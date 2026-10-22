इमारतों का इम्तिहान: कंक्रीट के जंगलों में घुटती विरासत, अगली पीढ़ी को क्या सिर्फ मलबे का इतिहास मिलेगा?
विकास की अंधी दौड़ में पुराने शहरों की ऐतिहासिक हवेलियों और इमारतों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है. पेश है अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 7:03 AM IST
जयपुर: देश में जयपुर, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद व अन्य ऐतिहासिक शहरों की तंग गलियों से गुजरते हैं, तो वहां खड़ी सदियों पुरानी हवेलियां, नक्काशीदार झरोखे और सायेदार बरामदे हमें अहसास कराते हैं कि ये सिर्फ पत्थर व चूने का ढांचे नहीं हैं, ये अपने भीतर इतिहास की एक पूरी धड़कती हुई दास्तां समेटे हुए हैं. हमारी यही वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतें पूरी दुनिया में भारत की असली सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन आज बदलते वक्त, बढ़ती आबादी और व्यावसायिक मुनाफे की अंधी दौड़ देश की इस अनमोल विरासत का लगातार दम घोंट रही है. देश में हर साल जर्जर इमारतों के गिरने के हादसों में कई बेगुनाह लोग अपना जान गंवा रहे हैं, और इससे शहरों की पुरानी इमारतों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है. हम आज की कड़ी में देश के ऐतिहासिक शहरों में खास जयपुर की तंग गलियों में खड़ी विरासतों का अध्य्यन करते हुए आए बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं.
आज देश के हर कोने में गलियों की शान रही रिहायशी हवेलियां धड़ल्ले से कंक्रीट के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो रही हैं. नियमों को ठेंगा दिखाकर रातों-रात की जा रही बेसमेंट की अवैध खुदाई और अनधिकृत निर्माण अब किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का एक गंभीर संकट बन चुका है. यह सब तब हो रहा है जब इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए कड़े नियम-कायदे और यूनेस्को जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मौजूद हैं. विरासत बचाने के नियमों को ताक पर रखकर पुरानी संरचनाओं के मूल स्वरूप के साथ की जा रही यह बदनियत छेड़छाड़ किसी भी वक्त बड़े हादसों को खुला निमंत्रण दे रही है. ईटीवी भारत के कैंपेन 'इमारतों का इम्तिहान' के तहत जब जयपुर शहर में इस जमीनी हकीकत और प्रशासनिक ढिलाई को टटोला गया, तो ऐतिहासिक पहचान खोने का दर्द हर तरफ साफ नजर आया.
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हेरिटेज सिटी की कड़वी हकीकत: इस देशव्यापी संकट की सबसे चिंताजनक तस्वीर हेरिटेज सिटी जयपुर के परकोटे में दिखाई देती है. साल 2019 में जब गुलाबी शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तब इस ऐतिहासिक चारदीवारी के भीतर करीब 1200 पारंपरिक हवेलियां शान से खड़ी थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में व्यावसायिक मुनाफे की अंधी दौड़ और प्रशासनिक ढिलाई के चलते आज इनमें से 33 प्रतिशत हवेलियां हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी हैं. इन खूबसूरत विरासतों को बेरहमी से तोड़कर उनकी जगह कंक्रीट के आधुनिक बाजार और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए हैं. इसी जमीनी हकीकत और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को समझने के लिए जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी, तो नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माणों की कई तस्वीरें सामने आईं.
'पूजा घर' हवेली में नियमों से सरेआम खिलवाड़: ईटीवी भारत की टीम जब जयपुर शहर के दिल कहे जाने वाले 'चौड़ा रास्ता' इलाके में पहुंची, तो बाहर से देखने पर यहां 'पूजा घर' नाम से बनी पुरानी आवासीय हवेली बिल्कुल शांत और दूसरी पारंपरिक हवेलियों जैसी ही नजर आई. इस संकरी गली की पुरानी बसावट और चूने से बनी दीवारें खुद अपने गौरवशाली स्थापत्य की गवाही दे रही थीं, लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत के भीतर पिछले कुछ समय में जो गुपचुप बदलाव किए गए हैं, उन्हें लेकर स्थानीय निवासियों और साइट पर काम कर रहे इंजीनियर के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं. यहां हवेली के नीचे दुकान नम्बर 318 से 320 में चल रहे भारी निर्माण कार्य को लेकर पड़ोस में रहने वाले ओम प्रकाश अग्रवाल बताते हैं कि यहां पहले क्लीनिक और मेडिकल हॉल के नाम से तीन छोटी दुकानें हुआ करती थीं, जिनके सामने राजा-महाराजाओं के दौर के मजबूत लकड़ी के दरवाजे लगे थे. ओम प्रकाश का सीधा आरोप है कि मोटी कमाई के चक्कर में दुकानों के बीच के मुख्य पिलर और पार्टीशन की दीवारों को पूरी तरह हटा दिया गया है और नीचे बेसमेंट के लिए खतरनाक तरीके से गहरी खुदाई की गई है. उनका कहना है कि मामला सिर्फ दुकानों का लुक बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी इमारत की नींव और उसके संरचनात्मक ढांचे के साथ किया गया यह खिलवाड़ भविष्य में किसी भी दिन पूरी गली के लिए एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है.
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आरोपों पर दलील, मूल स्वरूप में नहीं कोई बदलाव: इन गंभीर आरोपों के उलट इसी साइट पर काम कर रहे इंजीनियर मुकेश का कुछ और ही कहना है. उनका दावा है कि भवन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज नगर निगम में जमा हैं. मुकेश कहते हैं कि जिस बेसमेंट को नया निर्माण बताकर हंगामा किया जा रहा है, वह असल में पहले से बना हुआ पुराना तहखाना है. रही बात लकड़ी के दरवाजों की, तो वे वक्त के साथ सड़कर खराब हो चुके थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से वहां लोहे के शटर लगाए गए हैं. इंजीनियर का साफ कहना है कि ये तीनों दुकानें पहले से ही अंदर से आपस में जुड़ी हुई थीं और भवन के मूल ढांचे या उसकी मजबूती के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है.
त्रिपोलिया बाजार की हवेलियों पर उठते सवाल: पुराने ऐतिहासिक शहरों में यह समस्या किसी एक इमारत तक सीमित नहीं है. स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि समय के साथ इन ऐतिहासिक हवेलियों में परिवारों का रहना लगभग खत्म हो गया है और कमर्शियल गतिविधियां बेतहाशा बढ़ गई हैं. गुप्ता कहते हैं कि कभी इन हवेलियों की पहचान उनकी खूबसूरत पच्चीकारी, नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, झरोखे और पारंपरिक वास्तु से होती थी. आज मोटी कमाई के चक्कर में एक-एक हवेली के भीतर दर्जनों दुकानें और दफ्तर खोल दिए गए हैं. राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि कई भवनों में अवैध बेसमेंट और नए निर्माणों के कारण हालात डराने वाले हो चुके हैं. इस अंधाधुंध कमर्शियल इस्तेमाल का असर सिर्फ इमारतों की मजबूती पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि इन संकरी सड़कों पर पार्किंग की जगह न होने से ट्रैफिक जाम और भीड़ का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का निकलना भी नामुमकिन हो जाता है.
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सार्वजनिक विरासत पर हो रहा अतिक्रमण: इस गंभीर मसले पर जब इतिहासकार देवेन्द्र भगत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इन ऐतिहासिक शहरों और बाजारों को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से बसाया था. सड़कों के किनारे पैदल चलने वाले आम नागरिकों की सुविधा के लिए दुकानों के आगे छायादार बरामदे तैयार किए गए थे. बाजारों में बने ये पारंपरिक बरामदे सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समाज की साझा संस्कृति और स्थापत्य का हिस्सा हैं, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि दुकानों के सामने के इन सार्वजनिक बरामदों को अस्थाई दीवारों या शेड से बंद करके उन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. नियमों को ताक पर रखकर कई जगहों पर इन बरामदों के ऊपर ही नई मंजिलें खड़ी कर दी गई हैं. देवेंद्र भगत कहते हैं कि नेहरू बाजार और बापू बाजार जैसे इलाकों में रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग इन सार्वजनिक बरामदों में टेबल-कुर्सियां लगाकर ग्राहकों को खाना परोस रहे हैं. हद तो तब हो गई जब स्थानीय जनप्रतिनिधि अमर गुर्जर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जिस स्मार्ट सिटी प्रशासन पर विरासत को बचाने का जिम्मा है, वही खुद इन बरामदों पर ईंटों की जालीदार दीवारें खड़ी कर रहा है. यह हेरिटेज के मूल स्वरूप के साथ सरेआम खिलवाड़ है, जबकि कानून में इन पारंपरिक बरामदों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का नियम है.
अवैध बेसमेंट- पुरानी नींव के नीचे मौत का नया दबाव: कहने को तो स्थानीय प्रशासन और नगर निगम जर्जर और कमजोर हो चुकी इमारतों पर नजर रखता है और समय-समय पर नोटिस भी थमाता है, लेकिन इसके बावजूद हादसों का खूनी सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. सुभाष चौक इलाके में बीते दिनों हुए एक दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जब छीले का कुआं इलाके में एक चार मंजिला पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई. इसी तरह चौकड़ी रामचंद्र जी के जगन्नाथ शाह के रास्ते में एक पांच मंजिला इमारत के अचानक एक तरफ झुक जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आनन-फानन में पूरी इमारत को खाली कराया और आसपास के रास्ते बंद कर दिए. इस दौरान वहां रह रहे करीब 8 से 10 परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा.
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इसके कुछ ही समय बाद घी वालों के रास्ते में मारू जी के चौक और नागौरी चौक में दो बेहद जर्जर हवेलियों को संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने खुद ढहा दिया. जाहिर है कि पुरानी हवेलियों में बेसमेंट की खुदाई का मामला बेहद संवेदनशील है. पूर्व आईएएस अधिकारी और नगर निगम के दो बार सीईओ रह चुके दामोदर शर्मा बताते हैं कि पुराने शहरों की हवेलियों की नींव, उनकी साझा दीवारें और संकरी गलियों का ढांचा आज की आधुनिक आरसीसी बिल्डिंग्स से बिल्कुल अलग होता है. ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए नीचे खुदाई करता है, तो उसका सीधा असर आसपास की सभी इमारतों की नींव पर पड़ता है. यही वजह है कि हेरिटेज नियमों में बेसमेंट बनाने पर पूरी तरह पाबंदी है. केवल बहुत जरूरी सार्वजनिक कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति उच्च स्तर से मिल सकती है.
परकोटे में इमारत की ऊंचाई की भी सीमा: दामोदर शर्मा बताते हैं कि पुराने शहरों में आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें ऊंची इमारत खड़ी नहीं कर सकते. भवनों की ऊंचाई को एक सीमित दायरे में रखना हेरिटेज लुक को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. नियमों के मुताबिक मुख्य बाजारों में इमारतों की अधिकतम ऊंचाई G+3 (ग्राउंड + 3 मंजिल) यानी करीब 15 मीटर तक ही हो सकती है. उन्होंने बताया कि अंदरूनी और संकरी सड़कों पर यह सीमा G+2 (ग्राउंड + 2 मंजिल) यानी करीब 12 मीटर तक तय की गई है. दामोदर शर्मा का कहना है कि बढ़ती व्यावसायिक भूख के कारण लोग इन नियमों को ठेंगा दिखाकर ऊंची-ऊंची इमारतें बना रहे हैं. लोग अपने पुराने रिहायशी घरों को रातों-रात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं, जिससे पूरे इलाके का संतुलन बिगड़ रहा है.
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जर्जर धरोहरों को बचाने का रास्ता- समय पर मरम्मत: सीईओ रह चुके दामोदर शर्मा बताते हैं कि विरासत को बचाने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम किसी जर्जर इमारत को उसके हाल पर छोड़ दें कि वह खुद ही गिर जाए. पुरानी छतों, कमजोर दरवाजों, दीवारों की दरारों या बारिश से हुए नुकसान की समय पर मरम्मत होना बेहद जरूरी है. यह हर भवन मालिक की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपनी संपत्ति का सही रखरखाव करे. अगर इमारत कमजोर है, तो तकनीकी तौर पर उसके ढांचे को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन से सही प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है. स्थानीय कारोबारी रमेश चमन का कहना है कि अगर कोई हवेली समय के साथ कमजोर हो रही है, तो उसका इलाज उसे तोड़कर नया कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि पारंपरिक तरीके से उसकी मरम्मत और संरक्षण करना है.
आधुनिक सुविधा पर रोक नहीं, प्रावधानों की पालना जरूरी: निगम के सीईओ रह चुके दामोदर शर्मा बताते हैं कि पुरानी हवेलियों को आज की जरूरतों के मुताबिक रहने लायक बनाने के लिए लिफ्ट, फायर सेफ्टी, सोलर सिस्टम, बिजली और प्लंबिंग के नए काम की जरूरत पड़ सकती है. हेरिटेज नियम इन आधुनिक सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं. सही अनुमति और तकनीकी शर्तों के साथ आप ये सभी सुविधाएं अपनी हवेली में जोड़ सकते हैं. शर्त सिर्फ इतनी है कि इससे इमारत का मुख्य ऐतिहासिक हिस्सा और उसका मूल चरित्र खराब नहीं होना चाहिए. नियमों के अनुसार Grade-II और Grade-III श्रेणी के भवनों में अंदरूनी बदलावों की थोड़ी गुंजाइश दी गई है. संरक्षण का असली मतलब विकास को रोकना नहीं, बल्कि विकास को विरासत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाना है.
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हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, अब रिकॉर्ड से होगी पड़ताल: अवैध निर्माण और हेरिटेज से खिलवाड़ का यह मामला अब सिर्फ बाजारों और मोहल्लों की चर्चा तक सीमित नहीं रह गया है. हेरिटेज क्षेत्रों में चल रहे इस अनियंत्रित और अनधिकृत निर्माण को लेकर मामला अब माननीय राजस्थान हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है. कोर्ट ने जेडीए और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए पिछले वर्षों में दी गई सभी निर्माण स्वीकृतियों और अवैध निर्माणों पर की गई कार्रवाइयों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है. कोर्ट के इस सख्त रुख ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है. पूर्व एडिशनल चीफ टाउन प्लानर चंद्रशेखर पाराशर का कहना है कि सिर्फ कागजों पर नियम बना देने से विरासत नहीं बचती. उनका सवाल है कि जब हेरिटेज भवन की मामूली मरम्मत के लिए भी अनुमति लेना जरूरी है, तो फिर इतने बड़े-बड़े अवैध निर्माण अधिकारियों की नाक के नीचे कैसे हो जाते हैं? पाराशर का मानना है कि भारत की इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए एक शक्तिशाली 'हेरिटेज डेवलपमेंट अथॉरिटी' जैसी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्त लगाम कसनी होगी. आखिरकार, साल 2019 में गुलाबी शहर जयपुर को मिले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इस दर्जे से पूरे देश का मान-सम्मान जुड़ा हुआ है.
उपयोग बदल सकता है, लेकिन विरासत की पहचान नहीं: पूर्व एडिशनल चीफ टाउन प्लानर चंद्रशेखर पाराशर का कहना है कि यह बात समझने की है कि किसी हेरिटेज भवन को सहेजने का मतलब यह नहीं कि उसका इस्तेमाल कभी बदला ही न जाए. नियमों के तहत 'अडैप्टिव रीयूज' का प्रावधान है. इसके तहत Grade-II और Grade-III श्रेणी के पुराने भवनों को निर्धारित शर्तों के साथ हेरिटेज हाउस, गेस्ट हाउस, आर्ट गैलरी, म्यूजियम या कल्चरल सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आंतरिक बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उपयोग बदलना एक बात है और इमारत का मूल चरित्र ही नष्ट कर देना दूसरी बात. आप हवेली का बिजनेस बदल सकते हैं, लेकिन उसके पारंपरिक झरोखे, मेहराब, जालियां, बरामदे या आंगन को अपनी मर्जी से तोड़-मरोड़ नहीं सकते.
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फसाड की पहचान कायम रखना जरूरी: इतिहासकार देवेंद्र भगत कहते हैं कि पुराने शहरों के बाजारों की असली खूबसूरती उनके 'फसाड' में होती है. फसाड फ्रांसीसी शब्द 'façade' से आया है, जिसका सीधा मतलब होता है इमारत का "चेहरा" या उसका बाहरी मुखौटा. वास्तुकला में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह न सिर्फ इमारत को एक खूबसूरत लुक देता है बल्कि उसे धूप और बारिश से भी बचाता है. इन इमारतों के मेहराब, झरोखे, जालियां, पुराने लकड़ी के दरवाजे, रेलिंग और उनका पारंपरिक खास रंग मिलकर ही इस पूरे क्षेत्र को एक अनूठा ऐतिहासिक रूप देते हैं. विरासत की सामग्री का व्यापार करने वाले रमेश चमन कहते हैं कि मरम्मत के नाम पर इस चेहरे को बिगाड़ना अपराध जैसा है. हेरिटेज नियमों के मुताबिक दुकानों के साइन बोर्ड, होर्डिंग, शेड या किसी भी तरह के विज्ञापन का साइज और रंग-रूप भी तय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए. अगर कोई नियमों के खिलाफ जाकर फसाड बदलता है या बड़े होर्डिंग्स लगाता है, तो प्रशासन के पास उसे हटाकर इमारत का मूल स्वीकृत हेरिटेज स्वरूप वापस बहाल कराने का पूरा अधिकार है.
मिनिमम इंटरवेंशन पर आर्कियोलॉजी का जोर: आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. पंकज धरेंद्र ने बताया कि पुरातत्व विभाग किसी भी ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण के लिए 'मिनिमम इंटरवेंशन' के सिद्धांत पर काम करता है. इसका मतलब यह है कि इमारत में सिर्फ उतनी ही मरम्मत की जाए जो उसे गिरने से बचाने के लिए बेहद जरूरी हो. अपनी तरफ से नया रूप देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती. सबसे खास बात यह है कि मरम्मत में सिर्फ वही पारंपरिक सामग्री इस्तेमाल की जाती है जो मूल निर्माण में लगी थी. अगर इमारत चूने से बनी है, तो वहां सीमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित है. इसी तरह पारंपरिक लेप की जगह आधुनिक सिंथेटिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता. डॉ. धरेंद्र के अनुसार, इन प्राचीन इमारतों के निर्माण में चूना, गुड़, मेथी और गूगल जैसे पारंपरिक मिश्रणों का इस्तेमाल होता था और आज भी इसी तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है.
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जॉन मार्शल के कंजर्वेशन मैनुअल का लिया जाता है रेफरेंस: डॉ. पंकज धरेंद्र ने आगे बताया कि ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत के लिए कोई मनगढ़ंत गाइडलाइन काम नहीं आती. इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकृत 'जॉन मार्शल के कंजर्वेशन मैनुअल' को मुख्य रेफरेंस माना जाता है. इसका एकमात्र उद्देश्य पुरानी इमारत को चमकाना या नया बनाना नहीं, बल्कि उसकी मूल संरचना, प्राचीन तकनीक और ऐतिहासिक स्वरूप को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखना है.
यूनेस्को का टैग बरकरार रखना बड़ी चुनौती- महापौर: जयपुर नगर निगम के महापौर सुनील कोठारी ने बेहद साफगोई से अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे ऐतिहासिक शहर पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति, परंपरा, रहन-सहन और खान-पान के लिए जाने जाते हैं. यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इस विरासत को इसके मूल रूप में बचाए रखना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि शहरों को मिला यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा बनाए रखना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. समय के साथ जो अवैध बदलाव और छेड़छाड़ हुई है, उसने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है.
बरामदों पर अतिक्रमण को माना नगर निगम की कमजोरी: महापौर ने कैमरे के सामने यह सच स्वीकार किया कि बाजारों के बरामदों पर व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण और उनके ऊपर हुए अवैध आवासीय निर्माण को रोक पाने में नगर निगम प्रशासन से बड़ी कमजोरी रही है. उन्होंने कहा कि नए बोर्ड का पूरा प्रयास होगा कि शहर की विरासत को बचाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ लाया जाए. इसकी शुरुआत व्यापारियों और आम निवासियों को जागरूक करने और नियमों की सही जानकारी देने से की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी साफ चेतावनी दी कि अगर जागरूकता के बाद भी लोगों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया, तो एनफोर्समेंट की टीम के जरिए सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. हेरिटेज के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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हवेलियों से बाजार और कटलों तक पहुंचा सफर: नगर निगम के महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि एक दर्दनाक हकीकत यह भी है कि जब इन क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिली थी, तब यहां करीब 1200 ऐतिहासिक हवेलियां शान से खड़ी थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक मुनाफे की अंधी दौड़ में बड़ी संख्या में हवेलियों को बेरहमी से तोड़ दिया गया और वहां कंक्रीट के बाजार और कमर्शियल कॉम्पलेक्स बना दिए गए. कुछ हवेलियां देखरेख के अभाव में खुद-ब-खुद मलबे में तब्दील हो गईं. नतीजा यह है कि आज करीब 33 प्रतिशत हवेलियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी हैं.
महापौर कोठारी ने भी इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा कि व्यापार हमारे शहरों की लाइफलाइन है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां नियमों के दायरे में ही होनी चाहिए. हमें शहर की आर्थिक जरूरतों और उसकी ऐतिहासिक विरासत के बीच एक मजबूत संतुलन बनाना होगा. उन्होंने माना कि साल 2020 और 2022 में जो हेरिटेज बायलॉज बनाए गए थे, वे प्रशासनिक ढिलाई के कारण जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो सके. अब इन कमियों को दूर करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि दिसंबर तक हमें यूनेस्को को अपनी रिपोर्ट और जवाब भी सौंपना है. हमारी चारदीवारी और उसकी विरासत को बचाना नए बोर्ड का सबसे पहला संकल्प है.
अगली पीढ़ी को कैसा भारत मिलेगा? भारत में जयपुर जैसे लगभग 300 साल पुराने ये ऐतिहासिक शहर आज भी पूरी तरह जीवंत हैं. यहां जिंदगी धड़कती है, लोग रहते हैं, नए कारोबार शुरू होते हैं और वक्त के साथ आधुनिक सुविधाओं की मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, इसलिए इन शहरों को पूरी तरह किसी म्यूजियम की तरह फ्रीज करना या बदलाव को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इस जरूरी बदलाव के बीच असली सवाल उन हवेलियों और धरोहरों का है, जिनकी वास्तुकला और पारंपरिक फसाड हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान हैं. अगर हम तय नियमों और प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करें, तो विकास भी होगा और हमारी विरासत का वैश्विक सम्मान भी सुरक्षित रहेगा. विरासत की फिक्र करने वाले प्रबुद्ध नागरिकों का मानना है कि हेरिटेज को बचाने का जिम्मा सिर्फ सरकार या प्रशासन पर डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते. जब तक एक-एक भवन मालिक और व्यापारी खुद आगे बढ़कर अपनी ऐतिहासिक संपत्ति के संरक्षण का संकल्प नहीं लेगा, तब तक इन प्राचीन शहरों के मूल स्वरूप को बचा पाना मुमकिन नहीं होगा. यह हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है.
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