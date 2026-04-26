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पात्र कर्मचारी को उच्च पेंशन देने से मना नहीं कर सकता EPFO, हाई कोर्ट का अहम फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि EPFO कंपनी की गलतियों के लिए कर्मचारी को सजा नहीं दे सकता है.

EPFO cannot deny higher pension to eligible employees due to procedural lapses by employer HC order
EPFO ऑफिस (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 7:55 PM IST

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मुंबई: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) नियोक्ताओं (कंपनियों) की तरफ से प्रक्रिया में हुई चूक या देरी के कारण पात्र कर्मचारी को उच्च पेंशन देने से मना नहीं कर सकता. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को उनके नियोक्ता या अथॉरिटी की वजह से हुई कमियों के लिए सजा नहीं दी जा सकती.

जस्टिस अमित बोरकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपना विकल्प चुना था, मूल वेतन पर अंशदान (Contribution) किया था, और सहायक दस्तावेज जमा किए थे, फिर भी उनके दावे सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिए गए क्योंकि उन्होंने फॉर्म 6A और कुछ चालान जमा नहीं किए थे. अस्वीकृति (Rejection) को मनमाना और कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 की लाभकारी प्रकृति के खिलाफ बताते हुए, कोर्ट ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया और अथॉरिटी को दावे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया.

दरअसल, कुछ कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था. जिन्होंने लंबी सर्विस पूरी की थी, मूल वेतन पर प्रोविडेंट फंड (PF) में अधिक सैलरी पर कंट्रीब्यूट किया था, और स्कीम के तहत जॉइंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया था. उन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी के जरिये एप्लीकेशन दी. साथ में फॉर्म 3A, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट स्टेटमेंट, और नियोक्ताओं द्वारा सर्टिफाइड जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भी दिए.

हालांकि, प्रतिवादी अथॉरिटी ने इस आधार पर दावों को खारिज कर दिया कि नियोक्ता फॉर्म 6A दिखाने में फेल रहे और नियोक्ताओं के चालान को स्वीकार नहीं किया. जवाब में, पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखने और जमा करने की कानूनी जिम्मेदारी नियोक्ताओं की है, और कर्मचारियों पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता. उन्होंने दोहराया कि पात्रता की शर्तें पूरी करने के बावजूद पेंशन देने से मना करना मनमानी थी.

प्रतिवादी अथॉरिटी EPFO ने यह भी कहा कि कानूनी सीमा से ज्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूशन भेजने के सबूत के साथ जॉइंट ऑप्शन जमा करना जरूरी था, और बार-बार याद दिलाने के बावजूद, नियोक्ताओं ने फॉर्म 3A और 6A की अभिस्वीकृति प्रति (acknowledged copies) नहीं दी.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने देखा कि पिटीशनर ने फॉर्म 3A, EPF अकाउंट स्टेटमेंट, और नियोक्ताओं द्वारा सर्टिफाइड जॉइंट ऑप्शन फॉर्म पर भरोसा किया था, साथ ही किसी भी अलग-अलग योगदान (Differential Contribution) को जमा करने का वचन भी दिया था. कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स नौकरी, सैलरी और किए गए कंट्रीब्यूशन को काफी हद तक साबित करते हैं.

यह भी देखा गया कि फॉर्म 3A सालाना कंट्रीब्यूशन डिटेल्स दिखाता है, और EPF अकाउंट स्टेटमेंट डिपॉजिट का रनिंग अकाउंट दिखाता है. अगर ये रिकॉर्ड बताते हैं कि सैलरी से ज्यादा कटौती की गई थी और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट किए गए थे, तो वे दावे की जांच करने का आधार देते हैं. इसलिए, ऐसी स्थिति में, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, यानी फॉर्म 6A या कुछ चालान जमा न करना, रिजेक्शन का आधार नहीं माना जा सकता.

दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अथॉरिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के हिसाब से एक वैध जॉइंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया था और तय सीमा से ज्यादा सैलरी पर कंट्रीब्यूशन किया गया था, क्योंकि ये जरूरी शर्तें हैं. हालांकि, उसने यह भी साफ किया कि इन जरूरतों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, और अथॉरिटी हर मामले में, खासकर जब पुराने रिकॉर्ड शामिल हों, तो डॉक्यूमेंट्स के एकदम सही होने पर जोर नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे मामलों में, दोषहीनता मुमकिन नहीं हो सकती है.

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