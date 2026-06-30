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गाजा में 20,000 से अधिक बच्चों की मौत के पीछे का खौफनाक सच! रिटायर जस्टिस एस मुरलीधर का ETV Bharat पर बड़ा खुलासा

हैदराबाद: गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों और नागरिक मौतों को लेकर वैश्विक स्तर पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष और उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस. मुरलीधर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी अपनी 94 पन्नों की रिपोर्ट के हवाले से कई खौफनाक खुलासे किए हैं.

'ईनाडु-ईटीवी भारत' के विशेष संवाददाता एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस मुरलीधर ने खुलासा किया कि 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच इजरायल की कार्रवाइयों के कारण 20,179 बच्चों की मौत हुई और 44,143 बच्चे घायल हुए. उन्होंने यह भी कहा कि मलबे के नीचे दबे कई अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं, जिनका अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला है.

उन्होंने बताया कि कैसे गाजा में 10 दिन के नवजात शिशुओं तक को निशाना बनाया जा रहा है और बिना एनेस्थीसिया के घायल बच्चों के अंग काटे जा रहे हैं. इजराइल-गाजा संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता यह पूरा इंटरव्यू नीचे विस्तार से दिया गया है:

सवालः आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? आपकी जांच में क्या सामने आया?

फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हो रही हिंसा की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग की स्थापना केवल अलग-अलग घटनाओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके मूल कारणों का पता लगाने के लिए की गई थी. इसका काम गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम की स्थिति का आकलन करना था. आयोग की जिम्मेदारी फिलिस्तीन और इजरायल दोनों जगह मानवाधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना था.

शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की नवी पिल्ले ने इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया. साल 2025 से मैं इसके अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूं और विभिन्न देशों के कानूनी विशेषज्ञों के इस 12-सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कर रहा हूं. आयोग ने वर्तमान समय तक की घटनाओं का अध्ययन किया है और सिफारिशें की हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायलियों के खिलाफ की गई हिंसा और उन्हें बंधक बनाने की घटना भी शामिल है.

हमने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, नरसंहार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए अत्याचारों जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट जारी की हैं. इसी महीने की 23 तारीख को हमने बच्चों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर एक 94 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है. हमने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साझा किया है. हमने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा तुरंत कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया है.

सवालः बच्चों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर आपकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

स्थिति बेहद खौफनाक है! उन्होंने क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) के जरिए एक दस दिन के दूध पीते नवजात शिशु पर गोलियां चलाईं. वह बच्चा इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. इतना छोटा बच्चा इजरायली सरकार के लिए कैसे खतरा हो सकता है? क्या कोई भी ऐसी चीजों को सही ठहरा सकता है? जब बमों से बच्चों के हाथ-पैर क्षत-विक्षत हो जाते हैं, तो बिना एनेस्थीसिया दिए ही उनके अंग काटे जा रहे हैं.

हमें मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले दो सालों में 20,179 बच्चे मारे जा चुके हैं और 44,143 घायल हुए हैं. हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा जो आंकड़ों में शामिल नहीं हैं. यह कोई नहीं जानता कि हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे के नीचे कितने बच्चे दबे पड़े हैं. मलबे को हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है. 97 फीसदी स्कूल नष्ट कर दिए गए हैं. नवजात शिशुओं के देखभाल केंद्र और बच्चों के अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं. अकेले इस साल 150 से ज्यादा बच्चों की मौत भूख के कारण हुई है. यह वाकई बेहद क्रूर है!

मिस्र जाने के लिए रफाह बॉर्डर पार न कर पाने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई. वेस्ट बैंक में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं, फिर भी इजरायल ने गाजा से बच्चों को वहां ले जाने की इजाजत नहीं दी. आज भी कई बच्चे इलाज के इंतजार में हैं.

उदाहरण के लिए, सौ मामलों में से शायद सिर्फ दो को ही इजाजत मिलती है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चों को बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है. जब सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, तो मैंने साफ कहा कि यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि सभी भागीदार देश यह संकल्प न लें कि इलाज के अभाव में किसी भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए. राजनीति और दुश्मनी को इससे दूर रखा जाना चाहिए. बच्चों को भू-राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए.

सवालः सबूत कैसे जुटाए गए?