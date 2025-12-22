ETV Bharat / bharat

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंडराया संकट, क्या खतरे में है दिल्ली-एनसीआर का भविष्य; जानिए पर्यावरणविद की राय

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस फैसले का क्रियान्वयन हुआ तो इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा. अरावली पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है. यह भूजल रिचार्ज का बड़ा स्रोत है. लाखों लोगों की जल सुरक्षा इससे जुड़ी है. अरावली के कमजोर होने से भूजल स्तर और तेजी से गिरेगा, कृषि प्रभावित होगी, इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा होगा.

ज्ञानेंद्र रावत ने ईटीवी भारत से कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ हरियाणा या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई एक विशाल पारिस्थितिकी इकाई है. ऐसे में 100 मीटर तक की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर करना इस पूरी पर्वतमाला को खंड-खंड कर देने जैसा है. उन्होंने कहा कि खनन माफिया और अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियां पहले ही अरावली को भारी नुकसान पहुंचा चुकी हैं. और अब यह फैसला उस नुकसान को कानूनी वैधता देने का रास्ता खोल सकता है.

नई दिल्ली: देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली एक बार फिर गंभीर संकट में है. बीती 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर देशभर में चिंता व विरोध तेज हो गया है, जिसमें 100 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानने से इनकार किया गया है. पर्यावरणविद व लेखक ज्ञानेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यह फैसला सिर्फ कानूनी व्याख्या का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, पर्यावरण व भविष्य से जुड़ा सवाल है.

सरकार के उस तर्क पर भी उन्होंने सवाल उठाया, जिसमें कहा जा रहा है कि छोटी पहाड़ियों से उड़ने वाली धूल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाती है. ज्ञानेंद्र रावत ने पूछा कि क्या हिमालय, विंध्याचल या शिवालिक प्रदूषण फैलाते हैं? क्या जंगल और पहाड़ प्रदूषण के कारक हैं?” उनके अनुसार यह तर्क वैज्ञानिक व तर्कसंगत नहीं है. असल में प्रदूषण का कारण जंगलों की कटाई, अंधाधुंध निर्माण और गलत नीतियां हैं न कि पहाड़ या वनस्पति.

समुद्र तल से नहीं जमीन से है 100 मीटर का पैमाना:

ज्ञानेंद्र रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि 100 मीटर का पैमाना समुद्र तल से नहीं, बल्कि स्थानीय भूतल स्तर से तय किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर पहाड़ियों को अरावली की परिभाषा से बाहर किया जा सकता है. यही वजह है कि पर्यावरणविद इसे एक खतरनाक मिसाल मान रहे हैं. अरावली के संरक्षण को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में जनजागरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं. दिल्ली में ‘रेंज बचाओ आंदोलन’, हरियाणा में ‘ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट’, राजस्थान के अलवर में स्थानीय संगठनों और उत्तर प्रदेश तक फैले पर्यावरण समूह मिलकर लोगों को इसके दूरगामी प्रभाव समझा रहे हैं. स्कूलों, कॉलेजों व मोहल्लों में जाकर यह बताया जा रहा है कि अरावली का नुकसान केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक भी होगा.

आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी:

ज्ञानेंद्र रावत ने आम जनता से अपील की कि यह मुद्दा केवल विशेषज्ञों या अदालतों पर न छोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि हर बड़े फैसले में पक्ष और विपक्ष होते हैं लेकिन इस फैसले में लाभ कहीं नजर नहीं आता है. केवल हानि ही हानि है. अगर आज विरोध नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमें सवालों के घेरे में खड़ा करेंगी. उनका मानना है कि अरावली बचेगी, तभी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र सांस ले पाएंगे. यह सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं, बल्कि जल, हवा, वन्यजीव और मानव जीवन की रक्षा का संघर्ष है. अब भी समय है कि विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन को समझते हुए अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि अरावली नहीं रही तो इसका असर पूरे उत्तर-पश्चिम भारत पर पड़ेगा.

