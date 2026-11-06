ओडिशा: पूर्व राज्यसभा सांसद एन. भास्कर राव के घर पर EOW की रेड, ₹80 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला
आरोप है कि नक्सल एक्टिविटीज की फंडिंग के नाम पर भी पैसे इकट्ठा किए गए थे.
Published : November 6, 2026 at 2:51 PM IST
रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन से जुड़े फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोप में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आज बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.
इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) आज (शुक्रवार) पूर्व राज्यसभा सांसद नेकांति भास्कर राव समेत 11 जगहों पर एक साथ तलाशी ली. इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की ओर से एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई.
जिन 11 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है उनमें रायगड़ा के रानीगुडा फार्म में नेकांति भास्कर राव का घर, पट्टाला स्ट्रीट में बी. मनमाधा राव का घर, जी. कृष्णा का निवास समेत अन्य जगह शामिल हैं. इस मामले में 9 सितंबर को केस दर्ज किया गया.
शिकायत के मुताबिक रायगडा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के कुछ वर्कर्स पर बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों, गबन, जबरन वसूली और वसूली के आरोप हैं. इस मामले का मुख्य आरोपी, एसोसिएशन के कुछ दूसरे वर्कर्स के साथ मिलकर 2005 से अलग-अलग तरीकों से ट्रक मालिकों से कथित रूप से पैसे इकट्ठा कर रहा था.
यह भी आरोप है कि नक्सल एक्टिविटीज की फंडिंग के नाम पर पैसे इकट्ठा किए गए थे. हालांकि यह रकम बहुत बड़ी मानी जा रही है, लेकिन इसका कोई सही हिसाब-किताब नहीं रखा गया था. पैसे इकट्ठा करते समय रसीद भी नहीं दी गई थी. इसके अलावा, इकट्ठा किए गए पैसे का गबन किया गया और उसे अलग-अलग प्राइवेट बिजनेस कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया.
कहा जा रहा है कि इसमें लॉजिस्टिक्स, ट्रेडिंग, माइनिंग और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. इस ऑपरेशन में ईओडब्ल्यू की आठ टीमें लगाई गई. ईओडब्ल्यू ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और जानकारी सामने आएगी.