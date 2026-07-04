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'एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई सबूत नहीं, बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते', कांग्रेस नेता का बड़ा बयान

शिमला: देश में इन दिनों हर तरफ एथनॉल की चर्चा है. लोग दावा कर रहे हैं कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार की एथनॉल नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस की एक नेता ने एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनी पाटिल ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि एथनॉल की वजह से वाहन खराब हो रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार या पुख्ता सबूत के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसे दावे सही साबित होते हैं तो सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए.

दरअसल, रजनी पाटिल शनिवार को शिमला में आयोजित कांग्रेस की जनरल हाउस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थीं. बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग के पीछे निश्चित रूप से वैज्ञानिक कारण होंगे. उन्होंने कहा कि इस समय केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से गाड़ियां खराब हो रही हैं. उन्होंने कहा कि वह बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहतीं.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनी पाटिल (ETV BHARAT)

'तथ्य सही साबित हुए तो बंद होनी चाहिए व्यवस्था'

रजनी पाटिल ने कहा कि यदि भविष्य में वैज्ञानिक जांच या तथ्यों से यह साबित होता है कि एथनॉल ब्लेंडिंग से वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि 100 प्रतिशत एथनॉल का उपयोग व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगता और इस विषय पर विशेषज्ञों की राय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.