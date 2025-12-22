अर्जेंट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट को तिरुवनंतपुरम से कोच्चि एयरलिफ्ट किया गया
तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक धड़कता हुआ दिल एयरलिफ्ट किया गया, जिससे नेपाल की एक 22 साल की महिला को नई जिंदगी मिली.
Published : December 22, 2025 at 7:32 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): भारत के पब्लिक हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी में सोमवार को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक धड़कता हुआ दिल एयरलिफ्ट किया गया, जिससे नेपाल की एक 22 साल की महिला को नई जिंदगी मिली. यह प्रोसीजर पहली बार है जब देश के किसी सरकारी जनरल हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है. इससे केरल की आसानी से मिलने वाली एडवांस्ड मेडिकल केयर के हब के तौर पर पहचान और मजबूत हुई है.
मिशन के लॉजिस्टिक्स को मिलिट्री सटीकता के साथ पूरा किया गया. पहले तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में एक ब्रेन-डेड डोनर से लिया गया. यह ऑर्गन राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से लाया गया. यह दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर कोच्चि के ग्रैंड हयात हेलीपैड पर उतरा. वहां से, पुलिस की निगरानी वाले ‘ग्रीन चैनल’ ने यह पक्का किया कि एम्बुलेंस शहर के ट्रैफिक से होते हुए कुछ ही मिनटों में एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाए, जहां एक सर्जिकल टीम तुरंत प्रोसीजर शुरू करने के लिए तैयार थी.
दया की कहानी
जिस दुर्गा कामी को यह अंग मिला, वह हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से जूझ रही थी—यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें दिल की मसल्स बहुत मोटी हो जाती हैं. इससे पहले अनाथालय का मलयाली संचालक उसे केरल ले आया, क्योंकि वह दूसरी जगहों पर प्राइवेट हेल्थकेयर का बहुत अधिक खर्च नहीं उठा सकता था.
मेडिकल माइलस्टोन
हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉ शाहिरशा ने इंस्टीट्यूशन की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर गर्व जताया और कहा कि हॉस्पिटल एक साल से अधिक समय से इस पल के लिए खुद को तैयार कर रहा था. इस फैसिलिटी ने पहले भी सफल किडनी ट्रांसप्लांट और नॉन-इनवेसिव वाल्व रिप्लेसमेंट किए हैं. इस मुश्किल सर्जरी को डॉ जॉर्ज वालौरन, डॉ. जियो पॉल, डॉ राहुल, डॉ पॉल और डॉ विजो जैसी स्पेशल टीम लीड कर रही है.
जिंदगी का तोहफा
डोनर, कोल्लम के चिराक्कारा के रहने वाले 46 साल के एस शिबू एक होटल में काम करते थे, जिनका 14 दिसंबर को एक जानलेवा सड़क हादसा हुआ था. कोल्लम और बाद में तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने के बाद उन्हें 21 दिसंबर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया.
इस दुख के बीच शिबू की मां, शकुंतला और उनके भाई-बहनों ने मल्टी-ऑर्गन डोनेशन के लिए हां कर दी. केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (K-SOTO) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ नोबल के मुताबिक परिवार का यह फैसला इस अच्छी भावना से प्रेरित था कि उनके अंग दूसरों को जीने में मदद करें.
दिल के अलावा शिबू की किडनी, लिवर और कॉर्निया राज्य भर के अलग-अलग अस्पतालों को डोनेट किए गए. खास बात यह है कि यह केरल में स्किन डोनेशन का पहला मामला भी था, जिसमें निकाली गई स्किन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के स्किन बैंक में भेजा गया.
हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने परिवार के त्याग और इस मिशन को सफल बनाने में पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट की मिली-जुली कोशिशों को माना. उन्होंने कहा, "हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के इतिहास में पहली बार, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा है. एक 46 साल के व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके ब्रेन डेथ के सर्टिफिकेट के बाद परिवार डोनेशन प्रोसीजर के जरिए ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी हो गया है. मैं परिवार को उनके फ़ैसले के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं."
उन्होंने आगे कहा कि अपने दुख में उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और मैं परिवार के प्रति अपनी संवेदना और दुख जाहिर करती हूं और अब तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल प्रोसीजर शुरू हो गया है. CM ने होम डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए और अब हेलीकॉप्टर अगले 20 मिनट में तिरुवनंतपुरम पहुंच जाएग. हार्ट को एर्नाकुलम ले जाया जाएगा..."
