Explainer: संकट "अरावली पर्वत" पर नहीं बल्कि दिल्ली-NCR के लोगों की ज़िंदगी पर गहराया !

अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की सांस, पानी और जीवन की ढाल है. अगर अरावली सुरक्षित है, तभी दिल्ली सुरक्षित है.

अरावली सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित
अरावली सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 1:53 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 2:01 PM IST

आनंद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

नई दिल्ली: अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है, लेकिन इन दिनों यह एक नए विवाद के चलते सुर्खियों में है. हाल ही में अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया. इसी के बाद देशभर में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई.

सोशल मीडिया पर ‘सेव अरावली कैंपेन’ शुरू हो गया है और पर्यावरणविदों से लेकर आम लोग तक चिंता जता रहे हैं.

प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया अरावली पर्वत का महत्व

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सर्वोच्च और मान्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल हमारे भविष्य का है. अरावली पर्वतमाला को केवल खनिज या निर्माण योग्य भूमि के रूप में देखना, दिल्ली-एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है.

उन्होंने बताया कि लगभग 692 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है. यह क्षेत्र की हवा, पानी, तापमान और जैव विविधता को संतुलित रखने वाली प्राकृतिक जीवनरेखा है. जब दिल्ली पहले ही प्रदूषण, जल संकट और बढ़ती गर्मी से जूझ रही है, ऐसे समय में अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न बन चुका है. अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की सांस, पानी और जीवन की ढाल है. इसे बचाना पर्यावरण प्रेम नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है. अगर अरावली सुरक्षित है, तभी दिल्ली सुरक्षित है.

दिल्ली में अरावली पर्वत
दिल्ली में अरावली पर्वत

अरावली केवल पहाड़ नहीं, दिल्ली-एनसीआर की जीवनरेखा
दिल्ली विश्वविद्यालय में हिमालय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. दिल्ली में इसकी शुरुआत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से होकर कमला नेहरू रिज, दिल्ली विश्वविद्यालय के खैबर पास, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से गुजरती हुई जेएनयू परिसर तक जाती है. इसके बाद यह हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद होते हुए राजस्थान के अलवर और गुजरात तक फैली हुई है. दिल्ली के कई इलाके राजसीना की पहाड़ी, पहाड़गंज, करोल बाग आज भी अपने नामों में इस पहाड़ी विरासत की छाप समेटे हुए हैं.

प्रो. विंध्यवासिनी पांडे
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे
दिल्ली का फेफड़ा प्रदूषण से लड़ने की प्राकृतिक ढाल
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि अरावली के घने जंगल दिल्ली-एनसीआर के लिए “लंग्स” यानी फेफड़ों का काम करते हैं. यह क्षेत्र एक विशाल कार्बन सिंक है, जो वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करता है. उन्होंने बताया कि आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों की संख्या मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तीनों महानगरों को मिलाकर भी अधिक है. ऐसे में अरावली के बिना दिल्ली की हवा और अधिक जहरीली हो सकती है.

लू, धूल और मरुस्थलीकरण से सुरक्षा कवच
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि अरावली पर्वतमाला पश्चिमी राजस्थान, थार और अरब क्षेत्र से आने वाली गर्म लू और धूल भरी आंधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाती है. मई-जून के महीनों में अरावली से टकराकर लू कमजोर हो जाती है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में उसका प्रभाव कम हो जाता है. उन्होंने बताया कि यदि अरावली नहीं होती, तो दिल्ली-एनसीआर 50 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी और रेगिस्तानी हालात की चपेट में आ सकता था. मरुस्थलीकरण से बचाव में अरावली एक मजबूत प्राकृतिक दीवार है.

अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा
अरावली उत्तर भारत की जीवन रेखा
राष्ट्रीय जल विभाजक और भूजल का संरक्षक
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि अरावली पर्वतमाला भारत का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जल विभाजक भी है. इसके पूर्व की नदियां चंबल और उसकी सहायक नदियां गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर लूनी, साबरमती जैसी नदियां अरब सागर में गिरती हैं. अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद प्राकृतिक गड्ढे, झीलें और तालाब मानसूनी जल को संचित कर भूजल रिचार्ज करते हैं. कंक्रीट में बदल चुके दिल्ली-एनसीआर के लिए यही अरावली भविष्य की जल सुरक्षा की सबसे बड़ी उम्मीद है.


जैव विविधता का खजाना, जीवन का आधार
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे बताया कि अरावली क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है. यहां कई देशज पौधे, वन्यजीव और पक्षी पाए जाते हैं, जो मानव जीवन और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत जरूरी हैं. यदि यहां बड़े पैमाने पर खनन या अंधाधुंध निर्माण हुआ, तो यह पूरी जैव विविधता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है.
विकास बनाम विनाश, संतुलन की जरूरत

प्रो. विंध्यवासिनी पांडे बताया कि दिल्ली-एनसीआर आज एक उभरता हुआ आर्थिक, औद्योगिक और शैक्षणिक हब है. मेट्रो, सड़कें, आवास, उद्योग और शिक्षण संस्थानों का निर्माण जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत अरावली के विनाश के रूप में नहीं चुकाई जा सकती. पहले से ही धूल और प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर में यदि खनन शुरू हुआ, तो इसका सीधा असर जनस्वास्थ्य, जल उपलब्धता और पर्यावरण पर पड़ेगा.

संरक्षण ही समाधान, सरकार और जनभागीदारी की भूमिका
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का बयान कि अरावली का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र संरक्षित है, निश्चित ही राहत देने वाला है. लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि संरक्षण के नियम जमीन पर सख्ती से लागू हों और जनमानस भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए.अरावली पर्वत श्रृंखला के दोहन की कहानी दरअसल उसके अंदर छिपे खनिज भंडारों से जुड़ी है. ऐतिहासिक तौर पर अरावली से बड़े पैमाने पर खनन होता रहा है, लेकिन बीते चार दशकों में पत्थर और रेत के खनन में जिस तेजी से इजाफा हुआ, उसने इस प्राचीन पर्वतमाला के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. आज स्थिति यह है कि अरावली क्षेत्र में हो रहा खनन न केवल स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के राज्यों की वायु गुणवत्ता पर भी सीधा असर डाल रहा है.

पर्यावणविद व लेखक ज्ञानेंद्र सिंह रावत
पर्यावणविद व लेखक ज्ञानेंद्र सिंह रावत


खनन के कारण उड़ती धूल से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खराब हो रहा है, वहीं भूजल स्तर पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है. बारिश का पानी जो कभी अरावली की चट्टानों के जरिए जमीन के अंदर जाकर जलस्तर को रिचार्ज करता था, वह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हो रही है. इन्हीं हालातों के चलते अलग-अलग समय पर अरावली के विभिन्न इलाकों में खनन को अवैध घोषित किया गया.

मार्च 2025: संवेदनशील इलाकों में खनन पर सख्ती की सिफारिश
मार्च 2025 में गठित एक समिति ने साफ शब्दों में कहा कि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह रोका जाना चाहिए. समिति ने पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों पर भी कड़े नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया. साथ ही यह सिफारिश की गई कि जब तक सभी संबंधित राज्यों में अरावली रेंज की पूरी मैपिंग और उसके प्रभावों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती, तब तक न तो नए खनन पट्टे दिए जाएं और न ही पुराने पट्टों का नवीनीकरण किया जाए.

जून 2025: ‘हरित दीवार परियोजना’ की शुरुआत
जून 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली को लेकर एक सकारात्मक पहल करते हुए ‘हरित दीवार परियोजना’ की शुरुआत की. इस परियोजना के तहत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पर्वतों के आसपास पांच किलोमीटर चौड़ा वन क्षेत्र विकसित किया जाना है, जो एक बफर जोन की तरह काम करेगा. सरकार का दावा है कि इस पहल से 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकेगा.

प्रो. विंध्यवासिनी पांडे
प्रो. विंध्यवासिनी पांडे
अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की दखल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में पाया कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान को लेकर अलग-अलग राज्य अलग मानक अपना रहे हैं. यहां तक कि विशेषज्ञ संस्थानों के बीच भी इस पर समानता नहीं है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) ने वर्ष 2010 में अरावली की पहचान के लिए कुछ तकनीकी मानक तय किए थे, जैसे पहाड़ी की ढलान तीन डिग्री से अधिक हो, ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हो और दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर हो. लेकिन इन मानकों पर कई वास्तविक और ऊंची पहाड़ियां भी खरी नहीं उतरती थीं.


इस भ्रम की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, एफएसआई, राज्यों के वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और अपनी समिति के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक नई समिति का गठन किया. इस समिति को अरावली की साफ और अंतिम परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

100 मीटर की सीमा और उस पर विवाद
समिति ने वर्ष 2025 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसे अदालत ने 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया. रिपोर्ट में कहा गया कि अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा. हालांकि, इस पर कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर ने कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि यह परिभाषा बेहद संकीर्ण है और इससे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी, जिसका असर पूरी अरावली श्रृंखला पर पड़ेगा. वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि एफएसआई के पुराने मानकों की तुलना में यह परिभाषा ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि पुराने मानक अरावली के कहीं बड़े क्षेत्र को पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से बाहर कर देते थे.

पर्यावरण से राजनीति तक: कैसे बना ‘सेव अरावली’ आंदोलन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा. पर्यावरणविदों से लेकर विपक्षी दलों तक सभी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देशभर में ‘सेव अरावली’ अभियान शुरू हो चुका है.


राजस्थान में इस मुहिम की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब अरावली के रहते हालात इतने गंभीर हैं, तो इसके बिना स्थिति कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना ही डरावनी है. गहलोत ने अरावली को जल संरक्षण की रीढ़ बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इसकी चट्टानें भूजल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती हैं. अगर पहाड़ खत्म हुए, तो पीने के पानी की भारी किल्लत, वन्यजीवों का लुप्त होना और पूरी इकोलॉजी का संतुलन बिगड़ना तय है.

सोशल मीडिया पर सियासी वार
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि ‘संरक्षित क्षेत्र’ के नाम पर अरावली में केवल 0.19% नई माइनिंग का दावा भ्रामक है. जून 2025 में सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलकर खनन शुरू करने की कोशिश हुई. क्या यही ‘सरिस्का मॉडल’ आगे पूरी अरावली पर लागू किया जाएगा?”

वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों से सीधे अपील करते हुए लिखा कि,

“बची रहे जो अरावली, तो दिल्ली रहे हरी-भरी. अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक संकल्प है. अरावली बचेगी, तभी एनसीआर बचेगा.”


उन्होंने अरावली को दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यही पर्वतमाला वायु प्रदूषण कम करने, बारिश के पैटर्न को संतुलित रखने और जैव विविधता को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाती है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि पहले अरावली क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण खनन (Mining) की अनुमतियों में काफी अनियमितताएं होती थीं, जिन्हें अब ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि .19% से ज्यादा में नई माइनिंग हो ही नहीं पाएगी. अरावली के 90% से भी ज़्यादा भाग में किसी भी तरह की माइनिंग हो ही नहीं सकती है.
पर्यावणविद व लेखक ज्ञानेंद्र सिंह रावत

पर्यावरणविद व लेखक ज्ञानेंद्र रावत चिंता व्यक्त की

पर्यावरणविद व लेखक ज्ञानेंद्र रावत ने ईटीवी भारत से कहा कि,अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ हरियाणा या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई एक विशाल पारिस्थितिकी इकाई है. ऐसे में 100 मीटर तक की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर करना इस पूरी पर्वतमाला को खंड-खंड कर देने जैसा है. उन्होंने कहा कि खनन माफिया और अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियां पहले ही अरावली को भारी नुकसान पहुंचा चुकी हैं. और अब यह फैसला उस नुकसान को कानूनी वैधता देने का रास्ता खोल सकता है.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस फैसले का क्रियान्वयन हुआ तो इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा. अरावली पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है. यह भूजल रिचार्ज का बड़ा स्रोत है. लाखों लोगों की जल सुरक्षा इससे जुड़ी है. अरावली के कमजोर होने से भूजल स्तर और तेजी से गिरेगा, कृषि प्रभावित होगी, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा होगा.

