हार्ट अटैक को गैस समझकर न टालें, ऐसा करना हो सकता है खतरनाक! और जानें, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण से
दिल की बीमारी से जुड़ी बातों को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण से खास बातचीत की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 6:00 AM IST
रांचीः झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन के बाद एक बार फिर कम उम्र में हार्ट अटैक और हृदय रोग को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. 56 वर्षीय सुदिव्य कुमार सोनू का 6 सितंबर 2026 को निधन की वजह हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बताई गई है.
आखिर हार्ट अटैक इतना जानलेवा क्यों हो रहा है? क्या हार्ट अटैक से पहले शरीर कोई संकेत देता है? क्या सीने में होने वाली जलन को लोग अक्सर गैस समझकर बड़ी गलती करते हैं? युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है और नियमित हार्ट चेकअप कब से शुरू कर देना चाहिए?
इन तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख और प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण से बात की. उन्होंने कहा कि बाहर से कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ और फिट नजर आए. इसके बावजूद उसके अंदर हृदय रोग के जोखिम कारक मौजूद हो सकते हैं. ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है.
'हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, हेल्थ चेकअप के लिए नहीं'
डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए समय नहीं निकालते. डॉक्टर, राजनेता या ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर आम आदमी, व्यस्त जीवनशैली में लोग अपने काम के लिए तो समय निकालते हैं लेकिन नियमित हेल्थ चेकअप को टालते रहते हैं.
उन्होंने कहा कि नियमित जांच में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन जैसी चीजों का पता चल सकता है. कई बार व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड शुगर काफी बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि समय रहते इन जोखिम कारकों की पहचान हो जाए तो खान-पान, शारीरिक गतिविधि और जरूरत पड़ने पर दवाओं के जरिए इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है.
15 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल की जांच
डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि हार्ट की बीमारी से बचाव केवल बड़ी उम्र में शुरू नहीं होता. उन्होंने अमेरिकन हेल्थ गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कम उम्र में की जा सकती है और करीब 15 वर्ष की उम्र तक इसकी जांच शुरू कर हो जाना चाहिए. डॉ हेमंत नारायण ने कहा कि डायबिटीज अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. अब 20-25 साल की उम्र में भी टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं. इसलिए ब्लड शुगर की जांच को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
स्मोकिंग करने वालों को ज्यादा खतरा
डॉ. हेमंत नारायण ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे स्मोकिंग एक बड़ा जोखिम कारक है. डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि उन्होंने रांची में ऐसा मामला भी देखा है, जिसमें एक युवक ने 17 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू की और करीब 20 वर्ष की उम्र में उसे मैसिव हार्ट अटैक हो गया. उनका साफ संदेश है कि स्मोकिंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए और जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए.
परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास तो 35 की उम्र से ही कराएं जांच
रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण संकेत है. यदि किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार को 55 वर्ष से कम उम्र में या महिला रिश्तेदार को 65 वर्ष से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो व्यक्ति में आनुवंशिक जोखिम का खतरा अधिक हो सकता है. ऐसे लोगों को 35 वर्ष की उम्र से नियमित हार्ट चेकअप शुरू कर देना चाहिए.
ज्यादा मामलों में हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है संकेत
डॉ. हेमंत नारायण के मुताबिक हार्ट अटैक हमेशा अचानक और बिना किसी चेतावनी के नहीं आता. कई मामलों में शरीर पहले से कुछ संकेत देता है. डॉ. हेमंत नारायण के मुताबिक हार्ट अटैक हमेशा अचानक और बिना किसी चेतावनी के नहीं आता. कई मामलों में शरीर पहले से कुछ संकेत देता है.
इन संकेतों में शामिल हैं. अगर इस तरह के लक्षण शारीरिक गतिविधि के दौरान दिखाई दें तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए.
- चलने-फिरने पर सांस फूलना.
- पहले की तुलना में ज्यादा थकान महसूस होना.
- चलने पर सीने में जलन.
- सीने में भारीपन या दबाव.
- चलते समय असामान्य डकार या बेचैनी.
- बाएं या दाएं हाथ में भारीपन.
- दोनों हाथों में असहजता.
- ठुड्डी में दर्द या भारीपन.
- पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द, जलन या भारीपन.
पहला ECG सामान्य आया तो भी हार्ट अटैक को खारिज न करें
डॉ. हेमंत नारायण ने राज्य के डॉक्टरों को भी एक खास और बेहद महत्वपूर्ण संदेश बात यह कही कि शुरुआती ECG सामान्य आने का मतलब यह नहीं है कि मरीज को हार्ट की समस्या नहीं है. अगर लक्षण हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो जरूरत के अनुसार दोबारा ECG, सीरियल ECG और अन्य जांच कराएं. उनका कहना है कि संदिग्ध मरीज में केवल पहली सामान्य रिपोर्ट के आधार पर हार्ट की समस्या को खारिज करना सही नहीं है.
'गैस' समझकर सीने की जलन को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि सीने में जलन या दर्द होने पर आमतौर पर लोग इसे गैस की समस्या मान लेते हैं लेकिन यही सोच कई बार खतरनाक साबित हो सकती है. डॉ. हेमंत नारायण कहते हैं कि यदि किसी 20 साल के ऐसे व्यक्ति को सीने में जलन हो रही है, जो न धूम्रपान (स्मोक) करता है और न ही उसके पास कोई प्रमुख हार्ट रिस्क फैक्टर है, तो गैस की संभावना हो सकती है. लेकिन 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, डायबिटीज के मरीज, स्मोकर या परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास रखने वाले व्यक्ति में सीने की जलन को सिर्फ गैस मानकर नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसे मामलों में ECG और जरूरत के अनुसार अन्य जांच कराना बेहतर है. यह तय करना डॉक्टर का काम है कि सीने की तकलीफ गैस की वजह से है या हार्ट से जुड़ी हुई है.
क्या कोविड वैक्सीन से बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक?
एक सवाल के जवाब में डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि फिलहाल यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि कोविड या कोविड वैक्सीन के कारण युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ गए हैं. उनके मुताबिक ऐसा साबित करने वाली कोई विश्वसनीय स्टडी उनके सामने नहीं है. इसलिए किसी व्यक्ति की मौत के बाद बिना वैज्ञानिक प्रमाण के कोविड वैक्सीन को इसका कारण मानना सही नहीं है.
डॉक्टर की सलाह- लक्षणों को पहचानें, जांच को न टालें
डॉ. हेमंत नारायण की अपील है कि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें. हार्ट अटैक के खतरे को केवल उम्र से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और पारिवारिक इतिहास जैसे जोखिम कारकों की समय रहते पहचान जरूरी है. सबसे अहम बात यह कि सीने में दर्द या जलन को हर बार गैस मानकर टालना खतरनाक हो सकता है.
खासकर यदि व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक उम्र का है या उसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग अथवा पारिवारिक हार्ट डिजीज का जोखिम है, तो ऐसी तकलीफ में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. हार्ट अटैक के मामले में 'थोड़ा इंतजार कर लेते हैं' वाली सोच भारी पड़ सकती है. समय पर अस्पताल पहुंचना और सही जांच कराना आपकी जिंदगी बचाने में सहायक हो सकता है.
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