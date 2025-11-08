ETV Bharat / bharat

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत का शुभारंभ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के बीच पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा शुरू

दक्षिण रेलवे के एक प्रेस नोट में कहा गया, 'केएसआर बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस केरल की वाणिज्यिक राजधानी एर्नाकुलम और महानगरीय शहर बेंगलुरु के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी.' इसमें कहा गया, 'कासरगोड और तिरुवनंतपुरम (कोट्टायम होते हुए) और तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु सेंट्रल (अलपुझा होते हुए) के बीच मौजूदा दो वंदे भारत सेवाएँ केरल के दक्षिणी और उत्तरी छोर और उससे आगे के क्षेत्रों को जोड़ती हैं.'

अधिकारियों के अनुसार चूँकि यह तीन राज्यों को जोड़ती है, इसलिए यह ट्रेन व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी. आठ डिब्बों वाली यह ट्रेन केरल और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों, जैसे त्रिशूर, पलक्कड़, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, इरोड, सलेम, से होते हुए कृष्णराजपुरम और केएसआर बेंगलुरु पहुँचती है. यह केरल से चलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है.

एर्नाकुलम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत का शुभारंभ किया. इसके साथ ही तीन अन्य ट्रेनों को भी जनता को समर्पित किया. एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ने वाली पहली इंटर स्टेट सेमी हाईस्पीड प्रीमियम ट्रेन सेवा है.

एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन सेवा 583 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 घंटे से अधिक का समय लेती है. हालाँकि, अधिकारियों ने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेन यह यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी. ट्रेन की नियमित सेवा 9 नवंबर, 2025 से शुरू होगी, जब यह बेंगलुरु से सुबह 5:10 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 1:50 बजे एर्नाकुलम पहुँचेगी. वापसी में ट्रेन एर्नाकुलम से दोपहर 2:20 बजे प्रस्थान करेगी और रात 11 बजे बेंगलुरु पहुँचेगी. यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी.

इसके फायदों पर प्रकाश डालते हुए दक्षिणी रेलवे ने कहा कि यह एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच सबसे तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो एक हाई ट्रैफिक डिमांड कोरिडोर है. अधिकारियों ने कहा, 'यह केरल के प्रवेश द्वार पलक्कड़ के लिए पहली वंदे भारत सेवा है. चूंकि यह तीन राज्यों - कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है, इसलिए इससे व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, तीर्थयात्रा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'वंदे भारत ट्रेनें जीपीएस-आधारित इंफोटेनमेंट, बायो-वैक्यूम शौचालय, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, स्वचालित दरवाजे, रीडिंग लाइट और वाई-फाई जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक, सुरक्षित और बेहतरीन यात्रा अनुभव प्रदान करती हैं.' प्रेस नोट के अनुसार देश भर में 130 से ज्यादा ऐसी सेवाओं के साथ, वंदे भारत ट्रेनें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर कर रही हैं.