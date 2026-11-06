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ओडिशा: पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के घर पर EOW की रेड, ₹80 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला

ओडिशा के रायगढ़ में पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के आवास पर ईओडब्ल्यू की रेड ( ETV Bharat )

रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन से जुड़े फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आज बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.

इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) आज (शुक्रवार) पूर्व राज्यसभा सांसद नेकांति भास्कर राव समेत 11 जगहों पर एक साथ तलाशी ली. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की ओर से एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई.

जिन 11 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है उनमें रायगड़ा के रानीगुडा फार्म में नेकांति भास्कर राव का घर, पट्टाला स्ट्रीट में बी. मनमाधा राव का घर, जी. कृष्णा का निवास समेत अन्य जगह शामिल हैं. इस मामले में 9 सितंबर को केस दर्ज किया गया.