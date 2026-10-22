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इमारतों का इम्तिहान: कंक्रीट के जंगलों में घुटती विरासत, अगली पीढ़ी को क्या सिर्फ मलबे का इतिहास मिलेगा?

इमारतों का इम्तिहान. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: देश में जयपुर, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद व अन्य ऐतिहासिक शहरों की तंग गलियों से गुजरते हैं, तो वहां खड़ी सदियों पुरानी हवेलियां, नक्काशीदार झरोखे और सायेदार बरामदे हमें अहसास कराते हैं कि ये सिर्फ पत्थर व चूने का ढांचे नहीं हैं, ये अपने भीतर इतिहास की एक पूरी धड़कती हुई दास्तां समेटे हुए हैं. हमारी यही वास्तुकला और ऐतिहासिक इमारतें पूरी दुनिया में भारत की असली सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन आज बदलते वक्त, बढ़ती आबादी और व्यावसायिक मुनाफे की अंधी दौड़ देश की इस अनमोल विरासत का लगातार दम घोंट रही है. देश में हर साल जर्जर इमारतों के गिरने के हादसों में कई बेगुनाह लोग अपना जान गंवा रहे हैं, और इससे शहरों की पुरानी इमारतों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है. हम आज की कड़ी में देश के ऐतिहासिक शहरों में खास जयपुर की तंग गलियों में खड़ी विरासतों का अध्य्यन करते हुए आए बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं.