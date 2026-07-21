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देश भर में सभी रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपील, जानें पर्यावरणविद् की राय

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य को हाल ही में भारत की रामसर स्थल लिस्ट में जोड़ा गया. ( IANS )

नई दिल्ली: रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर प्रकृति श्रीवास्तव ने मंगलवार को केंद्र सरकार से देश भर में सभी रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करने की अपील की. अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में रामसर स्थलों के संरक्षण की मांग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और अन्य संबंधित हितधारकों को एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, कबरताल वेटलैंड, जिसे बिहार में कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, की कथित तौर पर बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति को लेकर नोटिस के बाद आई है. एनजीटी ने एक न्यूज रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में स्थित कांवर झील पर लंबे समय से अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था. इस आर्द्रभूमि (Wetland) को 2020 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी. सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि उनका मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए संभावित आर्द्रभूमि की पहचान करने की सलाह देता रहा है. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले प्रस्तावों को रामसर स्थल के तौर पर उनके नाम के लिए सभी जरूरी जानकारी के साथ रामसर कन्वेंशन में प्रस्तुत किया जाता है. मंत्री ने निचले सदन को बताया, "चार नई आर्द्रभूमि, ग्लो लेक (अरुणाचल प्रदेश), सुखना वेटलैंड (चंडीगढ़), गोसाबरा-मोकरसागर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (गुजरात) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) के प्रस्ताव हाल ही में रामसर सचिवालय को रामसर स्थल के तौर पर नामित करने के लिए जमा किए गए हैं." रामसर स्थल किसे कहते हैं

रामसर टैग, ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए 1971 के वेटलैंड्स कन्वेंशन के तहत दिया गया, जिससे एक आर्द्रभूमि के अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहचान होती है - खास तौर पर प्रवासी पक्षियों, मछलियों और दूसरी प्रजातियों के लिए. भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी, 1982 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे. जिन आर्द्रभूमि का संरक्षण में खास महत्व होता है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है. वेटलैंड्स कन्वेंशन अनुदान कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है जो संरक्षण पर फोकस करने वाली छोटी और मध्यम आकार की पहलों के लिए फंड देते हैं.