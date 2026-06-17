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Good News: कर्मचारियों के EPF खाते में इसी महीने जमा होगी ब्याज राशि

Good News: कर्मचारियों के EPF खाते में इसी महीने जमा होगी ब्याज राशि ( IANS )

नई दिल्ली: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहता है और उनके EPF खाते में जमा होने वाला सालाना ब्याज भी इससे अलग नहीं है. हालांकि, इस साल EPF ब्याज जमा होने में सामान्य से ज्यादा समय लगा है और इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों सब्सक्राइबर के बीच उम्मीद बढ़ रही है. ईटीवी भारत को मिली विशेष जानकारी के मुताबिक, इस महीने के आखिर तक EPF अकाउंट में ब्याज की राशि जमा होने की उम्मीद है. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ब्याज राशि जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और यह काम अब आखिरी चरण में है. अधिकारी ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पिछले वित्तीय वर्ष का ब्याज 30 जून से पहले EPFO सदस्यों के खाते में जमा हो जाएगा. एक बार प्रक्रिया पूरा हो जाने पर, ब्याज राशि सीधे EPF सदस्य के खाते में दिखाई देगी. इससे लाखों कर्मचारियों को जरूर राहत मिलेगी जो इस सालाना ब्याज के जमा होने का इंतजार कर रहे हैं. सीबीटी बैठक

इस बारे में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 2 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की एक अहम मीटिंग की अध्यक्षता की थी. इस मीटिंग में, गहन सोच-विचार के बाद, CBT ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर की सिफारिश की थी. उस मीटिंग के बाद श्रम मंत्रालय ने कहा था कि ब्याज दर को भारत सरकार आधिकारित तौर पर अधिसूचित करेगी, जिसके बाद EPFO ​​सब्सक्राइबर के खाते में ब्याज क्रेडिट कर देगा. श्रम मंत्रालय के अनुसार, दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद, EPFO ​​ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे ब्याज अकाउंट पर दबाव डाले बिना स्थिर और प्रतिस्पर्धी रिटर्न पक्का हुआ है. मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को फायदा हुआ है, क्योंकि इससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत हुई है, साथ ही EPFO ​​की योगदान को सुरक्षित रखने और दूसरे ऐसे ही निवेश के तरीकों की तुलना में समझदारी भरा, टिकाऊ और आकर्षक रिटर्न देने की प्रतिबद्धता भी मजबूत हुई है. आंकड़ों से पता चलता है कि ETF (Exchange-Traded Fund) और दूसरे निवेश से मिले अच्छे रिटर्न की वजह से EPFO ​​पिछले कई वर्षों से 8 प्रतिशत से ज्यादा की ब्याज दर दे पा रहा है.