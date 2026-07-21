देश भर में सभी रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपील, जानें पर्यावरणविद् की राय
भारत में अब तक कुल 100 रामसर स्थल नामित हैं. चार नई आर्द्रभूमि को नामित करने की प्रक्रिया चल रही है. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : July 21, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली: रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर प्रकृति श्रीवास्तव ने मंगलवार को केंद्र सरकार से देश भर में सभी रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपील की.
अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में रामसर स्थलों के संरक्षण की मांग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और अन्य संबंधित हितधारकों को एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, कबरताल वेटलैंड, जिसे बिहार में कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, की कथित तौर पर बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति को लेकर नोटिस के बाद आई है.
एनजीटी ने एक न्यूज रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में स्थित कांवर झील पर लंबे समय से अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था. इस आर्द्रभूमि (Wetland) को 2020 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी.
सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि उनका मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए संभावित आर्द्रभूमि की पहचान करने की सलाह देता रहा है. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले प्रस्तावों को रामसर स्थल के तौर पर उनके नाम के लिए सभी जरूरी जानकारी के साथ रामसर कन्वेंशन में प्रस्तुत किया जाता है.
मंत्री ने निचले सदन को बताया, "चार नई आर्द्रभूमि, ग्लो लेक (अरुणाचल प्रदेश), सुखना वेटलैंड (चंडीगढ़), गोसाबरा-मोकरसागर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (गुजरात) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) के प्रस्ताव हाल ही में रामसर सचिवालय को रामसर स्थल के तौर पर नामित करने के लिए जमा किए गए हैं."
रामसर स्थल किसे कहते हैं
रामसर टैग, ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए 1971 के वेटलैंड्स कन्वेंशन के तहत दिया गया, जिससे एक आर्द्रभूमि के अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहचान होती है - खास तौर पर प्रवासी पक्षियों, मछलियों और दूसरी प्रजातियों के लिए. भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी, 1982 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे.
जिन आर्द्रभूमि का संरक्षण में खास महत्व होता है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है. वेटलैंड्स कन्वेंशन अनुदान कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है जो संरक्षण पर फोकस करने वाली छोटी और मध्यम आकार की पहलों के लिए फंड देते हैं.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक, भारत में अब तक कुल 100 रामसर स्थलों को नामित किया जा चुका है. इनमें से 25 रामसर स्थल 2023 से 20 जुलाई 2026 के दौरान नामित किए गए हैं. मंत्रालय के अनुसार, वह देश भर में वेटलैंड्स के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय दोनों तरह के संगठनों के साथ मिलकर काम करता है.
पर्यावरणविद् की राय
तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चार और वेटलैंड्स को रामसर स्थल की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी श्रीवास्तव ने कहा कि वह अधिक रामसर स्थलों के पक्ष में हैं, लेकिन नामित सभी मौजूदा आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर जोर दिया गया.
उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "मैं इस बात के पक्ष में हूं कि ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया जाना चाहिए. लेकिन नामित किए जाने के बाद, सरकार को कानून के अनुसार इसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए और वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका संरक्षण मूल्य बना रहे."
आर्द्रभूमि के महत्व को रेखांकित करते हुए पर्यावरणविद् ने कहा, "अगर वे इसे इसलिए घोषित कर रहे हैं क्योंकि वे वास्तव में इसे संरक्षित करना चाहते हैं, तो यह अच्छी बात है. क्योंकि एक बार जब आप उस कानून को लागू करते हैं और उसे कानूनी सुरक्षा देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संरक्षण के प्रयास बढ़ जाते हैं. लेकिन, अगर आप इसे सिर्फ नाम के लिए ही बनाएंगे और इसे लागू करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है. फिर, आप इसे सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं."
कबरताल वेटलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किए क्योंकि किसी ने उनके ध्यान में यह बात लाई थी कि इसका (कबरताल वेटलैंड का) रखरखाव खराब है और वहां समस्याएं हैं. स्वाभाविक रूप से, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है. मुझे उम्मीद है कि एनजीटी सही फैसला सुनाएगा. क्योंकि अगर वह फैसला आता है, तो इसका असर हो सकता है, वे इसे संरक्षण के लायक बना देंगे. इसलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एनजीटी एक सकारात्मक आदेश दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां संरक्षण हो."
यह भी पढ़ें- बिहार की कांवर झील की बिगड़ती स्थिति पर NGT ने लिया संज्ञान, NBA और अन्य से मांगा जवाब