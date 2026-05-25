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NO चाइनीज मांझा, राज्यों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में पेश की अनुपालन रिपोर्ट

केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत. पर्यावरणविदों ने सख्ती से नियमों को लागू करने की मांग की. संटू दास की रिपोर्ट.

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सांकेतिक तस्वीर (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 4:48 PM IST

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नई दिल्ली : राजधानी में हाल ही में 'चाइनीज मांझे' से गला कटने के कारण एक नाबालिग की मौत के बाद, पर्यावरणविदों ने सोमवार को इस वस्तु पर लगाए गए राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की मांग की.उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल प्रतिबंध या दिशानिर्देश इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं हैं और उन्होंने जन आंदोलन पर जोर दिया.

पर्यावरणविदों की यह टिप्पणी तब आई जब सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) ने केंद्र को 'चाइनीज मांझे' (पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला धागा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की.

यह धागा नायलॉन या किसी अन्य कृत्रिम पदार्थ से बना होता है या कृत्रिम पदार्थ से लेपित होता है और जैव अपघटनीय नहीं होता है. इससे पहले, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी.

गौरतलब है कि 11 जुलाई, 2017 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आदेश दिया था कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन या किसी भी कृत्रिम पदार्थ से बने मांझे या धागे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही उन पर भी जो कृत्रिम पदार्थों से लेपित हों और जिन्हें अपघटनीय माना जाता हो. इसके बाद न्यायाधिकरण ने सभी मुख्य सचिवों को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पतंग उड़ाने के लिए कृत्रिम मांझे नायलॉन धागे के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया.

न्यायाधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए अपने निर्देश के अनुपालन की जांच करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जिम्मा सौंपा.

चाइनीज मांझा - प्लास्टिक या इसी तरह के सिंथेटिक पदार्थ से बना एक धागा, जिसे आमतौर पर चाइनीज मांझा, सिंथेटिक या नायलॉन-मांझा कहा जाता है. ये धागे टूटने से प्रतिरोधी होते हैं और पतंग उड़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं.चाइनीज मांझा मनुष्य, पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है. खबरों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, की इस नुकीले धागे से गला कटने के कारण मौत हो गई है.

2025 में मल्टीस्पेशियलिटी मेडिकल जर्नल क्यूरियस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर भारत में पतंग की डोर से संबंधित चोटों के मामलों में पुरुषों का प्रतिशत 88.5% था, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 11.5% था. सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 31-40 वर्ष था, जो मामलों का 46.2% था, इसके बाद 21-30 वर्ष आयु वर्ग 23.15% था. रिपोर्ट के अनुसार, घातक मामलों में पोस्टमार्टम जांच के निष्कर्षों से पतंग की डोर से होने वाली चोटों के गंभीर और अक्सर जानलेवा परिणामों का संकेत मिला.

इसके अलावा, चीनी मांझा पर्यावरण के लिए खतरा है क्योंकि यह जैव अपघटनीय नहीं है.

सीपीसीबी चीनी मांझे पर सख्त प्रतिबंध सुनिश्चित कर रहा है. हाल ही में एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, सीपीसीबी ने खुलासा किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे (धागे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में केंद्र को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

यह धागा नायलॉन या किसी अन्य कृत्रिम पदार्थ से बना होता है या कृत्रिम पदार्थ से लेपित होता है और जैव अपघटनीय नहीं होता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सीपीसीबी ने बताया कि दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) ने 10 जनवरी, 2017 को पूर्ण प्रतिबंध और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से प्रवर्तन संबंधी अधिसूचना जारी की थी.विशेषज्ञों के विचारपर्यावरणविद् तनुजा चौहान ने कहा है कि एनजीटी द्वारा चीनी मांझे पर लगाया गया राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध वर्षों से लागू है, लेकिन कागजी प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं है जब तक कि जमीनी स्तर पर इसका सख्ती से पालन न किया जाए.

उन्होंने कहा, “शहरों और कस्बों में अवैध बिक्री खुलेआम जारी है, ठीक वैसे ही जैसे प्रतिबंधित पटाखे और आतिशबाजी हर त्योहार के मौसम में बाजारों में भरमार कर देते हैं. हर साल, बार-बार अदालती आदेशों और सरकारी सलाहों के बावजूद, निर्दोष और बेखबर पक्षी इन घातक कृत्रिम मांझे में फंसकर मारे जाते हैं, और अब तो इंसानों की जान भी चिंताजनक रूप से जा रही है,”

पशु अधिकार कार्यकर्ता तनुजा ने कहा, “दिल्ली के जैन चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल में घायल पक्षी भयावह हालत में पहुंचते हैं - पंख कटे हुए, गर्दन कटी हुई, शरीर कांच से ढके मांझे में बुरी तरह फंसा हुआ. दुख की बात है कि उनमें से कई बच नहीं पाते. यह अब कोई अलग-थलग मामला नहीं है. यह एक निरंतर जन सुरक्षा और पशु क्रूरता का संकट है.”

उन्होंने आगे कहा, “यह तथ्य कि एक प्रतिबंधित उत्पाद के कारण बच्चे, साइकिल सवार और पैदल यात्री अभी भी मर रहे हैं, कार्यान्वयन और जवाबदेही की पूर्ण विफलता को उजागर करता है. अधिकारियों को केवल प्रतीकात्मक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर सख्त छापेमारी, जब्ती, विक्रेताओं पर मुकदमा चलाने और जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए. जब ​​तक ऐसा नहीं होता, पक्षियों और मनुष्यों की ये मौतें हर साल होती रहेंगी.”

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, पर्यावरणविद् दीपक रमेश गौर, जिन्हें ‘ट्री मैन’ के नाम से जाना जाता है, ने ईटीवी भारत को बताया, “चीनी मांझे के उपयोग पर दिशानिर्देश बनाना या प्रतिबंध लगाना एक स्वागत योग्य कदम है. यह सरकार द्वारा उठाया गया एक निवारक कदम है. लेकिन, कभी-कभी संदेश जमीनी स्तर पर जनता तक नहीं पहुंच पाता. इसे हर एक नागरिक तक पहुंचना होगा. इसके लिए हमें व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है.”

उन्होंने कहा, “जिस तरह राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं. वे वास्तव में एक वोट के लिए समाज में गहराई तक पैठ बनाते हैं. जब भी किसी कानून के कार्यान्वयन की बात आती है, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ भी करने की बात आती है, तो हमें हर एक नागरिक तक पहुंचना होगा.”

जागरूकता पर जोर देते हुए गौर ने कहा, “हमें हर नागरिक से बात करनी होगी और उनसे इसका इस्तेमाल न करने का आग्रह करना होगा, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और मनुष्य एवं पक्षियों के लिए खतरा पैदा करता है. अगर ऐसा किया गया तो इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे. सरकार को इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए जन जागरूकता अभियान पर जोर देना चाहिए.”पर्यावरणविद् ने आगे कहा, “हमें लोगों के दिलों तक गहराई से पहुंचना होगा. हमें एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना होगा जो हर दिल को जोड़े ताकि वे संदेशवाहक बनकर संदेश को आगे पहुंचा सकें.”

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