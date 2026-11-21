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Explainer: EPFO ने बदले नियम! अब सिर्फ एकमुश्त नहीं Monthly भी निकलेगा PF का पैसा! दिल्ली के कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में किए गए बदलावों ने पीएफ (PF) निकासी और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर बड़ा रास्ता खोल दिया है. खासकर सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी मिलने के बाद अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे अपनी पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकें. यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लेने की सहूलियत मिलेगी.

ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों, कॉर्पोरेट व औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों, घर किराए पर लेकर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और बीच में नौकरी बदलने या गंवाने वालों है.

SWP नियम (Photo Credit; ETV Bharat)

PF से नियमित आमदनी (SWP नियम)

• किस्तों में निकासी का विकल्प: रिटायर होने वाले कर्मचारी अब अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकेंगे. यह एक स्वैच्छिक (voluntary) योजना है.

• बचे हुए पैसे पर ब्याज: आप जितनी रकम खाते में छोड़ेंगे, उस पर EPF के नियमों के तहत लगातार रिटर्न (ब्याज) मिलता रहेगा. पहले रिटायरमेंट के 3 साल बाद खाते में कोई योगदान न होने पर वह निष्क्रिय (inoperative) हो जाता था और ब्याज मिलना बंद हो जाता था.

• पेंशन से अलग सुविधा: यह कोई नई सरकारी पेंशन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जमा पूंजी को ही किस्तों में लेने की व्यवस्था है. यदि आपके पास 10 साल की योग्य सेवा है, तो आपको EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन इसके अतिरिक्त मिलती रहेगी.

• नॉमिनी की सुरक्षा: यदि किस्तें लेने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो बची हुई रकम पर नॉमिनी या आश्रितों का अधिकार रहेगा. वे चाहें तो शेष पैसा एक साथ निकाल सकते हैं या किस्तें जारी रख सकते हैं.

पेंशन (Photo Credit; ETV Bharat)

एक साथ पैसा निकालने और SWP (किस्तों) में क्या है फर्क?

पहले जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था, तो आमतौर पर अपनी पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकाल लेता था. यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छी समझ रखता था या निवेश के सुरक्षित विकल्प चुनता था, तो रकम संभली रहती थी, लेकिन कई मामलों में मकान बनाने, गाड़ी खरीदने या शादी-ब्याह जैसे खर्चों में पूरा पैसा एक साथ निकल जाता था. मजबूत पेंशन या नियमित आय न होने की स्थिति में कई बुजुर्गों के लिए बाद के वर्षों में आर्थिक रूप से कठिन स्थिति बन जाती थी.

SWP लागू होने से बदलती तस्वीर

हर महीने, तीन महीने या छह महीने में तय किस्त मिलने से रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का जरिया बनता है. खाते में जो शेष राशि बनी रहती है, उस पर ब्याज मिलता रहता है, जिससे बचत का हिस्सा रिटर्न के साथ सुरक्षित और सक्रिय बना रह सकता है. ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकलने से रकम एक साथ खत्म होने का जोखिम कम होता है. कई बार परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर एकमुश्त बड़ी रकम निकालने और नए काम या संपत्ति में लगाने की जल्दबाज़ी होती है, जिससे बुजुर्गों को कुछ राहत मिल सकती है.

EPFO (Photo Credit; ETV Bharat)

दिल्ली के कर्मचारियों के लिए क्यों खास हैं ये बदलाव?

दिल्ली में रहने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खर्च का ढाँचा अलग होता है. मकान का किराया या सोसायटी मेंटेनेंस, बिजली-पानी, आवागमन और बढ़ती मेडिकल लागत हर महीने का बड़ा हिस्सा लेती है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद SWP के ज़रिए नियमित किश्त मिलने से मासिक या तिमाही खर्च संभालना आसान हो सकता है.

इसके अलावा, EPFO से जुड़े अन्य बदलावों के तहत आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त 25% से घटाकर 10% की गई है (यानी पात्र फंड का 90% तक निकालने की सुविधा), वहीं नौकरी छूटने पर पूरी रकम निकालने की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है. श्रम मंत्रालय के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु के 6.32 लाख EPF सदस्यों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलने की बात कही गई है. दिल्ली के कॉर्पोरेट, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी बदलने या बीच में गैप आने की स्थिति में यह राहत कामगारों के लिए मददगार साबित हो सकती है.

महानगर में गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों, जांचों और दवाइयों का खर्च अचानक बड़ा रूप ले सकता है. नौकरी के दौरान 90% तक निकासी की सीमा आपात चिकित्सा या पारिवारिक ज़रूरतों में अधिक नकदी जुटाने में मददगार हो सकती है. दिल्ली में आईटी, मीडिया, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और छोटे-बड़े उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच नौकरी बदलने या बीच में कुछ समय के लिए बेरोज़गार रहने की स्थिति आती रहती है. पूर्ण निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने किए जाने से नौकरी छूटने के बाद आर्थिक राहत जल्दी मिल सकेगी.

पढ़ें: EPFO ने खातों में भेजा PF का ब्‍याज, ऐसे चेक करें

सदस्य की मृत्यु पर परिवार के अधिकार और EPF-EPS में क्या अंतर है?

यदि किश्तों में पैसा मिलने की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या आश्रितों को खाते में बची हुई रकम एक साथ निकालने या पहले की तरह किश्तों में लेते रहने का विकल्प मिलेगा. मूल कर्मचारी और नॉमिनी के बीच निकासी के विकल्प तथा ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकालने की सुविधा में अंतर नहीं रखा गया है. वहीं, EPF और EPS के बीच बुनियादी अंतर को समझना भी ज़रूरी है.

EPF (Employees' Provident Fund): यह मुख्य बचत कोष है, जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता/सरकार से जुड़े योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर संचित राशि बनती है, जिससे एकमुश्त या SWP के तहत निकासी जुड़ी होती है.