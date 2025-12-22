ETV Bharat / bharat

अर्जेंट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट को तिरुवनंतपुरम से कोच्चि एयरलिफ्ट किया गया

एर्नाकुलम (केरल): भारत के पब्लिक हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी में सोमवार को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कोच्चि तक धड़कता हुआ दिल एयरलिफ्ट किया गया, जिससे नेपाल की एक 22 साल की महिला को नई जिंदगी मिली. यह प्रोसीजर पहली बार है जब देश के किसी सरकारी जनरल हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है. इससे केरल की आसानी से मिलने वाली एडवांस्ड मेडिकल केयर के हब के तौर पर पहचान और मजबूत हुई है. मिशन के लॉजिस्टिक्स को मिलिट्री सटीकता के साथ पूरा किया गया. पहले तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में एक ब्रेन-डेड डोनर से लिया गया. यह ऑर्गन राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से लाया गया. यह दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर कोच्चि के ग्रैंड हयात हेलीपैड पर उतरा. वहां से, पुलिस की निगरानी वाले ‘ग्रीन चैनल’ ने यह पक्का किया कि एम्बुलेंस शहर के ट्रैफिक से होते हुए कुछ ही मिनटों में एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाए, जहां एक सर्जिकल टीम तुरंत प्रोसीजर शुरू करने के लिए तैयार थी. दया की कहानी

जिस दुर्गा कामी को यह अंग मिला, वह हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से जूझ रही थी—यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें दिल की मसल्स बहुत मोटी हो जाती हैं. इससे पहले अनाथालय का मलयाली संचालक उसे केरल ले आया, क्योंकि वह दूसरी जगहों पर प्राइवेट हेल्थकेयर का बहुत अधिक खर्च नहीं उठा सकता था. मेडिकल माइलस्टोन

हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉ शाहिरशा ने इंस्टीट्यूशन की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर गर्व जताया और कहा कि हॉस्पिटल एक साल से अधिक समय से इस पल के लिए खुद को तैयार कर रहा था. इस फैसिलिटी ने पहले भी सफल किडनी ट्रांसप्लांट और नॉन-इनवेसिव वाल्व रिप्लेसमेंट किए हैं. इस मुश्किल सर्जरी को डॉ जॉर्ज वालौरन, डॉ. जियो पॉल, डॉ राहुल, डॉ पॉल और डॉ विजो जैसी स्पेशल टीम लीड कर रही है.