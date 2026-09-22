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सिर्फ हवा-पानी का खजाना नहीं है हिमालय, 5,404 उपयोगी प्रजातियां भी हुईं दर्ज, 44.6 फीसदी वनस्पतियों के साथ उत्तराखंड अव्वल

उत्तराखंड से 783 स्रोत अध्ययन मिले. जबकि, असम के पहाड़ी क्षेत्रों से केवल 17 अध्ययन उपलब्ध मिले थे. यही वजह है कि उत्तराखंड के आंकड़े एक ओर यहां मौजूद समृद्ध पारंपरिक वनस्पति-ज्ञान को दर्शाते हैं. वहीं, दूसरी ओर ये भी बताते हैं कि राज्य का दस्तावेजीकरण अन्य हिमालयी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा हुआ है.

अध्ययन में दो या उससे ज्यादा राज्यों में दर्ज 791 क्षेत्रीय प्रजातियां भी मिलीं. जो करीब 15 फीसदी है. उत्तराखंड में दर्ज प्रजातियों की संख्या ज्यादा होने का एक बड़ा कारण ये है कि राज्य में अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी ज्यादा शोध हुआ है.

राज्यवार दर्ज हिस्सेदारी के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड का 44.6 फीसदी, हिमाचल प्रदेश का 34 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश का 30.9 फीसदी, जम्मू-कश्मीर का 27 फीसदी, मेघालय का 21 फीसदी, मणिपुर का 17 फीसदी, सिक्किम का 16 फीसदी, नागालैंड का 15 फीसदी, लद्दाख का 14 फीसदी, मिजोरम का 12 फीसदी, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र का 11 फीसदी, त्रिपुरा का 10 फीसदी और असम के पहाड़ी क्षेत्र का 8 फीसदी हिस्सेदारी पाई गई है.

अध्ययन में पाया गया कि हिमालयी वनस्पतियां सिर्फ जैव-विविधता का हिस्सा नहीं हैं. बल्कि, स्थानीय समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हैं. शोध पत्रों में दर्ज 5,404 उपयोगी प्रजातियों की कच्ची हिस्सेदारी के आधार पर उत्तराखंड सबसे आगे पाया गया है.

मुख्य रूप से 96.4 फीसदी प्रजातियां किसी न किसी औषधीय इस्तेमाल से जुड़ी हैं. जबकि, 49 फीसदी प्रजातियों का इस्तेमाल मानव भोजन के लिए होता है. इसके अलावा 36.6 फीसदी प्रजातियों का इस्तेमाल सामग्री के रूप में पाया गया है. इतना ही नहीं कई प्रजातियों का इस्तेमाल एक साथ दवा, भोजन, चारा, ईंधन और धार्मिक-सांस्कृतिक जरूरतों के लिए किया जाता है.

अध्ययन के अनुसार, दर्ज 5,404 उपयोगी प्रजातियों में करीब 90 फीसदी एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पौधे हैं. करीब 4.5 फीसदी प्रजातियां फंगी से संबंधित हैं. जीवन-रूप के आधार पर 49.3 फीसदी प्रजातियां जड़ी-बूटियां हैं. इन प्रजातियों के सबसे ज्यादा इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में पाया गया है.

अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय हिमालय में मनुष्यों की ओर से उपयोग की जाने वाली 5,404 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. इनमें पौधों के अलावा फंगी, लाइकेन और शैवाल भी शामिल हैं. भारतीय हिमालय के कई राज्यों के 146 जिलों से संबंधित 2,283 अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार किया गया है.

इस अध्ययन के जरिए भारतीय हिमालय यानी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की इसी जैव-सांस्कृतिक विरासत को आंकड़ों के साथ सामने रखा है.

यह अध्ययन भारतीय हिमालय की एथनोबोटैनिकल संपदा: उपयोगी प्रजातियों, पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण प्राथमिकताओं का एक संयोजन (Ethnobotanical wealth of the Indian Himalaya: a synthesis of useful species, traditional knowledge and conservation priorities) रिपोर्ट 9 सितंबर 2026 को जर्नल ऑफ एथ्नोबायोलॉजी एंड एथनोमेडिसिन (Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine) में प्रकाशित हुई है.

बता दें कि भारतीय हिमालय में मनुष्यों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 5,404 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. इनमें पौधों के अलावा फंगी, लाइकेन और शैवाल भी शामिल हैं. जिसको देखते हुए अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की प्रो. भावना डंगवाल , धनी आर्या एवं इंद्रा दत्त भट्ट के साथ ही जम्मू विश्वविद्यालय के प्रो. सुरेश कुमार राणा ने अध्ययन किया है.

भारतीय हिमालय की इसी जैव सांस्कृतिक विरासत पर वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. खास बात ये है कि देश के सभी हिमालयी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 44.6 फीसदी उपयोगी प्रजातियां पाई गई हैं. ऐसे में आपको वैज्ञानिकों के इस अध्ययन रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं.

देहरादून: भारतीय हिमालय को आमतौर पर बर्फीली चोटियों, ग्लेशियरों और नदियों के उद्गम क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन हिमालय की पहचान इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है. हिमालय में मौजूद वनस्पतियां सदियों से स्थानीय और आदिवासी समुदायों के लिए भोजन, दवा, ईंधन, चारा, निर्माण सामग्री और धार्मिक-सांस्कृतिक जरूरतों का आधार रही हैं.

शोधकर्ताओं ने सभी क्षेत्रों की तुलना समान शोध- प्रयास के आधार पर करने के लिए 57 प्रकाशनों का मानक अपनाया है. इस तुलना में पूर्वी हिमालय के कई राज्य उत्तराखंड से आगे दिखाई दिए. समान शोध-प्रयास पर दर्ज/अनुमानित वनस्पतियों के प्रजातियों की स्थिति के मुताबिक,

हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया अध्ययन (फोटो सोर्स- GBPNIHE)

अरुणाचल प्रदेश में 946 प्रजातियां, नागालैंड में 816 प्रजातियां, मेघालय में 655 प्रजातियां, मणिपुर में 622 प्रजातियां, उत्तराखंड में 587 प्रजातियां, हिमाचल प्रदेश में 555 प्रजातियां पाई गई है.

अध्ययन से पता चला कि कच्चे आंकड़ों में उत्तराखंड की बढ़त का बड़ा कारण यहां हुआ व्यापक शोध है. उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शोध होने के बावजूद राज्य की उपयोगी जैव-संपदा की अनुमानित इन्वेंट्री यानी सूचीकरण सिर्फ 62.3 फीसदी तक पूरा हुआ है.

अध्ययन के मुताबिक, पूरे भारतीय हिमालय में किसी भी क्षेत्र की इन्वेंट्री 69 फीसदी से ज्यादा पूरी नहीं मिली. अरुणाचल प्रदेश में ये अधिकतम करीब 69 फीसदी रही. इसी तरह असम के पहाड़ी क्षेत्रों में इन्वेंट्री 44.9 फीसदी रही.

वहीं, नागालैंड में इन्वेंट्री 50 फीसदी पाया गया है. ऐसे में साफ है कि 5,404 प्रजातियों का आंकड़ा अंतिम संख्या नहीं है. ऐसे में जिन क्षेत्रों में शोध कम हुआ है, वहां उपयोगी पौधों और उनसे जुड़े ज्ञान का बड़ा हिस्सा अभी दर्ज ही नहीं हुआ हो सकता है.

उत्तराखंड की भूमिका सिर्फ कुल इस्तेमाल प्रजातियों की संख्या तक सीमित नहीं है. बल्कि, मानव भोजन से जुड़ी वनस्पतियों के मामले में भी उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है. मानव भोजन से जुड़ी दर्ज वनस्पतियों की प्रजातियों के आंकड़ों पर गौर करें तो,

अरुणाचल प्रदेश में 1,237 प्रजातियां, उत्तराखंड में 1,220 प्रजातियां, हिमाचल प्रदेश में 1,004 प्रजातियां, जम्मू-कश्मीर में 847 प्रजातियां और मेघालय में 830 प्रजातियां दर्ज है. हालांकि, औषधीय इस्तेमाल हर हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख श्रेणी पाया गया. इस श्रेणी में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रजातियां दर्ज है. इसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का स्थान है.

सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रजातियों में भी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर हिमालयी राज्यों में शामिल है. अध्ययन के अनुसार, वनस्पतियों को 3,047 अलग-अलग बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के पारंपरिक उपचार से जोड़ा गया है.

खासकर, बुखार, घाव, कटने, त्वचा रोग, खांसी, पेचिश, दस्त, मधुमेह, पेट दर्द और सर्दी जैसी समस्याओं के इलाज के लिए 500 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों के इस्तेमाल की जानकारी का दस्तावेजीकरण हुआ है.



भारतीय हिमालय में मौजूद एकोरस कैलमस (Acorus calamus) का 169 बीमारियों, सेंटेला एशियाटिका (Centella asiatica) का 154 बीमारियों, पिक्रोरिजा कुरोआ (Picrorhiza kurroa) का 150 बीमारियों, फिलैंथस एम्ब्लिका (Phyllanthus emblica) का 147 बीमारियों, कैनाबिस सैटिवा (Cannabis sativa) का 146 बीमारियों, एकोनिटम हेटरोफिलम (Aconitum heterophyllum) का 117 बीमारियों से जोड़ा गया है.

इसमें अलावा, गंभीर और जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी प्रजातियों की भी जानकारी है. आंकड़ों के अनुसार, कैंसर से जुड़ी 286 प्रजातियां, अल्सर से जुड़ी 431 प्रजातियां, पाचन संबंधी विकारों से जुड़ी 453 प्रजातियां, यकृत संबंधी विकारों से जुड़ी 340 प्रजातियां, पीलिया से जुड़ी 434 प्रजातियां, हड्डी टूटने से जुड़ी 315 प्रजातियां, किडनी स्टोन से जुड़ी 130 प्रजातियां दर्ज पाई गई हैं.

अध्ययन में पाया गया कि इन पौधों के अलग-अलग हिस्सों का उपयोग किया जा रहा हैं. सबसे ज्यादा इस्तेमाल पत्तियों का पाया गया. पौधों के हिस्सों के उपयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो, सबसे ज्यादा 2,771 प्रजातियों के पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा, 1,647 प्रजातियों के पूरे पौधे, 1488 प्रजातियों के फलों, 1411 प्रजातियों के जड़ों, 858 प्रजातियों का तना और 821 प्रजातियों के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है.

हालांकि, पत्तियों, फलों और फूलों का इस्तेमाल आमतौर पर पौधे को पूरी तरह खराब नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2,531 प्रजातियों के पौधों की जड़, राइजोम, कंद, बल्ब, छाल या पूरे पौधे के इस्तेमाल से पौधे की जीवित रहने और दोबारा बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है.

अध्ययन में पाया गया कि 5,404 उपयोगी प्रजातियों में से सिर्फ 1,270 प्रजातियों का ही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची (IUCN Red List) मानकों के आधार पर मूल्यांकन हुआ है. ऐसे में करीब 76.5 फीसदी प्रजातियों का वैश्विक संरक्षण मूल्यांकन होना अभी बाकी है.

अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में जिन प्रजातियों का आकलन किया गया, उनमें से 17 अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered), 34 संकटग्रस्त (Endangered), 44 संवेदनशील (Vulnerable), 26 संकटग्रस्त के करीब (Near Threatened) और 74 अपर्याप्त आंकड़ों (Data Deficient) वाली प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हैं.



रिपोर्ट के अनुसार, 95 अत्यंत संकटग्रस्त, संकटग्रस्त और संवेदनशील प्रजातियों में से 55 प्रजातियों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड मिला, जिनका दोहन संभावित रूप से विनाशकारी माना जा सकता है। हालांकि, संकटग्रस्त और गैर-संकटग्रस्त प्रजातियों के बीच यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया है.

विशेष चिंता वाली श्रेणी में प्रमुख हिमालयी औषधीय प्रजातियों में नर्दोस्ताच्य जटामांसी, पाइक्रोर्ज कुर्रा, एकोनिटम हेटरोफिलम, पोडोफिलम हेक्सैंड्रम, डाक्टाइलोरहिजा हेटागिरेस (Nardostachys jatamansi, Picrorhiza kurroa, Aconitum heterophyllum, Podophyllum hexandrum, Dactylorhiza hatagireas) शामिल हैं.

औषधीय पौधों का मामला सिर्फ संरक्षण तक सीमित नहीं है. इनका दोहन एवं व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है. अनुमानों के अनुसार, भारत में औषधीय पौधों के दोहन एवं उनका व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सालाना करीब 3.5 करोड़ तक का है. ऊंचाई वाले गांवों में इन गतिविधियों से परिवारों की आय का करीब 15 से 30 फीसदी हिस्सा जुड़े होने की संभावना है. ऐसे में संरक्षण और आजीविका को अलग-अलग करके देखना काफी मुश्किल है.

रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि जिन जिन औषधीय पौधों की डिमांड बाजार में ज्यादा है, उसका दोहन ज्यादा होता है. जिससे इनकी प्राकृतिक आबादी घट सकती है. दोहन करने वालों की आय प्रभावित हो सकती है. पारंपरिक ज्ञान के ट्रांसफर पर असर पड़ सकता है. ग्रामीण युवाओं का पलायन बढ़ सकता है. स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है.

पौधों के साथ पारंपरिक ज्ञान भी संकट में आ सकता है. हिमालय में पौधों के उपयोग से जुड़ा ज्ञान लंबे समय तक मौखिक परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण, शहरों की ओर पलायन और युवा पीढ़ी का पारंपरिक जीवन-पद्धतियों से दूर होना, इस ज्ञान-हस्तांतरण को प्रभावित कर रहा है. जटिल और गंभीर बीमारियों के उपचार से जुड़ा ज्ञान अक्सर कुछ अनुभवी वैद्यों या पारंपरिक उपचारकर्ताओं तक सीमित होता है.

कई जगह ये ज्ञान सीमित शिष्य-परंपरा के जरिए आगे बढ़ता है. ऐसे में किसी एक अनुभवी ज्ञान-धारक की मृत्यु या सक्रिय जीवन से बाहर होने पर पूरी ज्ञान-श्रृंखला खत्म होने का खतरा रहता है. इसलिए संरक्षण की रणनीति में पौधों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों, पारंपरिक उपचारकर्ताओं और उनके ज्ञान पर भी ध्यान देना जरूरी है. इसके अलावा उत्तराखंड में पहले से ही काफी व्यापक शोध हो चुका है. जबकि, पूर्वी हिमालय यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में भी व्यापक शोध करने की जरूरत है.

"हिमालय की पहचान केवल उसकी पर्वत-श्रृंखलाओं और नदियों से नहीं है. बल्कि, यह क्षेत्र हजारों उपयोगी प्रजातियों, उनसे जुड़े पारंपरिक उपचार-ज्ञान और स्थानीय समुदायों की जीवन-पद्धतियों का भी केंद्र है. 5,404 उपयोगी प्रजातियां, 3,047 बीमारियों से जुड़ा उपचार-ज्ञान, 51.3 फीसदी प्रजातियों में संभावित विनाशकारी दोहन का संकेत और 76.5 फीसदी प्रजातियों का IUCN मूल्यांकन से बाहर होना, ये बता रहा है कि हिमालय की जैव-सांस्कृतिक विरासत को समझने और बचाने का काम अभी बाकी है."- भावना डंगवाल, प्रोफेसर, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा

"वर्तमान समय में कम शोध वाले जिलों में फील्डवर्क करने, स्थानीय और आदिवासी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पारंपरिक उपचार-ज्ञान का सुरक्षित और सहमति-आधारित दस्तावेजीकरण के साथ ही जड़, कंद, राइजोम, बल्ब और छाल के दोहन पर निगरानी रखने की जरूरत है. इसके साथ ही संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या का आकलन, औषधीय पौधों की नियंत्रित खेती को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान पहुंचाने के कार्यक्रम करने की जरूरत है."- भावना डंगवाल, प्रोफेसर, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा

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