अरावली के विनाश से पूरे उत्तर भारत पर खतरा, संरक्षण यात्रा से जोड़े जाएंगे पीड़ित समुदाय ; बोले- पर्यावरणविद कैलाश मीणा

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर दिल्ली में पर्यावरणविदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई.

गुजरात से शुरू की जाएगी अरावली संरक्षण यात्रा
गुजरात से शुरू की जाएगी अरावली संरक्षण यात्रा (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 8:43 PM IST

नई दिल्ली: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर देशभर में बढ़ती चिंता के बीच राजधानी दिल्ली में पर्यावरणविदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई. बैठक के बाद राजस्थान के सीकर जिले से जुड़े पर्यावरणविद कैलाश मीणा ने अरावली के मौजूदा हालात व आगे की रणनीति को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले करीब 30 वर्षों में खनन व अवैज्ञानिक विकास के कारण अरावली का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों की आजीविका, जलस्रोतों और स्वास्थ्य पर पड़ा है.

कैलाश मीणा ने कहा कि अरावली के आसपास रहने वाले हजारों परिवारों का पशुपालन व खेती प्रभावित हुई है, जबकि कई इलाकों में पानी के स्रोत पूरी तरह खत्म हो गए हैं. खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इन समस्याओं को नजरअंदाज किया गया. जब दिल्ली सहित बड़े शहरों में प्रदूषण और सांस की दिक्कतें बढ़ीं, तब जाकर अरावली की अहमियत समझ में आई है.

गुजरात से शुरू की जाएगी अरावली संरक्षण यात्रा

बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 जनवरी से गुजरात से “अरावली संरक्षण यात्रा” शुरू की जाएगी. इस यात्रा का उद्देश्य उन पीड़ित समुदायों तक पहुंचना है, जो वर्षों से पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रहे हैं. शहरों और गांवों के बीच संवाद स्थापित करना है. कैलाश मीणा ने कहा कि अरावली केवल स्थानीय पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए जीवनदायिनी है. यह भूजल रिचार्ज, धूल व गर्म हवाओं को रोकने तथा रेगिस्तान के फैलाव पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने चेताया कि यदि अरावली का पूर्ण संरक्षण नहीं हुआ, तो इसके दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ेंगे.

पर्यावरणविद कैलाश मीणा से बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व गुजरात से गुजरने वाली प्रस्तावित 700 किलोमीटर लंबी अरावली संरक्षण यात्रा का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है बल्कि उन समुदायों की आवाज को जोड़ना है जो वर्षों से खनन, अतिक्रमण और अवैज्ञानिक विकास का दंश झेल रहे हैं. गांवों में लोग जानते हैं कि पहाड़ कटेगा तो पानी जाएगा, पानी गया तो खेती व जीवन दोनों खत्म होंगे.

अरावली उत्तर भारत की जल सुरक्षा की रीढ़

इस पूरे विमर्श में सुप्रीम कोर्ट में चल रही ‘सुओ मोटो’ कार्यवाही भी चर्चा हुई. कैलाश मीना के मुताबिक अदालत द्वारा हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार किया जाना इस बात का संकेत है कि मामला केवल किसी एक परियोजना या राज्य तक सीमित नहीं है. ये सवाल है कि क्या किसी पारिस्थितिक तंत्र को त्याज्य घोषित करने का अधिकार प्रशासन के पास हो सकता है. यह सीधा-सीधा संविधान व नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है. बैठक के बाद जल वैज्ञानिक राजेंद्र सिंह ने भी इसी बात पर जोर दिया कि अरावली उत्तर भारत की जल सुरक्षा की रीढ़ है. उन्होंने मंच से अपनी बात रखी, लेकिन कैलाश मीना के अनुसार जमीनी हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि हमने कई जगह देखा है कि जहां अरावली कमजोर हुई, वहां सूखे व बाढ़ दोनों की मार बढ़ी है. यह विरोधाभास नहीं, बल्कि पारिस्थितिक असंतुलन का नतीजा है.

कैलाश मानते हैं कि अदालत की भूमिका इस समय बेहद निर्णायक है. यदि पहले संवैधानिक सवालों का समाधान नहीं हुआ और सीधे तकनीकी समितियों या नक्शों पर बात शुरू हो गई तो संरक्षण के नाम पर भी नुकसान हो सकता है. उनके मुताबिक अरावली संरक्षण यात्रा एक तरह से समाज और न्यायपालिका दोनों के लिए संदेश है. अरावली को लेकर बहस अब सिर्फ सरकारी फाइलों या अदालत के कक्षों तक सीमित नहीं रहेगी. गांवों से लेकर राजधानी तक, यह सवाल गूंज रहा है कि विकास की कीमत अगर पारिस्थितिक विनाश है तो उस विकास की दिशा पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है.

