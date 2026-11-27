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किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार, बिना सोचे समझे लिए जा रहे निर्णय- पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला

किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पानी की कमी है और कई ऐसी सरकारी नीतियां हैं, जो किसानों को परेशानी में डाल सकती हैं. मौसम का जिस तरीके से प्रभाव चल रहा है, उससे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी होने के बाद भी उन्हें सूखा क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि जितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए, उतनी बारिश वहां नहीं हो रही है. उसके बाद सरकार की नीतियां भी छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं. पर्यावरणविद् और गोल्डमैन प्राइज विजेता आलोक शुक्ला ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कई ऐसी परियोजनाएं, जो सरकार माइनिंग कंपनियों को दे रही है, उससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही जल संरक्षण की दिशा में राज्य को बड़े नुकसान हो रहे हैं.

पूरे देश में अल नीनो इफेक्ट दिख रहा है, छत्तीसगढ़ भी अब उससे प्रभावित होना शुरू हो गया है.रबी की फसल के तौर पर धान के विकल्प के रूप में खेती करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को बातें बताई भी जा रही हैं और उसके वैकल्पिक स्वरूप के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चालू की गई हैं, उसकी जानकारी भी दी जा रही है. राज्यों में पानी की कमी और उसके प्रभाव को लेकर ईटीवी भारत लगातार एक प्रयास कर रहा है कि लोगों को इस विषय से जागरूक किया जाए कि पानी की कमी की समस्या और उसे बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं.