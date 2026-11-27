किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार, बिना सोचे समझे लिए जा रहे निर्णय- पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला
पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला ने सरकार पर किसानों की हितों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया है.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 3:55 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पानी की कमी है और कई ऐसी सरकारी नीतियां हैं, जो किसानों को परेशानी में डाल सकती हैं. मौसम का जिस तरीके से प्रभाव चल रहा है, उससे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी होने के बाद भी उन्हें सूखा क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि जितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए, उतनी बारिश वहां नहीं हो रही है. उसके बाद सरकार की नीतियां भी छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं. पर्यावरणविद् और गोल्डमैन प्राइज विजेता आलोक शुक्ला ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि कई ऐसी परियोजनाएं, जो सरकार माइनिंग कंपनियों को दे रही है, उससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही जल संरक्षण की दिशा में राज्य को बड़े नुकसान हो रहे हैं.
पूरे देश में अल नीनो इफेक्ट दिख रहा है, छत्तीसगढ़ भी अब उससे प्रभावित होना शुरू हो गया है.रबी की फसल के तौर पर धान के विकल्प के रूप में खेती करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को बातें बताई भी जा रही हैं और उसके वैकल्पिक स्वरूप के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चालू की गई हैं, उसकी जानकारी भी दी जा रही है. राज्यों में पानी की कमी और उसके प्रभाव को लेकर ईटीवी भारत लगातार एक प्रयास कर रहा है कि लोगों को इस विषय से जागरूक किया जाए कि पानी की कमी की समस्या और उसे बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं.
छत्तीसगढ़ के पेंड्रावन जलाशय परियोजना को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है.आखिर उसकी वजह क्या है?
पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला ने कहा कि पेंड्रावन जलाशय, जिसे बंगाली टंकी भी कहते हैं, यह 117 साल पुराना जलाशय है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था.इसके बनने के पीछे का उद्देश्य उस इलाके में भूमिगत जल कम है, जो सूखाग्रस्त इलाका है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था. इस जलाशय से 2600 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है. अगर इसके और जल स्रोत जोड़ दिए जाएं, जिससे इस जलाशय में पानी जाता है, तो लगभग 4000 हेक्टेयर और 14 गांव को पानी देता है, साथ ही 30 से 40 गांव के ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने का भी काम करता है.इसका जो कैचमेंट एरिया 2600 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 1700 एकड़ की माइनिंग इसमें स्वीकृत की गई है.
जिस तरह की स्वीकृति दी गई है, इससे कई प्रभाव यहां पड़ने वाले हैं. इस एरिया में जब माइनिंग शुरू की जाएगी, तो जो कैचमेंट एरिया है, वह केवल आठ वर्ग किलोमीटर ही बचेगा, जो लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर वर्तमान समय में है.इससे साफ है कि जितना पानी इस जलाशय को चाहिए, उतना पानी आएगा ही नहीं और यह जलाशय भरेगा भी नहीं.
दूसरा सबसे बड़ा पहलू है, जो माइनिंग यहां होनी है, उसकी गहराई लगभग ढाई सौ से 300 फीट है, जो जलाशय है, उसकी गहराई 25 से 30 फीट की है. तो जो पानी यहां होता है, इस पर जोकर के माइनिंग पेट में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा ही नहीं, जिससे इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा.
सबसे बड़ी बात यह है कि जल संसाधन विभाग ने खुद इस बारे में लिखा है कि यदि यहां माइनिंग कराई जाती है, तो जलाशय का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा. 2017 में इसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद उसे स्थगित कर दिया गया था.यह जिस कंपनी को आमंत्रित किया गया था, वह कंपनी कोर्ट गई थी और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं देगा.
इस बार 2025 में सरकार ने एक बार फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया और अगस्त 2026 में माइनिंग का पूरा आदेश जारी कर दिया गया। डैम सेफ्टी बोर्ड ने भी इस जलाशय को लेकर जो अध्ययन सरकार ने कराया था, उस पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जलाशय को बचाने के लिए इसमें किसी भी तत्व को नहीं रखा गया है, यहाँ माइनिंग कैसे की जा सकती है, सिर्फ इसी बात को आधार में रखा गया है.
डैम सेफ्टी बोर्ड ने मना कर दिया है कि किसी भी स्थिति में यहां खनन किया जाएगा, तो डैम नहीं बचेगा.सिंचाई विभाग ने पहले ही कह दिया है कि यहां परियोजनाएं प्रभावित होंगी, पानी की कमी हो जाएगी.सवाल यही है कि सरकार किसके लिए काम कर रही है.किसानों के लिए या निजी लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए?
जलवायु परिवर्तन का संकट बड़ा होता जा रहा है और निश्चित तौर पर जो बड़े पैमाने पर तापमान बढ़ रहा है और पानी की उपलब्धता कम हो रही है, ऐसे में हमारे जो जल स्रोत हैं, आप उनको खत्म करेंगे, तो जंगल और जल स्रोत खत्म कर रहे हैं, आने वाले समय में भयंकर संकट पैदा करेगा छत्तीसगढ़ के लिए।
सवाल : जिस तरह से सरकार काम कर रही है, क्योंकि विरोध सबका है, तो ऐसे में इस तरह से होने वाले काम का विकल्प क्या है?
पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला ने कहा कि इसका एक ही विकल्प है — चाहे जलाशय बचा लीजिए, चाहे आप माइनिंग कर लीजिए.यहां सबसे बड़ी बात जलाशय को बचाना है, पानी को बचाना है, लोगों के जीवन को बचाना है.इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण और सत्ता में बैठे हुए लोगों की मिलीभगत से खेल किया जा रहा है. जो नीचे के पदाधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे पदाधिकारी, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी बात को नजरअंदाज करके और सीधे आवंटन देना, यह बताता है कि यहाँ किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है.
सवाल- लाख लोग प्रभावित होंगे,इसके लिए क्या विकल्प है?
आलोक शुक्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर 40 गांव की आबादी को देख लिया जाए, तो एक लाख लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. जो 40 गांव हैं, जो इस जलाशय से जिनका भूमिगत रिचार्ज होता है, वह सभी प्रभावित हो रहे हैं, एक लाख लोग निश्चित तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं. आलोक शुक्ला ने कहा कि वह जलाशय नहीं, बल्कि एक पूरी इकोलॉजी सिस्टम है.यदि यह जलाशय सूख गया, तो उस पूरे इलाके में भीषण जल संकट खड़ा हो जाएगा.सारा गांव से ही खालिया तक के इलाके में आप चले जाएं, तो वहां पर पानी नहीं है. वहां पर एक यूनिवर्सिटी चलती है, वहां पर पानी नहीं है. अभी वहां ट्यूबवेल खोदते हैं, तो 500 फीट में पानी नहीं मिलेगा. ऐसे इलाके में, जहां पर पानी का घनघोर संकट है, इस तरह का काम किया जा रहा है.केंद्रीय भूजल बोर्ड ने उस इलाके को रेड कैटेगरी में शामिल कर रखा है. उसके बाद भी आप इस जलाशय को खत्म करने पर क्यों काम कर रहे हैं?
सवाल- केंद्र सरकार से सरकार को पानी बचाने के लिए इनाम मिल रहा है?
आलोक शुक्ला ने कहा कि यह सत्ता विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सत्ता बन गई है.चाहे हसदेव का मामला हो, चाहे बस्तर का मामला हो, इस सत्ता का प्राथमिक अध्याय है पूँजीपतियों की सेवा करना और अंधाधुंध तरीके से हसदेव को काटा जा रहा है. जो पेंड्रावन का हाल है, वही हसदेव का भी हाल है.चोपन को जलाशय है, उसके 152 कैचमेंट एरिया में जल भराव क्षमता कम हो चुकी है, इसकी मूल वजह माइनिंग है.जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, उसमें हाथी-मानव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इस तरह से आप जंगल काटते जाएंगे, तो हाथी और मानव संघर्ष बढ़ता जाएगा. उसके बाद भी हंसते हुए अंधाधुंध जंगलों की कटाई चल रही है.लगातार वह एजेंसी है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है और वह भी सरकार की एजेंसी है, उनके मना करने के बाद भी इस तरह का काम किया जा रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है.सरकार को न तो जंगल की चिंता है, न तो जानवर की चिंता है और न ही लोगों की चिंता है.
सवाल- हसदेव को लेकर भी पिछली सरकार में आपत्ति आई थी, यह कहा जाता है कि हमारी सरकार पर आपत्ति करते हैं, लेकिन पिछली सरकार ने जो आवंटन किया था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता.
आलोक शुक्ला ने कहा कि हम किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते हैं, हमने उस समय भी विरोध किया था. हाथियों के लिए जो सुरक्षा का मामला बना, वह भूपेश बघेल की सरकार में बना था, जिसने हसदेव के लगभग 40 कोल ब्लॉक को संरक्षित करने का काम किया था, चार कोल ब्लॉक उससे बाहर रह गए थे.तारा कोल को पूरे दौर से बाहर निकलवा दिया था, यह भी काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था.उस समय हमने लड़ाई लड़ी थी, चाहे वह रमन सिंह की सरकार रही हो, चाहे वह भूपेश बघेल की सरकार रही हो, जब भी हमें जनहित के मुद्दे और इस तरह की चीजें हुई हैं, हमने लड़ाई लड़ी है.हमने यह नहीं देखा है कि सरकार किसकी है.
सवाल - तारापुर ब्लॉक को कांग्रेस की सरकार ने नीलामी से हटवा दिया था, लेकिन उसको आवंटन करने के लिए विष्णु देव सरकार ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इसका आवंटन किया जाए. सरकार यदि बात नहीं मानती है, तो आप क्या करेंगे?.
आलोक शुक्ला ने कहा कि जो सत्ता सरकार की भावनाओं के खिलाफ काम करेगी, हम 2018 से उदाहरण देख रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं. शायद सरकार 2 साल की मेहमान है, अगर यह जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, तो 2018 का परिणाम दोहराया जाएगा। ऐसी सरकार को जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है.
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