भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आई चिट्ठी
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनाथ सिंह से अनुरोध किया था, जिसके जवाब में चिट्ठी आई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 11:15 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात की बात है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इंडियन आर्मी में बस्तर रेजिमेंट बनेगा. ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिट्ठी भेज कर भरोसा दिया है.
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनाथ सिंह से अनुरोध किया था. 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्र भेजा.
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना... pic.twitter.com/icH910uWuC— Vijay sharma (@vijaysharmacg) July 28, 2026
रक्षा मंत्री को भेजे पत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लिखा-
छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के जवान विगत वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी वीरता एवं अदम्य साहस का परिचय दे चुके हैं.
ये दुर्गम क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों में भी गुरिल्ला युद्ध में अभ्यस्त है.
भारतीय सेना में 'बस्तर रेजिमेंट' का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता में योगदान देने वाली एक रणनीतिक पहल होगी. यह बस्तर के युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक सुनियोजित मार्ग प्रदान करेगी, साथ ही क्षेत्र में गौरव, अनुशासन और आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देगी.
अतः भारतीय सेना में 'बस्तर रेजिमेंट' की स्थापना किये जाने का अनुरोध है.
विजय शर्मा के भेजे गए पत्र के जवाब में राजनाथ सिंह ने पत्र का जवाब भेजा.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा-
भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट की स्थापना के संबंध में पत्र मिला है. मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है. निश्चित तौर पर बस्तर को लेकर सकारात्मक पहल होगी और हम बस्तर रेजीमेंट की स्थापना के लिए पूरी कोशिश करेंगे.
बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के बाद भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.