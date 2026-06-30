ETV Bharat / bharat

गाजा में 20,000 से अधिक बच्चों की मौत के पीछे का खौफनाक सच! रिटायर जस्टिस एस मुरलीधर का ETV Bharat पर बड़ा खुलासा

ETV Bharat Exclusive: UN स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस मुरलीधर ने 94 पन्नों की रिपोर्ट सौंपने के बाद खोले गाजा पट्टी के राज...

RETD JUSTICE MURALIDHAR
उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस. मुरलीधर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 2:50 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों और नागरिक मौतों को लेकर वैश्विक स्तर पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष और उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस. मुरलीधर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी अपनी 94 पन्नों की रिपोर्ट के हवाले से कई खौफनाक खुलासे किए हैं.

'ईनाडु-ईटीवी भारत' के विशेष संवाददाता एम.एल. नरसिम्हा रेड्डी को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस मुरलीधर ने खुलासा किया कि 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच इजरायल की कार्रवाइयों के कारण 20,179 बच्चों की मौत हुई और 44,143 बच्चे घायल हुए. उन्होंने यह भी कहा कि मलबे के नीचे दबे कई अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं, जिनका अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला है.

उन्होंने बताया कि कैसे गाजा में 10 दिन के नवजात शिशुओं तक को निशाना बनाया जा रहा है और बिना एनेस्थीसिया के घायल बच्चों के अंग काटे जा रहे हैं. इजराइल-गाजा संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता यह पूरा इंटरव्यू नीचे विस्तार से दिया गया है:

सवालः आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? आपकी जांच में क्या सामने आया?

फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हो रही हिंसा की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग की स्थापना केवल अलग-अलग घटनाओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके मूल कारणों का पता लगाने के लिए की गई थी. इसका काम गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम की स्थिति का आकलन करना था. आयोग की जिम्मेदारी फिलिस्तीन और इजरायल दोनों जगह मानवाधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन करना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना था.

शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की नवी पिल्ले ने इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया. साल 2025 से मैं इसके अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूं और विभिन्न देशों के कानूनी विशेषज्ञों के इस 12-सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कर रहा हूं. आयोग ने वर्तमान समय तक की घटनाओं का अध्ययन किया है और सिफारिशें की हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायलियों के खिलाफ की गई हिंसा और उन्हें बंधक बनाने की घटना भी शामिल है.

हमने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, नरसंहार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए अत्याचारों जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट जारी की हैं. इसी महीने की 23 तारीख को हमने बच्चों के खिलाफ हुए अत्याचारों पर एक 94 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है. हमने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साझा किया है. हमने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा तुरंत कदम उठाए जाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया है.

सवालः बच्चों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर आपकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

स्थिति बेहद खौफनाक है! उन्होंने क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) के जरिए एक दस दिन के दूध पीते नवजात शिशु पर गोलियां चलाईं. वह बच्चा इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. इतना छोटा बच्चा इजरायली सरकार के लिए कैसे खतरा हो सकता है? क्या कोई भी ऐसी चीजों को सही ठहरा सकता है? जब बमों से बच्चों के हाथ-पैर क्षत-विक्षत हो जाते हैं, तो बिना एनेस्थीसिया दिए ही उनके अंग काटे जा रहे हैं.

हमें मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले दो सालों में 20,179 बच्चे मारे जा चुके हैं और 44,143 घायल हुए हैं. हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा जो आंकड़ों में शामिल नहीं हैं. यह कोई नहीं जानता कि हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे के नीचे कितने बच्चे दबे पड़े हैं. मलबे को हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है. 97 फीसदी स्कूल नष्ट कर दिए गए हैं. नवजात शिशुओं के देखभाल केंद्र और बच्चों के अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं. अकेले इस साल 150 से ज्यादा बच्चों की मौत भूख के कारण हुई है. यह वाकई बेहद क्रूर है!

मिस्र जाने के लिए रफाह बॉर्डर पार न कर पाने के कारण कई बच्चों की मौत हो गई. वेस्ट बैंक में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं, फिर भी इजरायल ने गाजा से बच्चों को वहां ले जाने की इजाजत नहीं दी. आज भी कई बच्चे इलाज के इंतजार में हैं.

उदाहरण के लिए, सौ मामलों में से शायद सिर्फ दो को ही इजाजत मिलती है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चों को बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है. जब सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, तो मैंने साफ कहा कि यह स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि सभी भागीदार देश यह संकल्प न लें कि इलाज के अभाव में किसी भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए. राजनीति और दुश्मनी को इससे दूर रखा जाना चाहिए. बच्चों को भू-राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए.

सवालः सबूत कैसे जुटाए गए?

एक विस्तृत अध्ययन किया गया. उन बच्चों से बात की गई जो इलाज के लिए गाजा से बाहर निकलने में सफल रहे और उन डॉक्टरों से भी संपर्क किया गया जिन्होंने गाजा के भीतर बच्चों को चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की. मेडिकल रिपोर्टों की बारीकी से जांच की गई. विचार, दस्तावेज़ और वीडियो एकत्र करने के लिए छह महीने पहले ही सार्वजनिक अपील जारी की गई थी. खुद इजरायली सेना ने भी इस संबंध में कुछ वीडियो फुटेज जारी किए थे. इन सभी सामग्रियों का वैज्ञानिक और कानूनी (फॉरेंसिक) ऑडिट कराया गया. यह निर्धारित करने के लिए सबूत जुटाए गए कि क्या इन घटनाओं के समय इजरायली सेना वहां मौजूद थी.

कुछ लोगों ने सवाल किया कि इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) से बात किए बिना रिपोर्ट को अंतिम रूप कैसे दिया गया. यदि वे चर्चा में शामिल होते तो बेहतर होता, लेकिन उनके क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और प्रारंभिक रिपोर्ट का भी कोई जवाब नहीं मिला. इजरायल के स्थायी मिशन से सहयोग का अनुरोध किया गया था, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. सबूतों की पूरी तरह से जांच करने और उनसे संतुष्ट होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला गया. इजरायल से अब भी आयोग के सामने आकर अपना पक्ष रखने का आग्रह किया जा रहा है.

सवालः सेना के अलावा दूसरों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं के बारे में क्या जानकारी है?

इजरायली नागरिकों ने जबरन फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और वहां बस गए हैं, साथ ही उन्होंने कई तरह के अत्याचार भी किए हैं. इजरायली सेना ने इसे बढ़ावा दिया है. ये गैर-सरकारी तत्व हैं. हमास के समर्थन से विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों ने भी हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया है. इजरायल के साथ कथित मिलीभगत के आरोप में सरेआम हत्याएं करने जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया. हमने इस महीने की 15 तारीख को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी थी.

सवालः आयोग ने क्या कार्रवाई करने की सिफारिश की?

हमने इन अत्याचारों में शामिल इजरायली सैनिकों और अधिकारियों की गिरफ्तारी और जबरन कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करने की सिफारिश की है. इजरायली सेना को 1967 में तय की गई सीमाओं के पीछे वापस जाना चाहिए. गाजा में सैन्य अभियान तुरंत बंद होने चाहिए और 'येलो लाइन' को बंद किया जाना चाहिए. रिहायशी इलाकों में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल रोका जाना चाहिए; क्वाडकॉप्टर, ड्रोन और स्नाइपर्स (निशानेबाजों) का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 2024 के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. ये उपाय बच्चों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुरूप होने चाहिए. रिपोर्ट में बताए गए इजरायली सैन्य कर्मियों के अलावा, अन्य मददगारों की भी जांच होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए. गाजा और अन्य क्षेत्रों में कितने बच्चों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें कहां रखा गया है और उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.

मृत बच्चों के शव उनके माता-पिता को सौंपे जाने चाहिए. स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों पर हमले रुकने चाहिए और इन्हें दोबारा ठीक किया जाना चाहिए. मानवीय सहायता संगठनों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों को लागू करना सभी के हित में है.

हमने कुलभूषण मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और आग्रह किया था कि जिनेवा कन्वेंशन के फैसलों का उल्लंघन न किया जाए. इजरायली सैनिकों ने गाजा में सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है. उन पर सैन्य अदालतों के बजाय दीवानी (सिविल) अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

सवालः इजरायली सेना में कितने विदेशी नागरिक कार्यरत हैं?

इजरायली सेना में विभिन्न देशों के हजारों लोग सेवा दे रहे हैं, जिनमें 12 हजार अमेरिकी, यूरोपीय संघ (EU) के देशों के 6 हजार नागरिक और 5 हजार रूसी शामिल हैं. हमने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किन बटालियनों ने बच्चों को निशाना बनाया और इसमें कौन से कर्मी शामिल थे.

यदि ऐसे अपराधों का कोई आरोपी सैनिक भारत आता है, तो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है. अब केवल अत्याचारों की निंदा करने या राजनीतिक बयान देने की नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है. यह सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए इस दिशा में कड़ा दबाव बनाने का समय है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

GAZA ISREAL CONFLICT
GAZA HUMAN RIGHTS VOILATION INQUIRY
गाजा मानवाधिकार उल्लंघन जांच
गाजा पट्टी में मौत
JUSTICE S MURALIDHAR INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.