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मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, बारिश के बाद लू चलने की संभावना

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आने वाले हैं. बारिश के बाद लू चलने की संभावना. उत्तर भारत में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि.

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कॉन्सेप्ट फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 6:00 PM IST

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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत के बड़े हिस्से में मौसम में अचानक बदलाव आने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर भारत में तापमान में तेजी से वृद्धि की चेतावनी दी है, जबकि पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग तीन सप्ताह तक हुई बेमौसम बारिश के बाद, उत्तर भारत में अचानक गर्मी का प्रकोप शुरू होने वाला है.

आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे ठंडे, बारिश से भीगे मौसम से शुष्क गर्मी की ओर तेजी से बदलाव होगा. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने मौसम में बदलाव की व्याख्या करते हुए कहा, “हालांकि, पिछले 20 दिनों में कई सक्रिय पश्चिमी भूभागों और दक्षिण-पश्चिमी जलस्तर में गिरावट के कारण असामान्य वर्षा हुई है, जिससे तापमान में भी तीव्र उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन यह सब क्षणिक अंतर-मौसमी परिवर्तन है और परसों से मौसम शुष्क होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की तेजी से वृद्धि होगी. परसों से शुष्क मौसम रहने की सबसे अधिक संभावना है. शुष्क मौसम से किसी भी फसल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह रबी की अधिकांश फसलों की कटाई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करेगा.”

पूर्वानुमानों के अनुसार, 9 से 15 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 6-8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में 8-10 डिग्री सेल्सियस की तीव्र वृद्धि दर्ज की जा सकती है. मध्य भारत में भी 4-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है. हालांकि अगले दो से तीन दिनों तक तापमान सामान्य के आसपास या उससे नीचे रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य स्तर से ऊपर चढ़ेगा, जिससे प्रभावी रूप से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी.

गर्मी का यह रुझान केवल उत्तरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है. पूर्वी भारत में 9 अप्रैल तक तापमान स्थिर रहने की संभावना है, जिसके बाद 10 से 13 अप्रैल के बीच 5-7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है. इसी तरह, महाराष्ट्र में भी इसी अवधि के दौरान 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है, जिसके बाद कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होगा.

इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. अगले पांच दिनों में भारी बारिश की संभावना है, विशेष रूप से सिक्किम, दक्षिणी असम, त्रिपुरा में 9 और 10 अप्रैल को और अरुणाचल प्रदेश में. इस चेतावनी में देश भर में वर्तमान में सामने आ रहे मौसम के पैटर्न में मौजूद स्पष्ट क्षेत्रीय अंतर को उजागर किया गया है.

चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 14 और 15 अप्रैल को लू चलने की चेतावनी जारी की गई है. कई अन्य क्षेत्रों में भी गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका है, जिनमें 11 से 15 अप्रैल के बीच ओडिशा, इसी अवधि के दौरान तटीय गुजरात, 9 और 10 अप्रैल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, 9 अप्रैल से केरल और माहे, और 10 से 12 अप्रैल के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तटीय कर्नाटक शामिल हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और गर्मी के बीच इस तरह के अचानक बदलाव अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रहे हैं. पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, “इस तरह के अनियमित पैटर्न, यानी लंबे समय तक बेमौसम बारिश के बाद अचानक गर्मी पड़ना, जलवायु परिवर्तनशीलता के व्यापक रुझानों के अनुरूप हैं. हालांकि व्यक्तिगत घटनाएं मौसम से प्रेरित होती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति और तीव्रता जलवायु की बदलती गतिशीलता से प्रभावित हो सकती है.”

इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने इस तरह के तीव्र बदलावों के शारीरिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, “उत्तर भारत में 20 दिनों तक बेमौसम बारिश के बाद, अब पश्चिमी विक्षोभ से मौसम स्थिर होने वाला है. इससे नमी में कमी आएगी. हवा शुष्क होगी. बादलों की कमी के कारण अब गर्मी बढ़ेगी और जमीन भी गर्म होगी. इससे मौसम में अचानक और तेजी से बदलाव आएगा, ठंड से गर्मी की ओर. यही जलवायु अस्थिरता है. और इसका मुख्य प्रभाव यह होगा कि हम ठंड से गर्मी में इतनी जल्दी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं. हमारा शरीर इस तरह के बदलाव को जल्दी नहीं अपना पाता.”

स्काईमेट के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने ईटीवी भारत को बताया, “10 मार्च से देश के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बीच-बीच में थोड़े-थोड़े अंतराल हैं. इससे तापमान में काफी गिरावट आई है. लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी अक्षांशों की ओर बढ़ेगा. इसलिए, उत्तर-पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी गतिविधि, विशेष रूप से गरज, आंधी, बारिश या ओलावृष्टि जैसी मानसून-पूर्व गतिविधियों की उम्मीद नहीं है. यही कारण है कि अब तापमान में वृद्धि होना तय है क्योंकि आसमान साफ ​​रहेगा, तेज धूप निकलेगी और सूर्य की ऊष्मा ऊष्मा बढ़ेगी. इसी वजह से तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा.”

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