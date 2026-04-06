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'पूरी प्रॉपर्टी वक्फ है', हाई कोर्ट ने किश्तवाड़ के दरगाहों पर 47 साल से चल रहे विवाद को खत्म किया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने माना कि जियारत फरीद-उद-दीन साहिब और जियारत असरार-उद-दीन साहिब से जुड़ी संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सज्जादा नशीन परिवार के खानदानी मालिकाना हक के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने 1979 से यह केस लड़ा था. लगभग 50 साल पुराने इस झगड़े को खत्म करते हुए, कोर्ट ने कहा कि "यह पूरी तरह साफ है कि जिस पूरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वह वक्फ प्रॉपर्टी है."अपने 36 पन्नों के फैसले में, जम्मू के जस्टिस संजय धर ने OWP नंबर 97/1979 और उससे जुड़े OWP नंबर 441/2013 को खारिज कर दिया. यह केस सैयद लुत्फुल्लाह शाह और दूसरे लोगों ने ए डब्ल्यू किरपाक, जो उस समय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, और दूसरों के खिलाफ फाइल किया था. अब रद्द हो चुके जम्मू कश्मीर वक्फ एक्ट 1978 और 2001 को दी गई संवैधानिक चुनौती को भी बेकार बताकर खारिज कर दिया गया. इस झगड़े के केंद्र में किश्तवाड़ के दो धार्मिक स्थल थे, जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं और जो चिनाब घाटी के जिलों की धार्मिक और सामाजिक जिंदगी से गहराई से जुड़े हुए हैं. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनके परिवार पीढ़ियों से खानदानी कस्टोडियन (संरक्षक) के तौर पर काम करते आए हैं और ये धार्मिक स्थल, उनसे जुड़ी जमीन और चढ़ावे के साथ, उनकी खास निजी संपत्ति हैं. हालांकि, कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के कानूनी रूप को परिवार के उनसे लंबे जुड़ाव से कहीं ज्यादा जरूरी पाया. जम्मू और कश्मीर वक्फ एक्ट के तहत कानूनी परिभाषा का हवाला देते हुए, जस्टिस धर ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धार्मिक जगहें 'वक्फ बाय यूज' की कैटेगरी में आती हैं, जिसका मतलब है कि उनका धार्मिक इस्तेमाल ही उन्हें वक्फ का दर्जा देता है.