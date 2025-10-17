ETV Bharat / bharat

'EPFO सुधारों से करोड़ों सदस्यों के जीवन स्तर में सुधार होगा', विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई अपनी 238वीं बैठक में ईपीएफ के CBT ने आंशिक निकासी को मंजूरी दी.

EPFO में सुधार (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 3:04 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में किए गए सुधारों की कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आलोचना की है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ताजा कदम करोड़ों सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए है.

इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई अपनी 238वीं बैठक में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने सदस्यों की सुविधा और रिटायरमेंट के लिए सरल और उदार आंशिक निकासी को मंजूरी दी.

नए सुधारों की घोषणा के बाद से विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियम लोगों के जीवन को तबाह कर देंगे. सरकार ने उनके आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें भ्रामक बताया.

सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मोदी सरकार के नए ईपीएफओ नियम क्रूरता से कम नहीं हैं. पेंशनभोगियों और नौकरी छूटने वालों को अपनी बचत की सजा दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब समय आ गया है कि वे हस्तक्षेप करें और मनसुख मंडाविया को लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से रोकें."

इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए नए ईपीएफओ नियम चौंकाने वाले और हास्यास्पद हैं. यह वेतनभोगियों के पैसे की खुली चोरी है."

उनके आरोपों का खंडन करते हुए सरकार ने कहा कि नए ईपीएफओ नियमों के बारे में गोखले के कई दावे भ्रामक हैं. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि संगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों के लिए लॉन्ग टर्म सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईपीएफओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सीबीटी का हालिया निर्णय सेवानिवृत्ति के समय एक अच्छी राशि के साथ विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बहुत उदार और सरल निकासी विकल्पों के बीच एक बेहतरीन संतुलन को दर्शाता है और सदस्यों के लिए जीवनयापन को आसान बनाता है. प्रस्तावित बदलावों की सिफारिश ईपीएफओ की वित्त और लेखा परीक्षा समिति ने की थी, जो नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधियों वाली एक त्रिपक्षीय समिति है.

मंत्रालय ने कहा कि इन बदलावों को सीबीटी ने मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं. इसलिए सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये बदलाव किए गए हैं.

गौरतलब है कि ईपीएफओ के साथ 8 करोड़ अंशदाता सदस्य और लगभग 8 लाख प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं. लगभग 7.3 करोड़ ईपीएस सदस्य और 81 लाख पेंशनभोगी हैं. ईपीएफओ उनके पीएफ बैलेंस पर 8.25 प्रतिशत सुरक्षित ब्याज दर देता है, जो एक सुरक्षित और आयकर मुक्त साधन पर सबसे अधिक ब्याज दरों में से एक है.

सुधारों की आवश्यकता
मंत्रालय के अनुसार पहले न्यूनतम सेवा अवधि में भिन्नता के कारण पात्रता मानदंड जटिल थे, जिसके कारण आवेदन अस्वीकार/विलंबित होते थे. आंशिक निकासी के लिए बहुत अधिक प्रावधान होने से सदस्यों में भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और निकासी के दावे बार-बार अस्वीकार हो जाते थे.

मौजूदा 13 प्रकार के आंशिक निकासी प्रावधानों को अब एक यूनिफाइड और सरलीकृत ढांचे में समाहित कर दिया गया है. मानदंडों के सरलीकरण से पहले सदस्य को केवल कर्मचारी अंशदान और 50-100 प्रतिशत तक के ब्याज की राशि ही निकालने की अनुमति थी.

सुधारों के लाभ
नए सुधारों के लागू होने से निकासी योग्य राशि में कर्मचारी के अंशदान और ब्याज के अलावा नियोक्ता का अंशदान भी शामिल होगा. परिणामस्वरूप मंत्रालय के अनुसार अब निकाली जा सकने वाली पात्र राशि का 75 प्रतिशत, पिछले प्रावधानों के तहत निकाली जा सकने वाली राशि से कहीं अधिक होगा.

पहले सात वर्ष तक की अलग-अलग पात्रता अवधियां होती थीं, जिन्हें अब सभी प्रकार की निकासी के लिए समान रूप से 12 महीने निर्धारित कर दिया गया है, जिससे समझने में आसानी होगी और समय से पहले निकासी की सुविधा होगी. इसलिए अब कर्मचारी केवल 12 महीने की अवधि के बाद अधिक और जल्दी निकासी कर सकता है.

वहीं, बार-बार निकासी के कारण रिटायरमेंट के समय पीएफ बैलेंस अपर्याप्त हो जाता था. अंतिम निपटान के समय 50 प्रतिशत पीएफ सदस्यों के पीएफ बैलेंस में 20,000 रुपये से कम और 75 प्रतिशत के पीएफ बैलेंस में 50,000 रुपये से कम राशि थी. बार-बार निकासी के कारण, कम वेतन वाले कर्मचारियों को 8.25 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ नहीं मिल पाता था और इस तरह वे अपने कार्यकाल के अंत में उच्च सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते थे. इसीलिए, सीबीटी के निर्णय के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय एक सम्मानजनक राशि सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 25 प्रतिशत अंशदान को बरकरार रखना आवश्यक है.

बेरोजगारी की स्थिति में 75 प्रतिशत पीएफ बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. शेष 25 प्रतिशत एक वर्ष के बाद भी निकाला जा सकता है. 55 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्थायी रूप से भारत छोड़ने आदि के मामले में संपूर्ण पीएफ शेष (25 प्रतिशत की न्यूनतम शेष राशि सहित) की पूर्ण निकासी की भी अनुमति है.

पेंशन पात्रता
मंत्रालय ने कहा कि 58 साल की आयु में पेंशन पात्रता प्रस्तावित परिवर्तनों से पूरी तरह अप्रभावित रहेगी. कोई भी सदस्य इन 10 वर्षों में किसी भी समय 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले पेंशन खाते में जमा राशि निकाल सकता है. हालांकि, रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए सदस्य को कम से कम 10 वर्षों की ईपीएस सदस्यता पूरी करनी होगी.

लगभग 75 प्रतिशत पेंशन सदस्य अपनी पूरी पेंशन राशि सेवा के चार साल के भीतर (10 वर्ष से कम समय में) निकाल लेते हैं, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और सदस्य भविष्य में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अपात्र हो जाते हैं. इसके अतिरिक्त यदि पेंशन निधि से राशि नहीं निकाली जाती है, तो सदस्य की मृत्यु होने पर अंशदान बंद होने के बाद भी उसका परिवार तीन वर्षों तक पेंशन लाभों के लिए पात्र बना रहता है. एक बार राशि निकालने के बाद यह लाभ समाप्त हो जाता है.

सदस्यों को पेंशन पाने के लिए 10 वर्षों की पात्रता पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को लाभों के लिए पात्र बनाने के लिए प्रस्तावित प्रावधान सदस्य को दो महीने के बजाय 36 महीने बाद पेंशन संचय निकालने की अनुमति देता है. इसमें कहा गया है कि इससे सदस्य और उसके परिवार के लिए पेंशन के रूप में दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि नए ईपीएफओ मानदंड कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

कर्मचारियों का विचार
राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक निजी कंपनी में सीए के पद पर कार्यरत आकांक्षा अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार ने दावा किया है कि नए ईपीएफओ सुधारों से सदस्यों को लाभ होगा. मेरा मानना ​​है कि किसी भी सुधार का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वह बनाया गया है.मुझे उम्मीद है कि यह नया सुधार कर्मचारियों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाएगा."

