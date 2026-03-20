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गंगोत्री धाम में 'पंचगव्य' लेगा सनातन की परीक्षा, गैर हिंदुओं को भी मिलेगा घर वापसी का मौका

गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन ( फाइल फोटो- Information Department )

क्या होता है पंचगव्य और क्या है इसकी मान्यता? पंचगव्य एक संस्कृत शब्द है, जो पंच यानी पांच और गव्य यानी गाय से प्राप्त पदार्थ है. हिंदू परंपरा में गाय से प्राप्त पांच पदार्थों का मिश्रण पंचगव्य है, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर शामिल होते हैं. इसे पौराणिक मंत्रोचारण और वैदिक विधि से एक निच्छित मात्रा में मिश्रित किया जाता है.

इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि गंगोत्री में गैर सनातनियों के प्रवेश को संवैधानिक और कानूनी तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा. वहीं, इसके अलावा गंगोत्री में गैर सनातनियों के प्रतिबंध के धार्मिक पहलू पर भी जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में दर्शन से पहले पंचगव्य की व्यवस्था रखी जाएगी, जो इसे ग्रहण करता है, उसे सनातन में आस्था रखने वाला माना जा सकता है.

गंगोत्री में 'पंचगव्य' ग्रहण से होगा प्रवेश: श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कानूनी और संवैधानिक पहलू को लेकर एक कमेटी बनाई गई है. जिसमें कानून के जानकारों को शामिल किया गया है, जो आगामी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी.

गंगोत्री मंदिर समिति और चारधाम महापंचायत के पदाधिकारियों से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जहां एक तरफ बदरी-केदार मंदिर समिति ने उनके अधीन आने वाले उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण धाम केदारनाथ और बदरीनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने एवं एफिडेविट व्यवस्था लागू करने को लेकर अपनी बोर्ड बैठक में फैसला लिया है, तो वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का संचालन करने वाली चारधाम महापंचायत ने इन दोनों धामों में गैर (हिंदुओं) सनातनियों के प्रतिबंध को एक बिल्कुल नई और अनोखी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है.

देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा 2026 में गंगोत्री धाम में गैर सनातनियों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके लिए श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगाजल और गौमूत्र से तैयार पंचगव्य ग्रहण को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही प्रवेश को लेकर संवैधानिक और कानूनी पहलुओं के लिए कमेटी का गठन कर दिया है.

ये पांचों तत्व मिलकर 'पंचगव्य' बनाते हैं, जिसे धार्मिक, आयुर्वेदिक और कृषि दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, गंगाजल और शहद भी बेहद पवित्र माना जाता है. जबकि, पंचगव्य में गंगाजल में शहद भी शामिल होता है. यह मिश्रण का पवित्र माना जाता है.

धार्मिक मान्यता की बात करें तो हिंदू धर्म में गाय को 'माता' का दर्जा दिया गया है. इसलिए पंचगव्य को अत्यंत पवित्र माना जाता है. पूजा पाठ, यज्ञ और संस्कारों में इसका इस्तेमाल शुद्धिकरण (पवित्रीकरण) के लिए किया जाता है. मान्यता है कि पंचगव्य के सेवन या स्पर्श से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है. कई धार्मिक ग्रंथों में इसे पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति से भी जोड़ा गया है.

आयुर्वेद में भी पंचगव्य का बड़ा महत्व है. आयुर्वेद के अनुसार, पंचगव्य औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है. कुछ पारंपरिक उपचारों में इसका इस्तेमाल त्वचा रोग, पाचन समस्या आदि के लिए बताया गया है. वहीं, कृषि में भी विशेष तौर पर जैविक खेती में पंचगव्य का उपयोग एक प्राकृतिक उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशक के रूप में किया जाता है.

श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के सचिव सुरेश सेमवाल (फोटो- ETV Bharat)

गैर सनातनियों के लिए घर वापसी का मौका: श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री धाम के सचिव और उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि जो गौ माता को मानता है और पंचगव्य का आचमन करता है, वो सनातनी हैं.

गंगोत्री धाम मंदिर समिति का साफतौर पर कहा है कि भारत में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध सभी सनातन के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा किसी धर्म का व्यक्ति यदि गंगोत्री धाम आता है तो वो पंचगव्य ग्रहण करता है तो उसके लिए यह घर वापसी का भी एक मौका बन सकता है.

उन्होंने कहा कि भारत देश में रहने वाले दूसरे समुदाय के वो लोग, जो लोग गाय को पूजनीय नहीं मानते हैं, उनके पूर्वज भी पहले हिंदू और सनातनी रहे हैं. ऐसे में इन लोगों के लिए यह घर वापसी का बेहतर मौका बन सकता है. वो गंगोत्री धाम आकर पंचगव्य ग्रहण कर और गंगा मां में डुबकी लगा कर सनातन धर्म में घर वापसी कर सकता है.

उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की मांग (फोटो- ETV Bharat)

यमुनोत्री में 24 मार्च को लिया जाएगा निर्णय: वहीं, इसके अलावा यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम मंदिर समिति भी चारों धामों में गैर सनातनियों को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है. हालांकि, यमुनोत्री मंदिर समिति इस संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष आगामी चैत्र शुक्ल षष्ठी जो की मां यमुना का अवतरण दिवस भी है. उस ले सकता है.

यह अवतरण दिवस खुशीमठ (खरसाली) में मनाया जाएगा. उसी दिन कपाट खुलने का समय भी तय होगा. साथ ही यमुनोत्री मंदिर में प्रवेश को लेकर स्पष्ट नियम क्या होंगे? ताकि, गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके, उसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर मंदिर समिति अपना प्लान बताएगी.

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