.

इन्होंने हाथ पर हाथ धरे रखने के बजाए खुद को कम मिले अंक की वजह तलाशना जरुरी समझा. इसका नतीजा यह निकला कि सीबीएसई सवालों के घेरे में आ गया और पूरा मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच गया. बात इतनी बढ़ गई कि सरकार को सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटाना पड़ गया. पूरे मसले पर सार्थक सिद्धांत ने ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह से फोन पर विस्तार से बातचीत की.

छात्र सार्थक सिद्धांत के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीन शॉट (फोटो सौ. सार्थक)

सवाल- आप झारखंड में कहां के रहने वाले हैं कहां से मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा दी. अपने और परिवार के बारे में बताएं.

सार्थक सिद्धांत- मैं झारखंड के बोकारो का निवासी हूं. मैंने बोकारो के डीपीएस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की. इसके बाद रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल से (2025-26) 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी. मेरा एक छोटा भाई है. मेरी मां सरोज प्रिया कंप्यूटर इंजीनियर हैं. पिता दिलीप कुमार झा कंप्यूटर इंजीनियर थे.

सवाल- आपको कैसे लगा कि ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से आपको उम्मीद से कम अंक मिला.

सार्थक सिद्धांत- मैंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी लेकिन उम्मीद के मुताबिक कम अंक आया. मेरे कई दोस्त भी इससे परेशान थे. इसी बीच पता चला कि 12वीं के स्टूडेंट निसर्ग अधिकारी ने अपने ब्लॉग में ओएसएम में गड़बड़ी को लेकर कुछ पोस्ट किया है. यहीं से जिज्ञासा बढ़ी और मैं साक्ष्य जुटाने में लग गया.

सवाल- सबसे पहले यह बताएं कि ओएसएम होता क्या है. क्या इस सिस्टम को दूसरे संस्थानों ने भी अपनाया है.

सार्थक सिद्धांत- यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा जाता है. स्टूडेंट की आंसर कॉपी को स्कैन किया जाता है. फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है. शिक्षक फिजिकल के बजाए कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपियों की जांच करते हैं. अंक को सीधे डिजिटली दर्ज किया जाता है. सिस्टम ही पूरे अंक को जोड़ता है ताकि कोई गलती ना हो. शिक्षक का कमेंट भी ऑनलाइन दर्ज होता है. देश के कई शिक्षण सस्थानों में यह सिस्टम काम करता है.

सवाल- अगर यह सिस्टम कॉपियों के मूल्यांकन को पारदर्शी बनाता है तो फिर इसपर सवाल उठाने की क्या वजह है.