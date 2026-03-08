ETV Bharat / bharat

ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के लिए चुनौती बनी T1 टनल, जिम्मेदार कर रहे ये दावा

उत्तराखंड में पहाड़ों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे टनल को लेकर चुनौतियां काफी हैं.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
रेलवे टनल निर्माण में पर्यावरणीय चिंताएं और चुनौतियां (Photo Source- Rail Vikas Nigam)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026

7 Min Read
नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के लिए गेमचेंजर मानी जा रही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राज्य के विकास और पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार और परियोजना से जुड़े अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि साल 2028 तक पहाड़ों में रेल सफर का सपना साकार हो सकता है.

तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां: हालांकि इस परियोजना के निर्माण के दौरान कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. खास तौर पर परियोजना की पहली सुरंग यानी T1 टनल इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. रेलवे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के अधिकारी जहां इस परियोजना को आधुनिक तकनीक के सहारे सुरक्षित और सफल बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार चिंताएं जता रहे हैं.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
लोगों के समय की होगी बचत (ETV Bharat Graphics)

2028 तक पहाड़ों पर ट्रेन चलाने की तैयारी: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वाकांक्षी योजना है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद पहली बार गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय जिलों तक रेल पहुंच सकेगी. परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक करीब 125 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरंगें और पुल शामिल हैं. परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि पहले चरण में 2028 तक पहाड़ों पर ट्रेन चढ़ाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए. हालांकि पहाड़ी भूगोल को देखते हुए यह परियोजना तकनीकी रूप से काफी जटिल है. खासतौर पर सुरंगों का निर्माण इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
लोगों का सफर होगा आसान (ETV Bharat Graphics)

13 सुरंगों पर काम लगभग पूरा: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबी सुरंगें हैं. पहाड़ी भूभाग के कारण रेल मार्ग का बड़ा हिस्सा सुरंगों के भीतर से गुजरेगा. परियोजना के तहत कई स्थानों पर सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से करीब 13 सुरंगों पर काफी हद तक काम पूरा किया जा चुका है.

सुरंगों पर भी तेजी से काम चल रहा है और आने वाले समय में इन्हें भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. इन सुरंगों के निर्माण के लिए आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पहाड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे और निर्माण कार्य सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके.
हिमांशु बडोनी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड

पहली ही सुरंग बनी बड़ी चुनौती: हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती T1 टनल के रूप में सामने आई है. यह सुरंग ऋषिकेश के पास बनाई जा रही है और तकनीकी रूप से इसे परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जा रहा है. दरअसल यह क्षेत्र मेन बाउंड्री थ्रस्ट (Main Boundary Thrust) में आता है। यही वजह है कि यहां सुरंग निर्माण का काम सामान्य इलाकों की तुलना में ज्यादा कठिन हो गया है. निर्माण कार्य के दौरान यहां मिट्टी के क्षरण की समस्या भी सामने आ रही है, जिसके कारण सुरंग खोदने का काम जटिल हो जाता है. भूगर्भीय संरचना के कारण यहां चट्टानें और मिट्टी स्थिर नहीं रहतीं, जिससे इंजीनियरों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है. यही कारण है कि इस सुरंग को पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा माना जा रहा है और इस पर विशेष निगरानी के साथ काम किया जा रहा है.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
रेल परियोजना की खासियत (ETV Bharat Graphics)

जानिए मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है: हिमालय की भौगोलिक संरचना में मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT) का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है. यह एक बड़ी भूगर्भीय दरार है जो लेसर हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी की चट्टानों को अलग करती है. वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से यह संरचना बनी है. इस टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया के चलते यह क्षेत्र आज भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय माना जाता है.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
स्थानीय पर्यटन को लगेंगे पंख (Photo Source- Rail Vikas Nigam)
मेन बाउंड्री थ्रस्ट लगभग 1500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां भारतीय प्लेट लगातार दबाव बनाते हुए नई चट्टानों को ऊपर की ओर धकेलती रहती है. इसी वजह से इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बनी रहती है और इसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है.
Rishikesh Karnaprayag Rail Project
गेमचेंजर साबित होगी रेल परियोजना (Photo Source- Rail Vikas Nigam)

पर्यावरण को लेकर उठते रहे सवाल: इस परियोजना को लेकर समय-समय पर पर्यावरणीय चिंताएं भी सामने आती रही हैं. कई पर्यावरणविदों का मानना है कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर सुरंग निर्माण और कटान से भूगर्भीय संतुलन प्रभावित हो सकता है. पर्यावरण विशेषज्ञ रवि चोपड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी भी पहले ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दे चुकी है कि पहाड़ों में भारी निर्माण गतिविधियों के कारण कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों की संरचना पहले से ही नाजुक है और लगातार बड़े निर्माण कार्यों के कारण यहां मौजूद जल स्रोतों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ सकता है.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
तेजी से चल रहा रेलवे टनल का कार्य (Photo Source- Rail Vikas Nigam)

अधिकारियों का दावा, पूरी तरह सुरक्षित होगी परियोजना: हालांकि रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए परियोजना को पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं.

उत्तराखंड में इस परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक हिमांशु बडोनी का कहना है कि सुरंगों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है. उनके मुताबिक सुरंग निर्माण को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, वे सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सुरंग बनने के बाद पहाड़ कमजोर नहीं होंगे बल्कि इंजीनियरिंग तकनीक के जरिए उन्हें और अधिक मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण के दौरान पहाड़ों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है और परियोजना पूरी होने के बाद यहां भूस्खलन जैसी समस्याओं की संभावना भी कम होगी.

Rishikesh Karnaprayag Rail Project
महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट (Photo Source- Rail Vikas Nigam)

पहाड़ों के लिए बड़ी उम्मीद: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है. इसके पूरा होने के बाद गढ़वाल क्षेत्र के कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है. हालांकि इस परियोजना के सामने तकनीकी और पर्यावरणीय दोनों तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन सरकार और परियोजना से जुड़े अधिकारी इसे सुरक्षित और सफल तरीके से पूरा करने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले वर्षों में यह महत्वाकांक्षी परियोजना किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और क्या सचमुच 2028 तक पहाड़ों पर रेल चलने का सपना साकार हो पाता है.

