ETV Bharat / bharat

ग्रेट निकोबार से जुड़े फैसले पर वादी ने कहा, सामरिक महत्व से अधिक महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय प्रभाव

एनजीटी ( PTI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार व्यापक अवसंरचना परियोजना का मार्ग प्रशस्त करने के कुछ दिनों बाद, कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट (सीएटी) के कार्यकारी न्यासी देबी गोयनका ने कहा कि अधिकरण को परियोजना के रणनीतिक महत्व के बजाय इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर अधिक चिंतित होना चाहिए था. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गैर-लाभकारी संगठन, सीएटी, वाद शुरू होने के ‘‘पहले दौर’’ का हिस्सा था, जिसने परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी को 2022 में अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी. उस समय भी अधिकरण ने परियोजना की मंजूरी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. गोयनका ने कहा, ‘‘अगर सरकार का किसी परियोजना में महत्वपूर्ण हित है, तो अधिकरण और यहां तक ​​कि उच्चतम न्यायालय भी पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली किसी परियोजना पर रोक लगाने को इच्छुक नहीं है.’’ अधिकरण का 16 फरवरी का फैसला वाद के ‘‘दूसरे दौर’’ में आया, जिसमें इसने प्रवाल संरक्षण, पर्यावरणीय आंकड़ों की पर्याप्तता और क्षेत्रीय उल्लंघनों से संबंधित मुद्दों पर ‘‘पुनर्विचार’’ करने के लिए 2023 में गठित अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों की समीक्षा की. अपने आदेश में, अधिकरण ने एक ‘‘संतुलित दृष्टिकोण’’ अपनाया, जिसमें परियोजना के सामरिक महत्व के मुकाबले पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया गया. गोयनका ने कहा, ‘‘द्वीप पर पहले से ही एक रक्षा प्रतिष्ठान मौजूद है जिसका इस्तेमाल सशस्त्र बल दशकों से करते आ रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि वाणिज्यिक बंदरगाह से रक्षा क्षमता में कोई वृद्धि होगी. साथ ही, अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। यदि यह पर्यावरण की तुलना में सामरिक हितों को अधिक महत्व देता है, तो हमें पर्यावरण अधिकरण की आवश्यकता नहीं है.’’ परियोजना 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है. परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एकीकृत शहर, एक नागरिक और सैन्य हवाई अड्डा और 450 मेगावाट क्षमता वाला गैस एवं सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र का निर्माण शामिल है. केंद्र सरकार का तर्क है कि चूंकि यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है - जो मलक्का जलडमरूमध्य के निकट है और एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्ग है - इसलिए यह भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अन्य देशों की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने में सहायक होगी.