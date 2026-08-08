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आइसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा से ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा- 'केंद्र की तरह झारखंड सरकार अगर दमनकारी नीति अपनाएगी तो हम छात्रों के साथ खड़े हैं'

नेहा ने आगे कहा कि हजारीबाग के उस लड़के ने ऐसा कैसे सोचा कि वो रांची आएगा रैली में शामिल होगा और अपना विरोध जताने के लिए वो स्याही फेंकेग. इस नफरत को प्लान करने में बहुत प्रयास लगता है. जहां पर लोग असहमति को हिंसा के रूप ही जाहिर करें तो आप समझ लीजिए कि आपका समाज कितना बीमार है. इस समाज को बीमार करने के लिए जो लोग जिम्मेदार है उसी संगठन से वो लड़का जुड़ा हुआ है. बहुत दुख की बात है कि उनके पास तथ्य और तर्क होते हैं, सहमति न होने पर भी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते थे वो समाज कहां गया. आज अनपढ़ लोग नेता बन रहे हैं और एक अनपढ़ समाज गढ़ रहे हैं. आज जो इस तरह की बातों और सोच पर भरोसा ही नहीं करते हैं.

इस विधानसभा मार्च के दौरान नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की कोशिश की गयी. खुद पर स्याही फेंकने की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाजों पर अटैक हुआ है. ये जो नफरत है जो भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश में फैलाई है. इस नफरत से कोई भी अछूता नहीं रहा है. जिस लड़के ने मेरे ऊपर स्याही फेंकी वो सिर्फ 26 साल का है.

आइसा के विधानसभा मार्च को भरपूर समर्थन न मिलने और इसे महज पार्टी विशेष रैली के सवाल पर नेहा बोरा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. आंदोलन कर रहे छात्रों को हमारा नैतिक समर्थन तो है ही साथ साथ हम दबाव बनाने का पूरा काम करेंगे. इसके अलावा अभ्यर्थियों से मेरी बात उन्होंने भी हमारा समर्थन किया.

नेहा ने बताया कि उनसे बात करने पर मुझे अच्छा लगा काफी ऊर्जावान महसूस हुआ. उन दोनों ने परीक्षा की अनियमितताओं को लेकर मुझसे जानकारी साझा की. साथ ही बताया कि जब भी परीक्षा देती हैं तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मुकम्मल रिजल्ट नहीं आ पाता है. इसके साथ उन दोनों ने मुझसे सुझाव भी मांगे कि अगर उनके इस आंदोलन को आगामी कई दिनों तक खींचना पड़े उनको क्या करना चाहिए.

आइसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने झारखंड आने के अपने अनुभव को काफी ऊर्जावान और उत्साहजनक बताया. नेहा ने कहा कि जहां भी छात्रों की बात होगी मैं वहां जरूर आऊंगी, उनके साथ खड़ी रहूंगी. मैंने धरनास्थल पर छात्रों के साथ मुलाकात की. यहां दो युवतियां भी धरना दे रही थीं, उन दोनों से मैंने बात की.

रांची में छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और नेता रांची पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में छात्रों के समर्थन में दिल्ली से रांची पहुंची ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा विधानसभा मार्च में शामिल होकर छात्रों का हौसला बढ़ाया. नेहा बोरा से एक्सक्लूसिव बातचीत की ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने.

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है. जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता को लेकर छात्र पिछले 14 दिन से लगातार जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे हुए हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जिस प्रकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री की मांग को लेकर प्रचंड आंदोलन किया गया. इसके बाद अंत में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा. क्या दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी शिक्षा विभाग देख रहे मुख्यंमत्री के इस्तीफे की मांग होनी चाहिए.

इसके जवाब में आइसा नेता बोरा ने कहा कि फिलहाल हम झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितता को लेकर यहां के छात्रों की मांग के साथ ही खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं. अगर यह सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार की तरह ही दमनकारी नीति अपनाती है जैसे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भाजपा के नेताओं ने आतंकवादी, वायरस तक कह दिया गया था तो हम छात्रों के साथ खड़े रहेंगे.

नेहा बोरा ने दलील देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लंबे समय से थी. साल 2021 से पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से लगातार मांग की जा रही थी. अगर इस तरह का रवैया झारखंड की सरकार भी अपनाएगा, छात्रों से बात नहीं करेगी, उनको दहशतगर्द जैसे अलग-अलग नामों से पुकारेगी. शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस पर है वो भाजपा की तरह दमन करेगी तो उसके इस्तीफे की छात्र मांग करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे.

छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों में एकमत नहीं है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इसलिए हम भी उनका समर्थन नहीं करते हैं. इसके अलावा सीबीआई का जो रूख रहा है कि झारखंड में जेपीएससी की जांच का अब तक कुछ नहीं हुआ. इसके अलावा साल 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 90 दिन में आपोपी संजीव मुखिया पर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई. फिलहाल छात्रों की एकमत मांग सीबीआई जांच की नहीं तो हम इस मुद्दे को उस तरह से नहीं देख रहे हैं.

आइसा के आज के आंदोलन और विधानसभा मार्च सफल रहा या फिर इसमें रूकावट डालकर इसे एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की गयी. इसके जवुब में नेहा बोरा ने कहा कि हम सिर्फ यहां छात्रों के लिए आए हैं, उनके दुख-दर्द समझने और बांटने के लिए आए हैं. उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिला. मुझे यहां काफी प्रेरणा मिली, एक नई ऊर्जा लेकर मैं जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर निकली. इस ऊर्जा के साथ वो कुछ और दिन चल सकती हैं.

स्याही फेंकने की घटना को लेकर उन्होंने इसे नफरत की राजनीति करार दिया. नेहा बोरा ने कहा कि उन्हें क्या पता कि स्याही से लिखाई-पढ़ाई की जाती लेकिन जो नफरत फैलाना जानते हैं वो तो स्याही फेकेंगे ही तो अपनी राजनीति पर कायम रहे और छात्रों के मुद्दों पर कायम रहेंगे.

झारखंड में लगातार चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर एक छात्र के नाते नेहा बोरा मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करना चाहेंगी. इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब हम जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो जेएमएम के कई लोग उस आंदोलन में शामिल हुए. जब आप दिल्ली के छात्र आंदोलन का समर्थन करते हैं तो आपको अपने राज्य के छात्रों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए बच्चों की बातों को मानना चाहिए.

नेहा बोरा ने आगे कहा कि अगर सही मायने में आप भाजपा के खतरे को समझते हैं तो उनकी छात्र विरोधी राजनीति के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपका दायित्व है कि आप भी भाजपा की तरह छात्रों की मांगों को अनसुना न करें बल्कि एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि कैसे एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन होने पर उसे किस प्रकार लोकतांत्रिक तरीके से माना जाता उसे पूरा किया जाता है. ऐसा उदाहरण झारखंड की सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए.

बता दें कि रांची चल रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रांची पहुंचीं. यहां पर उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों के साथ मुलाकात की उनसे बातचीत की. इसके बाद झारखंड के छात्रों के समर्थन और झारखंड में क्लस्टर सिस्टम को समाप्त करने, छात्रों की लंबित छात्रवृति भुगतान की मांग को लेकर रांची के बिरसा चौक से AISA, SFI, AISF समेत दूसरे जनवादी छात्र एवं युवा संगठनों ने विधानसभा घेराव मार्च किया.

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