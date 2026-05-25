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NO चाइनीज मांझा, राज्यों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में पेश की अनुपालन रिपोर्ट

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Image )

नई दिल्ली : राजधानी में हाल ही में 'चाइनीज मांझे' से गला कटने के कारण एक नाबालिग की मौत के बाद, पर्यावरणविदों ने सोमवार को इस वस्तु पर लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की मांग की.उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल प्रतिबंध या दिशानिर्देश इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं हैं और उन्होंने जन आंदोलन पर जोर दिया. पर्यावरणविदों की यह टिप्पणी तब आई जब सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) ने केंद्र को 'चाइनीज मांझे' (पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की. यह धागा नायलॉन या किसी अन्य कृत्रिम पदार्थ से बना होता है या कृत्रिम पदार्थ से लेपित होता है और जैव अपघटनीय नहीं होता है. इससे पहले, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी. गौरतलब है कि 11 जुलाई, 2017 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आदेश दिया था कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन या किसी भी कृत्रिम पदार्थ से बने मांझे या धागे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही उन पर भी जो कृत्रिम पदार्थों से लेपित हों और जिन्हें अपघटनीय माना जाता हो. इसके बाद न्यायाधिकरण ने सभी मुख्य सचिवों को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पतंग उड़ाने के लिए कृत्रिम मांझे नायलॉन धागे के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया. न्यायाधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए अपने निर्देश के अनुपालन की जांच करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जिम्मा सौंपा. चाइनीज मांझा - प्लास्टिक या इसी तरह के सिंथेटिक पदार्थ से बना एक धागा, जिसे आमतौर पर चाइनीज मांझा, सिंथेटिक या नायलॉन-मांझा कहा जाता है. ये धागे टूटने से प्रतिरोधी होते हैं और पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं.चाइनीज मांझा मनुष्य, पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है. खबरों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, की इस नुकीले धागे से गला कटने के कारण मौत हो गई है. 2025 में मल्टीस्पेशियलिटी मेडिकल जर्नल क्यूरियस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर भारत में पतंग की डोर से संबंधित चोटों के मामलों में पुरुषों का प्रतिशत 88.5% था, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 11.5% था. सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 31-40 वर्ष था, जो मामलों का 46.2% था, इसके बाद 21-30 वर्ष आयु वर्ग 23.15% था. रिपोर्ट के अनुसार, घातक मामलों में पोस्टमार्टम जांच के निष्कर्षों से पतंग की डोर से होने वाली चोटों के गंभीर और अक्सर जानलेवा परिणामों का संकेत मिला. इसके अलावा, चीनी मांझा पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि यह जैव अपघटनीय नहीं है. सीपीसीबी चीनी मांझे पर सख्त प्रतिबंध सुनिश्चित कर रहा है. हाल ही में एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, सीपीसीबी ने खुलासा किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे (धागे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में केंद्र को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.