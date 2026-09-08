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हार्ट अटैक को गैस समझकर न टालें, ऐसा करना हो सकता है खतरनाक! और जानें, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण से

रांचीः झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन के बाद एक बार फिर कम उम्र में हार्ट अटैक और हृदय रोग को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. 56 वर्षीय सुदिव्य कुमार सोनू का 6 सितंबर 2026 को निधन की वजह हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बताई गई है.

आखिर हार्ट अटैक इतना जानलेवा क्यों हो रहा है? क्या हार्ट अटैक से पहले शरीर कोई संकेत देता है? क्या सीने में होने वाली जलन को लोग अक्सर गैस समझकर बड़ी गलती करते हैं? युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है और नियमित हार्ट चेकअप कब से शुरू कर देना चाहिए?

इन तमाम सवालों को लेकर ईटीवी भारत रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख और प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण से बात की. उन्होंने कहा कि बाहर से कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ और फिट नजर आए. इसके बावजूद उसके अंदर हृदय रोग के जोखिम कारक मौजूद हो सकते हैं. ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है.

ETV Bharat exclusive interview: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत नारायण (ETV Bharat)

'हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, हेल्थ चेकअप के लिए नहीं'

डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए समय नहीं निकालते. डॉक्टर, राजनेता या ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर आम आदमी, व्यस्त जीवनशैली में लोग अपने काम के लिए तो समय निकालते हैं लेकिन नियमित हेल्थ चेकअप को टालते रहते हैं.

उन्होंने कहा कि नियमित जांच में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन जैसी चीजों का पता चल सकता है. कई बार व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड शुगर काफी बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि समय रहते इन जोखिम कारकों की पहचान हो जाए तो खान-पान, शारीरिक गतिविधि और जरूरत पड़ने पर दवाओं के जरिए इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है.

15 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल की जांच

डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि हार्ट की बीमारी से बचाव केवल बड़ी उम्र में शुरू नहीं होता. उन्होंने अमेरिकन हेल्थ गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की जांच कम उम्र में की जा सकती है और करीब 15 वर्ष की उम्र तक इसकी जांच शुरू कर हो जाना चाहिए. डॉ हेमंत नारायण ने कहा कि डायबिटीज अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. अब 20-25 साल की उम्र में भी टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आ रहे हैं. इसलिए ब्लड शुगर की जांच को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

स्मोकिंग करने वालों को ज्यादा खतरा

डॉ. हेमंत नारायण ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि कम उम्र में हार्ट अटैक के पीछे स्मोकिंग एक बड़ा जोखिम कारक है. डॉ. हेमंत नारायण ने बताया कि उन्होंने रांची में ऐसा मामला भी देखा है, जिसमें एक युवक ने 17 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू की और करीब 20 वर्ष की उम्र में उसे मैसिव हार्ट अटैक हो गया. उनका साफ संदेश है कि स्मोकिंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए और जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए.

परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास तो 35 की उम्र से ही कराएं जांच

रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. हेमंत नारायण ने कहा कि परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण संकेत है. यदि किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार को 55 वर्ष से कम उम्र में या महिला रिश्तेदार को 65 वर्ष से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो व्यक्ति में आनुवंशिक जोखिम का खतरा अधिक हो सकता है. ऐसे लोगों को 35 वर्ष की उम्र से नियमित हार्ट चेकअप शुरू कर देना चाहिए.

ज्यादा मामलों में हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है संकेत