Good News: कर्मचारियों के EPF खाते में इसी महीने जमा होगी ब्याज राशि
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि EPF ब्याज राशि जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहता है और उनके EPF खाते में जमा होने वाला सालाना ब्याज भी इससे अलग नहीं है. हालांकि, इस साल EPF ब्याज जमा होने में सामान्य से ज्यादा समय लगा है और इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों सब्सक्राइबर के बीच उम्मीद बढ़ रही है.
ईटीवी भारत को मिली विशेष जानकारी के मुताबिक, इस महीने के आखिर तक EPF अकाउंट में ब्याज की राशि जमा होने की उम्मीद है. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ब्याज राशि जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और यह काम अब आखिरी चरण में है. अधिकारी ने यह भी कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पिछले वित्तीय वर्ष का ब्याज 30 जून से पहले EPFO सदस्यों के खाते में जमा हो जाएगा.
एक बार प्रक्रिया पूरा हो जाने पर, ब्याज राशि सीधे EPF सदस्य के खाते में दिखाई देगी. इससे लाखों कर्मचारियों को जरूर राहत मिलेगी जो इस सालाना ब्याज के जमा होने का इंतजार कर रहे हैं.
सीबीटी बैठक
इस बारे में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 2 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की एक अहम मीटिंग की अध्यक्षता की थी. इस मीटिंग में, गहन सोच-विचार के बाद, CBT ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर की सिफारिश की थी.
उस मीटिंग के बाद श्रम मंत्रालय ने कहा था कि ब्याज दर को भारत सरकार आधिकारित तौर पर अधिसूचित करेगी, जिसके बाद EPFO सब्सक्राइबर के खाते में ब्याज क्रेडिट कर देगा.
श्रम मंत्रालय के अनुसार, दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद, EPFO ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे ब्याज अकाउंट पर दबाव डाले बिना स्थिर और प्रतिस्पर्धी रिटर्न पक्का हुआ है. मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को फायदा हुआ है, क्योंकि इससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत हुई है, साथ ही EPFO की योगदान को सुरक्षित रखने और दूसरे ऐसे ही निवेश के तरीकों की तुलना में समझदारी भरा, टिकाऊ और आकर्षक रिटर्न देने की प्रतिबद्धता भी मजबूत हुई है.
आंकड़ों से पता चलता है कि ETF (Exchange-Traded Fund) और दूसरे निवेश से मिले अच्छे रिटर्न की वजह से EPFO पिछले कई वर्षों से 8 प्रतिशत से ज्यादा की ब्याज दर दे पा रहा है.
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए EPF राशि पर साल में एक बार ब्याज क्रेडिट करने का प्रावधान है, जबकि EPFO ईपीएफ जमा पर हर महीने इस दर से ब्याज कैलकुलेट करता है, लेकिन यह राशि हर महीने मेंबर के अकाउंट में जमा नहीं की जाती है. इसके बजाय, यह 31 मार्च को खत्म होने वाले पूरे वित्तीय वर्ष के लिए एकमुश्त जमा की जाती है.
इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए CBT के पूर्व सदस्य विरजेश उपाध्याय ने कहा कि हालांकि, सब्सक्राइबर को कभी-कभी अपनी पासबुक में ब्याज दिखने में देरी महसूस होती है. उन्होंने कहा कि यह देरी काफी हद तक देश भर में लाखों अकाउंट्स की गणना, मंजूरी और अपडेट करने में शामिल लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण होती है.
कैसे काम करती है प्रक्रिया
हर साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPF की कमाई की समीक्षा करता है और सालाना ब्याज दर की सिफारिश करता है. EPFO के क्रेडिट प्रोसेस शुरू करने से पहले, सुझाई गई ब्याज दर को वित्त मंत्रालय से औपचारिक मंजूरी और नोटिफिकेशन मिलना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक काम है और ब्याज दर तय करने में इसका कोई सीधा रोल नहीं होता है.
उपाध्याय के अनुसार, हालांकि ब्याज दर हर साल बताई जाती है, लेकिन ब्याज हर महीने अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें नए योगदान, निकासी और किसी भी फंड ट्रांसफर को ध्यान में रखा जाता है. एक बार सभी कैलकुलेशन पूरी हो जाने के बाद, EPFO पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल ब्याज की राशि एक बार में खाते में जमा कर देता है. उन्होंने कहा कि लाखों पासबुक अपडेट करने में कई महीने लग सकते हैं.
ब्याज, रनिंग मंथली बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है. महीने की शुरुआत से पहले जमा किए गए योगदान पर उसी महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है. अगर ब्याज की एंट्री आपकी पासबुक में कई महीनों बाद भी दिखती है, तो भी सब्सक्राइबर को कोई नुकसान नहीं होता है. विरजेश उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि ब्याज 31 मार्च तक पूरी तरह से जमा हो जाता है और आखिर में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है.
अगर योगदान बंद हो जाता है, तो EPF अकाउंट पर तीन साल तक ब्याज मिलता रहता है. उन्होंने कहा कि अगर लगातार 36 महीनों तक कोई योगदान नहीं होता है, तो अकाउंट को निष्क्रिय (Inoperative) मान लिया जाता है.
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