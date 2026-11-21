Explainer: EPFO ने बदले नियम! अब सिर्फ एकमुश्त नहीं Monthly भी निकलेगा PF का पैसा! दिल्ली के कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?
(EPFO) के नियमों में किए गए बदलाव दिल्ली के कामगारों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते है. देखिए संवाददाता आशुतोष झा की रिपोर्टर
Published : November 21, 2026 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में किए गए बदलावों ने पीएफ (PF) निकासी और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर बड़ा रास्ता खोल दिया है. खासकर सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी मिलने के बाद अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे अपनी पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकें. यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से फैसला लेने की सहूलियत मिलेगी.
ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों, कॉर्पोरेट व औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों, घर किराए पर लेकर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और बीच में नौकरी बदलने या गंवाने वालों है.
PF से नियमित आमदनी (SWP नियम)
• किस्तों में निकासी का विकल्प: रिटायर होने वाले कर्मचारी अब अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकेंगे. यह एक स्वैच्छिक (voluntary) योजना है.
• बचे हुए पैसे पर ब्याज: आप जितनी रकम खाते में छोड़ेंगे, उस पर EPF के नियमों के तहत लगातार रिटर्न (ब्याज) मिलता रहेगा. पहले रिटायरमेंट के 3 साल बाद खाते में कोई योगदान न होने पर वह निष्क्रिय (inoperative) हो जाता था और ब्याज मिलना बंद हो जाता था.
• पेंशन से अलग सुविधा: यह कोई नई सरकारी पेंशन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जमा पूंजी को ही किस्तों में लेने की व्यवस्था है. यदि आपके पास 10 साल की योग्य सेवा है, तो आपको EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन इसके अतिरिक्त मिलती रहेगी.
• नॉमिनी की सुरक्षा: यदि किस्तें लेने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो बची हुई रकम पर नॉमिनी या आश्रितों का अधिकार रहेगा. वे चाहें तो शेष पैसा एक साथ निकाल सकते हैं या किस्तें जारी रख सकते हैं.
एक साथ पैसा निकालने और SWP (किस्तों) में क्या है फर्क?
पहले जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था, तो आमतौर पर अपनी पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकाल लेता था. यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छी समझ रखता था या निवेश के सुरक्षित विकल्प चुनता था, तो रकम संभली रहती थी, लेकिन कई मामलों में मकान बनाने, गाड़ी खरीदने या शादी-ब्याह जैसे खर्चों में पूरा पैसा एक साथ निकल जाता था. मजबूत पेंशन या नियमित आय न होने की स्थिति में कई बुजुर्गों के लिए बाद के वर्षों में आर्थिक रूप से कठिन स्थिति बन जाती थी.
SWP लागू होने से बदलती तस्वीर
हर महीने, तीन महीने या छह महीने में तय किस्त मिलने से रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का जरिया बनता है. खाते में जो शेष राशि बनी रहती है, उस पर ब्याज मिलता रहता है, जिससे बचत का हिस्सा रिटर्न के साथ सुरक्षित और सक्रिय बना रह सकता है. ज़रूरत के मुताबिक पैसा निकलने से रकम एक साथ खत्म होने का जोखिम कम होता है. कई बार परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर एकमुश्त बड़ी रकम निकालने और नए काम या संपत्ति में लगाने की जल्दबाज़ी होती है, जिससे बुजुर्गों को कुछ राहत मिल सकती है.
दिल्ली के कर्मचारियों के लिए क्यों खास हैं ये बदलाव?
दिल्ली में रहने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खर्च का ढाँचा अलग होता है. मकान का किराया या सोसायटी मेंटेनेंस, बिजली-पानी, आवागमन और बढ़ती मेडिकल लागत हर महीने का बड़ा हिस्सा लेती है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद SWP के ज़रिए नियमित किश्त मिलने से मासिक या तिमाही खर्च संभालना आसान हो सकता है.
इसके अलावा, EPFO से जुड़े अन्य बदलावों के तहत आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त 25% से घटाकर 10% की गई है (यानी पात्र फंड का 90% तक निकालने की सुविधा), वहीं नौकरी छूटने पर पूरी रकम निकालने की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है. श्रम मंत्रालय के अनुसार 55 वर्ष से अधिक आयु के 6.32 लाख EPF सदस्यों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलने की बात कही गई है. दिल्ली के कॉर्पोरेट, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी बदलने या बीच में गैप आने की स्थिति में यह राहत कामगारों के लिए मददगार साबित हो सकती है.
महानगर में गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों, जांचों और दवाइयों का खर्च अचानक बड़ा रूप ले सकता है. नौकरी के दौरान 90% तक निकासी की सीमा आपात चिकित्सा या पारिवारिक ज़रूरतों में अधिक नकदी जुटाने में मददगार हो सकती है. दिल्ली में आईटी, मीडिया, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और छोटे-बड़े उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच नौकरी बदलने या बीच में कुछ समय के लिए बेरोज़गार रहने की स्थिति आती रहती है. पूर्ण निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने किए जाने से नौकरी छूटने के बाद आर्थिक राहत जल्दी मिल सकेगी.
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सदस्य की मृत्यु पर परिवार के अधिकार और EPF-EPS में क्या अंतर है?
यदि किश्तों में पैसा मिलने की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या आश्रितों को खाते में बची हुई रकम एक साथ निकालने या पहले की तरह किश्तों में लेते रहने का विकल्प मिलेगा. मूल कर्मचारी और नॉमिनी के बीच निकासी के विकल्प तथा ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकालने की सुविधा में अंतर नहीं रखा गया है. वहीं, EPF और EPS के बीच बुनियादी अंतर को समझना भी ज़रूरी है.
EPF (Employees' Provident Fund): यह मुख्य बचत कोष है, जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता/सरकार से जुड़े योगदान और उस पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर संचित राशि बनती है, जिससे एकमुश्त या SWP के तहत निकासी जुड़ी होती है.
EPS (Employees' Pension Scheme): यह पेंशन से जुड़ी व्यवस्था है, जिसके तहत निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ मिलता है.
पैसा निकालने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
सबसे पहले उद्देश्य स्पष्ट रखें. यदि बच्चों की शादी, घर बनवाने या किसी ठोस ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए, तभी उसके अनुरूप निकासी करें. बिना तात्कालिक ज़रूरत के पैसा निकालना बचत और ब्याज के लाभ को कम कर सकता है. उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से प्लानिंग करें. अपनी मासिक या आवधिक ज़रूरतों का हिसाब लगाकर ही निकासी या SWP का विकल्प चुनें. अंत मे नियमों व दस्तावेज़ों की स्थिति जांचें. चूंकि ये प्रावधान बोर्ड की मंजूरी से जुड़े हैं, इसलिए दावा करने से पहले लागू नियमों, पोर्टल की स्थिति, UAN, KYC और नॉमिनेशन विवरण को दुरुस्त रखना बेहद ज़रूरी है.
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EPFO के ये बदलाव रिटायरमेंट और पीएफ निकासी को अधिक लचीला, सुरक्षित और व्यावहारिक बनाने की दिशा में अहम कदम हैं. दिल्ली जैसे महंगे और तेज़-रफ़्तार शहर में रहने वाले कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए SWP के ज़रिए नियमित आय, न्यूनतम बैलेंस को 10% कर 90% तक निकासी की सुविधा, नौकरी छूटने पर 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि, और मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी/आश्रितों को मिलने वाले विकल्प ये सभी प्रावधान सही योजना के साथ अपनाए जाएं तो आर्थिक सुरक्षा को काफी मजबूत कर सकते हैं.
रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने और किश्तों में निकालने में क्या अंतर है?
फाइनेंसियल एक्सपर्ट, सी के मिश्रा के मुताबिक,
"देखिए जो अभी कल गवर्नमेंट ने एक नया प्रस्ताव दिया हुआ है और लोग एसडब्ल्यूपी को लेकर बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि पहले सिस्टम था कि जब कोई एम्पलाई रिटायर करता था तो अपने सारे पीएफ को एक साथ निकाल लेता था जो है. तो एक साथ निकालने में क्या होता था कि वो अगर एजुकेटेड है, तो अपने की अच्छी जगह पैसा लगाता था. नहीं तो रूलर एरिया में क्या होता था लोग घर बनवा लेते थे, गाड़ी ले लिया कहीं शादी ब्याह में लगा लिया, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनका पैसा एक साथ खर्च हो जाता था. अब अच्छा वहां पर क्या उसके बाद उनके पास कोई पेंशन का सिस्टम था नहीं. उनके पास बहुत एक दयनीय स्थिति हो जाती थी. "
सी के मिश्रा ने बताया कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप अब पैसे को एक साथ भी निकाल सकते है और सिस्टमैटिक भी. मंथली, तीमाही या छह महीने भी निकाल सकते हो. तो उससे क्या होगा न, कि अगर आपको जितने पैसे की जरूरत है. हमें घर बनवाने के लिए चाहिए, या हमें मंथली खर्चे के लिए चाहिए अमाउंट, वो डिसाइड कर उस हिसाब से पैसा निकाल सकते हो. इससे ये फायदा होगा कि जो बैलेंस पैसा बचा होगा, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा. और सेफ्टी भी रहेगी कि हमारा पैसा एक साथ खर्चा नहीं हुआ जो है. तो यही एक दो चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने थोड़े रिलैक्सेशन दिया हुआ है. समझ लीजिए कि सेविंग करने का एक नया तरीका है फैमिली मेंबर को जो प्रेशर होता था, कि पैसा निकाल लीजिए कुछ काम करते हैं, नया घर खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए जो बुजुर्गों के लिए थोड़ी बहुत राहत की बात है."
लेबर लॉ एक्सपर्ट अनिल कुमार सिंह के मुताबिक
"देखिए, जो आपका ऑप्शन है दोनों, जो ओरिजिनल एम्प्लॉयी है या नॉमिनी, दोनों के लिए बराबर है. वह चाहे तो आपका जैसे सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान में जा सकता है या एकमुश्त निकाल सकता है. और नॉमिनी को भी सेम राइट मिलता है. रहा सवाल ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है, तो ईपीएफ बेसिकली क्या होता है. ईपीएस में ही जो सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है और उसको एक पेंशन उससे मिलता है. ईपीएफ में एम्प्लॉयी का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें सरकार का भी होता है. और जो ईपीएस होता है, उससे पेंशन मिलता है. नॉमिनी...नहीं, नॉमिनी जैसे ओरिजिनल एम्प्लॉयी है. और नॉमिनी विड्रॉल में कोई डिफरेंस नहीं है. वह अपनी बेसिकली नीड-बेस अपना विड्रॉल कर सकते हैं, जिसकी अपनी नीड है और क्या उसकी ज़रूरत है, उसी हिसाब से वह निकाल सकते हैं. दोनों एम्प्लॉयी और नॉमिनी, दोनों के लिए सेम सुविधा है, उसमें कोई अंतर नहीं है."
दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के आधार पर कार्यबल के रोजगार की स्थिति का वर्गीकरण किया गया है
इसमें कामगारों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है. सेल्फ एम्प्लाइड, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारी और आकस्मिक मजदूर.
दिल्ली के संदर्भ में मुख्य निष्कर्ष
- नियमित वेतनभोगी वर्ग का वर्चस्व: राष्ट्रीय स्तर पर जहां आधे से अधिक कामगार (56.2%) स्वरोजगार में लगे हैं, वहीं दिल्ली जैसे शहरी केंद्र में नियमित वेतन/सैलरी पर काम करने वालों का अनुपात राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक रहता है.
- महिला भागीदारी में वेतनभोगी नौकरियां: शहरी क्षेत्रों के ताजा PLFS आंकड़ों के अनुसार, कामकाजी महिलाओं में 50.9% नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कार्यरत हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात 46.5% है.
- संगठित क्षेत्र का झुकाव: दिल्ली के सर्वेक्षण के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र सरकार, अर्ध-सरकारी और स्थानीय निकाय) में रोजगार में स्थिर वृद्धि देखी गई है, जबकि निजी क्षेत्र में 8.76% प्रति वर्ष की तेज दर से रोजगार बढ़ा है, जो 'नियमित वेतनभोगी' श्रेणी को लगातार बढ़ा रहा है.
(दिल्ली सरकार के योजना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट delhiplanning.delhi.gov.in पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)
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