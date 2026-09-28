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SPECIAL: AGGS सेक्रेट्री की ईटीवी भारत से खास बातचीत, कहा- भूजल संकट से ज्यादा गुणवत्ता की चिंता

धनबाद: देश में पानी की जरूरत लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिस भूजल पर खेती, उद्योग और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें निर्भर हैं, उस पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है.

भूजल की उपलब्धता के साथ उसकी गुणवत्ता भी एक गंभीर चिंता है. कई क्षेत्रों में आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे तत्व प्राकृतिक कारणों से भूजल में मौजूद हैं. दूसरी ओर औद्योगिक कचरा, छोटे उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट और सीवेज व्यवस्था में रिसाव भी भूजल प्रदूषण का कारण बन सकता है.

इससे एक तरफ भूजल पर निर्भरता कम हो सकती है और दूसरी तरफ बारिश के पानी को बेकार बहने से रोका जा सकता है. शहरों के विकास की योजना बनाते समय अब केवल सड़क, भवन और परिवहन को नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद जल संसाधन को भी ध्यान में रखना होगा.

भूजल पर दूसरा बड़ा दबाव तेजी से बढ़ते शहरों का है. आबादी बढ़ने के साथ घरों, सड़कों और व्यावसायिक परिसरों की संख्या बढ़ रही है. इसका सीधा असर भूमि उपयोग और जल पुनर्भरण पर पड़ता है. शहरी क्षेत्रों में वर्षाजल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण है. छतों पर गिरने वाले बारिश का पानी को एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से भूजल पुनर्भरण में इस्तेमाल किया जा सकता है.

जहां पानी की कमी है, वहां ड्रिप और अन्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है. कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है. मोटे अनाज जैसी फसलें भी कई परिस्थितियों में कम पानी में बेहतर विकल्प हो सकती हैं. इसके लिए केवल सरकारी आदेश पर्याप्त नहीं होंगे. कृषि विज्ञान केंद्रों, वैज्ञानिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों को मिलकर किसानों को व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे.

भारत में भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में कृषि क्षेत्र शामिल है. सिंचाई की जरूरत पूरी करने के लिए किसान बड़ी मात्रा में भूजल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में कृषि व्यवस्था में बदलाव के बिना भूजल संरक्षण की कल्पना मुश्किल है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसानों पर अचानक खेती की मौजूदा व्यवस्था बदलने का दबाव बनाया जाए. विशेषज्ञ के मुताबिक समाधान पानी के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ाने में है.

प्रो यादव का मानना है कि भूजल प्रबंधन को केंद्रीकृत व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय गांव, पंचायत और स्थानीय समुदाय के स्तर तक ले जाने की जरूरत है. जहां बारिश होती है, वहीं पानी को रोककर groundwater recharge किया जाए. इससे बाढ़ भी कम होगी और भूजल भी रिचार्ज होगा. इसके लिए decentralized approach की जरूरत है.

यही कारण है कि विशेषज्ञ अब बड़े बांधों के साथ-साथ छोटे और स्थानीय जल संरक्षण उपायों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं. बारिश का पानी जहां गिरता है, उसी क्षेत्र में उसे रोकना और जमीन के अंदर पहुंचाना भूजल संरक्षण का प्रभावी तरीका हो सकता है. चेक डैम, वर्षाजल संचयन, छोटे जलाशय और पुनर्भरण संरचनाएं स्थानीय स्तर पर भूजल को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. इससे बारिश के समय अचानक बहने वाला पानी को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसे जमीन के अंदर पहुंचाने का अवसर भी मिलता है.

यही कारण है कि कई शहरों में भारी बारिश के बावजूद भूजल का पर्याप्त पुनर्भरण नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि पहले जितना पानी हम निकालते थे, उतना प्राकृतिक रूप से रिचार्ज भी हो जाता था. लेकिन urbanization और दूसरी मानवीय गतिविधियों की वजह से लोग जमीन को impermeable बना दिया है. इससे प्राकृतिक groundwater flow regime भी बदल गया है.

प्रो बृजेश यादव ने कहा कि भूजल संकट को समझने के लिए सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि जमीन के नीचे कितना पानी बचा है. यह देखना भी जरूरी है कि जमीन के अंदर पानी पहुंच कैसे रहा है और उसे बाहर निकाला कितनी तेजी से जा रहा है. प्रो यादव के अनुसार पहले कई स्थानों पर प्राकृतिक पुनर्भरण और भूजल दोहन के बीच एक संतुलन था. जितना पानी निकाला जाता था, उसका एक हिस्सा बारिश और प्राकृतिक जल प्रवाह के जरिए दोबारा जमीन के अंदर पहुंच जाता था. लेकिन शहरीकरण, सड़कों, इमारतों और बड़े पैमाने पर कंक्रीटीकरण ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है.

इससे एक ओर अचानक बाढ़ की स्थिति बनती है तो दूसरी ओर बारिश का पानी जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच नहीं पाता. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न बदल गया है. कहीं बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लड इवेंट होता है, तो उसके बाद आसपास के इलाकों में बारिश नहीं मिलती. भारत में चुनौती इसलिए ज्यादा है, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी कृषि और भूजल पर निर्भर है.

प्रो बृजेश कुमार यादव के मुताबिक भारत के सामने भूजल से जुड़ी चुनौती इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि देश की आबादी बहुत अधिक है और बड़ी संख्या में लोग खेती तथा अन्य जरूरतों के लिए भूजल पर निर्भर हैं. दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप बदल रहा है. पहले कई क्षेत्रों में बारिश अपेक्षाकृत लंबे समय तक समान रूप से होती थी. लेकिन अब कम समय में बहुत अधिक बारिश और उसके बाद लंबे अंतराल की स्थिति देखने को मिल रही है.

बातचीत में प्रो बृजेश कुमार ने कहा कि भारत में भूजल का महत्व सिर्फ पीने के पानी तक सीमित नहीं है. देश की कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर है. शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों के लिए जमीन के नीचे मौजूद पानी का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता सीधे देश की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनजीवन से जुड़ जाती है.

यह बातें प्रो. बृजेश कुमार यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कही है. प्रो बृजेश कुमार यादव आईआईटी रुड़की के हाइड्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर है और एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल ग्राउंडवाटर साइंटिस्ट्स के सचिव हैं. उनका विशेषज्ञता क्षेत्र भूजल विज्ञान, भूजल प्रदूषण, वाटर रिचार्ज और क्षेत्रीय स्तर पर भूजल प्रबंधन है. उन्होंने IIT दिल्ली और नीदरलैंड स्थित UNESCO-IHE से शोध किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च भी की है.

जलवायु परिवर्तन ने बारिश के स्वरूप को बदला है, शहरीकरण ने जमीन की प्राकृतिक जल सोखने की क्षमता को प्रभावित किया है और कृषि क्षेत्र में भूजल का लगातार बढ़ता इस्तेमाल कई इलाकों में चिंता का कारण बना हुआ है. इसके साथ ही भूजल प्रदूषण अब एक ऐसी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, जिसका समाधान पानी की कमी से भी ज्यादा जटिल हो सकता है.

आर्सेनिक और फ्लोराइ़ड से होता है जल प्रदूषित

प्रो यादव के अनुसार आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी समस्याओं में केवल प्रदूषित पानी को साफ करने की कोशिश पर्याप्त नहीं है. इसके लिए भूजल स्तर को अत्यधिक गिरने को रोकना होगा. साथ ही पूरे जल तंत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन करना भी जरूरी है. उन्होंने कहा आर्सेनिक और फ्लोराइड का मुद्दा काफी बड़ा है. कई जगह ये प्राकृतिक रूप से भूजल में मौजूद हैं. इसलिए इन्हें बाद में हटाने के बजाय groundwater system को manage करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

भूजल प्रदूषण की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जमीन के ऊपर दिखाई देने वाले प्रदूषण की तुलना में इसका पता लगाना और उपचार करना कठिन होता है. जब किसी नदी या तालाब का पानी प्रदूषित होता है तो उसकी स्थिति अपेक्षाकृत आसानी से दिखाई देती है. लेकिन जमीन के नीचे मौजूद जल भंडार में प्रदूषण फैलने के बाद उसकी पहचान और सफाई कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया बन जाती है.

भूजल की गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती है: प्रो बृजेश

यही वजह है कि आने वाले वर्षों को लेकर प्रो यादव भूजल की गुणवत्ता को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं. उनका कहना है कि छोटे उद्योगों का अपशिष्ट, सीवेज लाइन में रिसाव और अनियंत्रित शहरी गतिविधियां इस चुनौती को बढ़ा सकती हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती groundwater contamination की होगी. Surface water को कई तकनीकों से साफ किया जा सकता है, लेकिन groundwater एक बार contaminated हो गया तो उसका निवारण करना बहुत मुश्किल होता है.

भूजल प्रबंधन में तकनीक की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है. जमीन के नीचे मौजूद जल तंत्र बेहद जटिल है. हर क्षेत्र में भूगर्भीय संरचना, मिट्टी, वर्षा, जल निकासी और मानव गतिविधियों के आधार पर स्थिति अलग हो सकती है. ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, मशीन लर्निंग और डेटा विज्ञान की मदद से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर भूजल की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किसी क्षेत्र में जलस्तर किस दिशा में जा रहा है और भविष्य में वहां क्या स्थिति बन सकती है.

केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं: प्रो बृजेश

हालांकि विशेषज्ञ इसके इस्तेमाल को समाधान का एक हिस्सा मानते हैं, पूरा समाधान नहीं. वैज्ञानिक आंकड़े, जमीन पर निगरानी और सही डेटा के बिना केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. प्रो यादव ने कहा कि AI और मशीन लर्निंग groundwater को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई magic stick नहीं हैं. ये जटिल groundwater structure को समझने में ये हमारी मदद कर सकते हैं.

देश में भूजल की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था मौजूद है. भूजल स्तर की निगरानी के लिए देशभर में कुओं और निगरानी केंद्रों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. कई स्थानों पर आधुनिक टेलीमेट्री व्यवस्था के जरिए जलस्तर की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध हो रही है. इन आंकड़ों के आधार पर जलस्तर में होने वाले बदलावों की पहचान की जा सकती है. अगर किसी इलाके में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है तो समय रहते वहां संरक्षण और रिचार्ज के उपाय शुरू किए जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी मजबूत करना जरूरी है.

प्रो बृजेश कुमार यादव ने कहा कि हमारे यहां CGWB के monitoring wells की online reading telemetry के माध्यम से आती है. groundwater table को पूरे देश में monitor किया जा रहा है और इन trends के आधार पर इसकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है.

भूजल में होता है पानी का साझा भंडार

भूजल की एक विशेषता यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पानी का भंडार साझा होता है. किसी खेत की सीमा तय हो सकती है, किसी उद्योग की जमीन की सीमा हो सकती है, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद जल भंडार की कोई ऐसी प्रशासनिक सीमा नहीं होती. इसी वजह से स्थानीय स्तर पर भूजल उपयोग की निगरानी जरूरी है.

पंचायत स्तर पर जागरूकता, जल बजट, पुनर्भरण संरचनाएं और सामुदायिक भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब स्थानीय समाज भी उनमें भागीदार बने. देश के कई हिस्सों में ग्रामीण समुदायों ने छोटे जल संरक्षण उपायों के जरिए अपने क्षेत्र में भूजल स्थिति सुधारने के उदाहरण भी पेश किए हैं.

आम आदमी के बिना सरकार की पॉलिसी सफल नही हो सकता

प्रो यादव के अनुसार आम आदमी के सहयोग के बिना सरकार की कोई भी policy सफल नहीं हो सकती. स्थानीय समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है. छोटे स्तर पर चेक डैम बनाकर कई गांवों ने भूजल की स्थिति को सुधारा है. भूजल की यह चुनौती खनन क्षेत्रों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. खनन के दौरान जमीन की प्राकृतिक संरचना और जल प्रवाह प्रभावित हो सकता है. कुछ क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भारी धातुओं या अन्य प्रदूषकों का खतरा भी बढ़ सकता है.

धनबाद सहित देश के दूसरे खनन क्षेत्रों में सिर्फ खनन के दौरान पानी निकालने या प्रबंधन करने की बात पर्याप्त नहीं होगी. खनन क्षेत्रों की भूजल गुणवत्ता और जलस्तर की लगातार निगरानी भी जरूरी है. विशेषज्ञ के मुताबिक जिन बंद खदानों में प्रदूषण की समस्या नहीं है, उनका वैज्ञानिक तरीके से जल संरक्षण और रिचार्ज के लिए उपयोग किया जा सकता है.

ऐसी खदानें बारिश के पानी को संग्रहित करने और कुछ परिस्थितियों में भूजल रिचार्ज में उपयोगी हो सकती हैं. प्रो यादव ने कहा कि जहां contamination नहीं है, ऐसी abandoned mines को waterway बनाया जा सकता है. ये groundwater recharge में काम आएंगी और surface water को भी store कर सकती है. लेकिन इसकी monitoring equally जरूरी है.

भूजल संरक्षण बड़ी चुनौती है: प्रो बृजेश

देश के सामने भूजल को लेकर तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है. चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान के रास्ते भी मौजूद हैं. जरूरत है कि भूजल को केवल संकट आने के बाद संभालने के बजाय पहले से उसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए. इसके लिए तीन स्तरों पर एक साथ काम करना होगा. पहला भूजल का लगातार वैज्ञानिक आकलन और निगरानी, दूसरा वर्षाजल को अधिक से अधिक जमीन के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था और तीसरा कृषि, उद्योग तथा शहरी क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल को अधिक टिकाऊ बनाना. इसके साथ ही भूजल की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी जरूरी होगी. क्योंकि एक बार दूषित हो चुके भूजल को दोबारा उपयोग योग्य बनाना कठिन और महंगा हो सकता है.

प्रो यादव के मुताबिक अगले 20 से 30 वर्षों में भारत के सामने भूजल की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जलस्तर में गिरावट नहीं, बल्कि गुणवत्ता हो सकती है. शहरों का विस्तार, छोटे उद्योगों का बढ़ना, सीवरेज व्यवस्था का दबाव और भूमि उपयोग में बदलाव, अगर वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं किए गए तो इसका असर जमीन के नीचे मौजूद पानी पर पड़ेगा.

इसलिए विकास और जल संरक्षण को अलग-अलग विषय मानने के बजाय दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है. नई सड़क बने तो जल निकासी और पुनर्भरण का इंतजाम भी हो, नया शहर विकसित हो तो वर्षाजल संचयन और भूजल संरक्षण की व्यवस्था भी हो और कृषि नीति बने तो फसल के साथ पानी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाए.

भूजल जमीन के नीचे है, इसलिए उसका संकट आंखों से दिखाई नहीं देता. लेकिन खेती से लेकर शहरों की पानी की जरूरत तक, देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी अदृश्य जल भंडार पर निर्भर है. विशेषज्ञ की बातचीत से एक बात स्पष्ट है, भूजल संरक्षण का रास्ता केवल ज्यादा पानी खोजने में नहीं, बल्कि जितना पानी जमीन के अंदर है, उसे बचाने, उसका पुनर्भरण बढ़ाने और उसे प्रदूषण से सुरक्षित रखने में है.

बारिश का पानी जहां गिरता है, वहीं उसे रोकना होगा. खेती में पानी की खपत घटानी होगी. शहरों में कंक्रीटीकरण के साथ जल रीचार्ज की व्यवस्था बनानी होगी. उद्योगों और सीवेज से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती करनी होगी और आधुनिक तकनीक की मदद से जमीन के नीचे के पानी की लगातार निगरानी करनी होगी. क्योंकि आने वाले वर्षों का सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि हमारे पास कितना भूजल बचा है, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल होगा, जो भूजल हमारे पास बचा है, क्या वह साफ और सुरक्षित है.

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