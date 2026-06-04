सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में कैसे गड़बड़ी हुई उजागर, अब क्या चाहते हैं झारखंड के सार्थक सिद्धांत!
सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी पर झारखंड के छात्र सार्थक सिद्धांत के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत.
Published : June 4, 2026 at 7:05 PM IST
रांचीः सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में हुई गड़बड़ी की वजह से 12वीं की परीक्षा में कम अंक पाने वाले देश के लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं. उनमें से एक झारखंड के सार्थक सिद्धांत भी हैं.
इन्होंने हाथ पर हाथ धरे रखने के बजाए खुद को कम मिले अंक की वजह तलाशना जरुरी समझा. इसका नतीजा यह निकला कि सीबीएसई सवालों के घेरे में आ गया और पूरा मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच गया. बात इतनी बढ़ गई कि सरकार को सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटाना पड़ गया. पूरे मसले पर सार्थक सिद्धांत ने ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह से फोन पर विस्तार से बातचीत की.
सवाल- आप झारखंड में कहां के रहने वाले हैं कहां से मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा दी. अपने और परिवार के बारे में बताएं.
सार्थक सिद्धांत- मैं झारखंड के बोकारो का निवासी हूं. मैंने बोकारो के डीपीएस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की. इसके बाद रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल से (2025-26) 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी. मेरा एक छोटा भाई है. मेरी मां सरोज प्रिया कंप्यूटर इंजीनियर हैं. पिता दिलीप कुमार झा कंप्यूटर इंजीनियर थे.
सवाल- आपको कैसे लगा कि ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से आपको उम्मीद से कम अंक मिला.
सार्थक सिद्धांत- मैंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी लेकिन उम्मीद के मुताबिक कम अंक आया. मेरे कई दोस्त भी इससे परेशान थे. इसी बीच पता चला कि 12वीं के स्टूडेंट निसर्ग अधिकारी ने अपने ब्लॉग में ओएसएम में गड़बड़ी को लेकर कुछ पोस्ट किया है. यहीं से जिज्ञासा बढ़ी और मैं साक्ष्य जुटाने में लग गया.
सवाल- सबसे पहले यह बताएं कि ओएसएम होता क्या है. क्या इस सिस्टम को दूसरे संस्थानों ने भी अपनाया है.
सार्थक सिद्धांत- यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग कहा जाता है. स्टूडेंट की आंसर कॉपी को स्कैन किया जाता है. फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है. शिक्षक फिजिकल के बजाए कंप्यूटर स्क्रीन पर ही कॉपियों की जांच करते हैं. अंक को सीधे डिजिटली दर्ज किया जाता है. सिस्टम ही पूरे अंक को जोड़ता है ताकि कोई गलती ना हो. शिक्षक का कमेंट भी ऑनलाइन दर्ज होता है. देश के कई शिक्षण सस्थानों में यह सिस्टम काम करता है.
सवाल- अगर यह सिस्टम कॉपियों के मूल्यांकन को पारदर्शी बनाता है तो फिर इसपर सवाल उठाने की क्या वजह है.
सार्थक सिद्धांत- ओएसएम सिस्टम पर कोई सवाल नहीं है. यह कॉपी के मूल्यांकन को पारदर्शी बनाता है. सवाल है उस कंपनी पर जिसको सीबीएसई ने टेंडर देकर ओएसएम सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है. सीबीएसई ने जिस कोएम्प एडुकेट नामक कंपनी को ठेका दिया, वही कंपनी साल 2019 में तेलंगाना में ग्लोबारिना के नाम से काम कर रही थी और विवादों में आई थी. यह एक टेक और एग्जाम टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो सीबीएसई को परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती है. जांच में पता चला कि इस कोएम्प एडुकेट को गलत तरीके से टेंडर दिया गया था.
सवाल- आपको संसद की स्थायी समिति ने पूरे मामले पर प्रजेंटेशन देने के लिए बुलाया था. उस दिन क्या हुआ.
सार्थक सिद्धांत- मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता.
सवाल- आपकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई है. उनसे आपकी क्या बात हुई.
सार्थक सिद्धांत- उन्होंने मेरे द्वारा किए गये पूरे पड़ताल की जानकारी ली. उन्होंने बातचीत का पूरा वीडियो भी तैयार कराया. उन्होंने मेरी पहल की सराहना की.
सवाल- मार्किग में गड़बड़ी की संभावना से परेशान छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे.
सार्थक सिद्धांत- उम्मीद है कि सीबीएसई बच्चों के बारे में सोचेगी.
बता दें कि सीबीएसई 12वीं, 2026 में 17,68,968 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इनमें से 15,07,109 सफल हुए. लेकिन 4,04,319 छात्र-छात्राओं ने ऑन स्क्रीन मार्किंग पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच के लिए आवेदन दिया था. इसी दौरान कई छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि उन्हें जो आंसर शीट मिला वह बिल्कुल धुंधला था. उसकी स्कैनिंग सही तरीके नहीं हुई थी. ऐसे में मार्किंग कैसे हुई. साथ ही इस शिकायत को दर्ज कराने के लिए सीबीएसई ने कोई विकल्प नहीं दिया था. फिलहाल, सरकार पूरे मामले की जांच करा रही है.
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