ETV Bharat / bharat

खुशखबरी: EPFO के सदस्यों के लिए 1 अप्रैल से नई पेमेंट सुविधा!

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए अच्छी खबर है. सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ सदस्य 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिये पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे और यह राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में जमा होगी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि श्रम मंत्रालय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें EPF का एक तय हिस्सा फ्रीज कर दिया जाएगा, और एक बड़ा हिस्सा UPI का इस्तेमाल करके सदस्य के बैंक अकाउंट से निकालने के लिए उपलब्ध होगा. उन्होंने बताया कि सदस्य (Subscriber) ईपीएफओ से लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उपलब्ध योग्य EPF बैलेंस देख पाएंगे. सदस्य लेनदेन के लिए अपने UPI पिन का इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि उनके बैंक अकाउंट में पैसे का सुरक्षित ट्रांसफर सुनिश्चित हो सके.

आठ करोड़ सदस्यों को होगा फायदा

सूत्रों ने बताया कि पीएफ का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद सदस्य उस पैसे का इस्तेमाल अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक ATM से पैसे निकालना. सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ इस सिस्टम को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर की दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे करीब आठ करोड़ सदस्यों को फायदा होगा.

वर्तमान में, ईपीएफओ ​​के सदस्यों को EPF का पैसा निकालने के लिए विड्रॉल क्लेम के लिए आवेदन करना पड़ता है. इस प्रक्रिया में कभी-भी दो-तीन हफ्ते भी लग जाते हैं, उसके बाद पैसे सदस्य के बैंक अकाउंट में जमा होता है. हालांक, ऑटो-सेटलमेंट मोड में, विड्रॉल क्लेम आवेदन का तीन दिन के अंदर निपटारा कर दिया जाता है. अब इसकी लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है. EPFO ने पहली बार कोविड महामारी के दौरान सदस्यों को तुरंत मदद देने के लिए एडवांस क्लेम का ऑनलाइन ऑटो-सेटलमेंट शुरू किया था. इसके लिए सदस्यों को क्लेम फाइल करना जरूरी होता है.