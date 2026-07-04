'एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई सबूत नहीं, बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते', कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
हालांकि कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि यदि भविष्य में तथ्य सही साबित होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 3:40 PM IST
शिमला: देश में इन दिनों हर तरफ एथनॉल की चर्चा है. लोग दावा कर रहे हैं कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार की एथनॉल नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस की एक नेता ने एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि एथनॉल की वजह से वाहन खराब हो रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार या पुख्ता सबूत के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसे दावे सही साबित होते हैं तो सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए.
दरअसल, रजनी पाटिल शनिवार को शिमला में आयोजित कांग्रेस की जनरल हाउस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थीं. बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग के पीछे निश्चित रूप से वैज्ञानिक कारण होंगे. उन्होंने कहा कि इस समय केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियां खराब हो रही हैं. उन्होंने कहा कि वह बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहतीं.
'तथ्य सही साबित हुए तो बंद होनी चाहिए व्यवस्था'
रजनी पाटिल ने कहा कि यदि भविष्य में वैज्ञानिक जांच या तथ्यों से यह साबित होता है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि 100 प्रतिशत एथनॉल का उपयोग व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगता और इस विषय पर विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी उठाए सवाल
रजनी पाटिल ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले को भी गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तय करेगी. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए. उनका कहना था कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यदि कोई बड़ा जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.
क्या कहती है केंद्र सरकार?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल दावों को खारिज कर चुके हैं. उनका कहना है कि E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल-डीजल से गाड़ियों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता. एथनॉल की कम ऊर्जा घनत्व के कारण माइलेज में 1 से 2 प्रतिशत तक मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इससे इंजन, वाहन की वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ता. सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल कई अन्य दावों को भी पूरी तरह भ्रामक बताया है.
VIDEO | Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) addresses concerns over ethanol-blended fuel.— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2026
Addressing a press conference in Delhi, he says, " somebody is saying that fuel mileage is going to drop. it is now well established that ethanol is even used in… pic.twitter.com/pzFN4f0o6y
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