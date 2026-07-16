ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 3 हजार पेड़ बचाने के लिए 'Black Harela', पर्यावरण प्रेमियों ने कहा विकास के नाम पर हरियाली की हत्या

हरेला पर एक ओर वृक्षारोपण, दूसरी तरफ ऋषिकेश सात मोड़ पर हजारों पेड़ों की 'बलि'. पर्यावरण प्रेमी बोले- विकास के नाम पर हरियाली की हत्या.

SAAT MOD TREE FELLING
पेड़ काटने के विरोध में पर्यावरण प्रेमियों ने मनाया 'ब्लैक हरेला' (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 2:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

डोईवाला/ऋषिकेश: आज 16 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में पारंपरिक लोकपर्व हरेला मनाया जा रहा है. हरेला पर्व को हरियाली, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है. हर साल राज्य सरकार हरेला पर्व पर बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करती है. जगह-जगह वृक्षारोपण कर हरियाली बचाने का संदेश देती है. लेकिन, इसी के उलट देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर सात मोड़ के पास विकास के नाम पर करीब 3 हजार पेड़ों की बलि दी जा रही है. इसका पिछले कुछ दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं.

सामाजिक संगठन और पर्यावरण प्रेमी पिछले कई दिनों से पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए पेड़ों के कटान वाले स्थान पर डटे हुए हैं. संगठनों का कहना है कि एक तरफ हरेला पर सरकारी विभाग और सामाजिक संगठन हजारों पौधे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ फोरलेन चौड़ीकरण के नाम पर हजारों हरे-भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है.

SAAT MOD TREE FELLING
लोगों ने 50 साल से अधिक पुराने पेड़ के आगे किया विरोध (PHOTO-ETV Bharat)

गुरुवार को भी बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी काले कपड़े पहने मौके पर जुटे रहे और पेड़ों की बलि देने के खिलाफ हरेला पर्व को 'ब्लैक हरेला' के रूप में मनाया. विरोध करने वाले लोगों ने मौके पर मौजूद एक 50 साल से अधिक पुराने वृक्ष के आगे खड़े होकर पेड़ों की बलि के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. मौके पर मौजूद एक महिला पर्यावरण प्रेमी शालू ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा,

ये पेड़ कल आप लोगों को नजर नहीं आएगा. इसे आज आखिरी बार देख लो. क्या सरकार इसे रेगिस्तान, दुबई या कंक्रीट का जंगल बनाना चाहती है. आरी चलाने वाला भी थकता है तो इन्हीं पेड़ों के छांव के नीचे आराम करता है. प्रदर्शनकारियों को रोकने वाले अधिकारी, कर्मचारी भी इन्हीं पेड़ों की छांव के नीचे अपनी थकान मिटाते हैं.
-शालू, पर्यावरण प्रेमी-

SAAT MOD TREE FELLING
काले कपड़े पहनकर मनाया 'ब्लैक हरेला' (PHOTO-ETV Bharat)

पर्यावरण प्रेमी सुधीर जोशी ने आरोप लगाया कि,

नियमों को ताक पर रखकर पेड़ काटे जा रहे हैं. आधुनिक मशीनों से भारी-भरकम पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे आसपास के दूसरे पेड़ भी चोटिल हो रहे हैं. एक पेड़ को तैयार होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन काटने में चंद मिनट लग रहे हैं.
-सुधीर जोशी, पर्यावरण प्रेमी-

SAAT MOD TREE FELLING
युवाओं ने भी पेड़ काटने का विरोध जताया (PHOTO-ETV Bharat)

पर्यावरण प्रेमी राजीव ने कहा कि,

आज हम 'ब्लैक हरेला' मना रहे हैं. हमारे लिए आज काला दिन है. सरकार दिखावे के लिए हरे पेड़ लगा रही है और एक तरफ सालों से खड़े पेड़ों को काट रहे हैं.
-राजीव, पर्यवारण प्रेमी-

SAAT MOD TREE FELLING
जानें क्या है परियोजना (PHOTO-ETV Bharat)

जानें पूरा मामला: देहरादून से ऋषिकेश के बीच भनियावाला-ऋषिकेश फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना के तहत सात मोड़ के पास लगभग 3 हजार पेड़ काटे जाने हैं. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि मोड़ को सीधा करने के लिए हजारों पेड़ों की बलि देना पर्यावरण संरक्षण पर सीधा कुठाराघात है.

जिम्मेदार विभाग का कहना है कि, सात मोड़ पर जाम से बचने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और सात मोड़ को खत्म करके सीधा फोरलेन सड़क तैयार किए जाने की परियोजना है.

विरोध तेज: पेड़ों की कटाई का उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के अलावा कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है. ऐसे में विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं.

संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि पेड़ों की कटाई रोककर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाए, ताकि विकास के साथ-साथ हरियाली भी बची रहे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

सात मोड़ पेड़ कटान
देहरादून में पेड़ काटने का विरोध
PROTEST AGAINST TREE CUTTING
BLACK HARELA
SAAT MOD TREE FELLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.