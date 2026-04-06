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'पूरी प्रॉपर्टी वक्फ है', हाई कोर्ट ने किश्तवाड़ के दरगाहों पर 47 साल से चल रहे विवाद को खत्म किया

अदालत ने ने किश्तवाड़ के फरीद-उद-दीन और असरार-उद-दीन दरगाहों पर 47 साल से चल रहे विवाद को खत्म कर दिया.

Entire Property Is Waqaf': J&K High Court Ends 47-Year Dispute Over Kishtwar's Farid-ud-Din and Assrar-ud-Din Shrines
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 6, 2026 at 4:23 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने माना कि जियारत फरीद-उद-दीन साहिब और जियारत असरार-उद-दीन साहिब से जुड़ी संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सज्जादा नशीन परिवार के खानदानी मालिकाना हक के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने 1979 से यह केस लड़ा था.

लगभग 50 साल पुराने इस झगड़े को खत्म करते हुए, कोर्ट ने कहा कि "यह पूरी तरह साफ है कि जिस पूरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वह वक्फ प्रॉपर्टी है."अपने 36 पन्नों के फैसले में, जम्मू के जस्टिस संजय धर ने OWP नंबर 97/1979 और उससे जुड़े OWP नंबर 441/2013 को खारिज कर दिया. यह केस सैयद लुत्फुल्लाह शाह और दूसरे लोगों ने ए डब्ल्यू किरपाक, जो उस समय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, और दूसरों के खिलाफ फाइल किया था.

अब रद्द हो चुके जम्मू कश्मीर वक्फ एक्ट 1978 और 2001 को दी गई संवैधानिक चुनौती को भी बेकार बताकर खारिज कर दिया गया. इस झगड़े के केंद्र में किश्तवाड़ के दो धार्मिक स्थल थे, जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं और जो चिनाब घाटी के जिलों की धार्मिक और सामाजिक जिंदगी से गहराई से जुड़े हुए हैं.

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनके परिवार पीढ़ियों से खानदानी कस्टोडियन (संरक्षक) के तौर पर काम करते आए हैं और ये धार्मिक स्थल, उनसे जुड़ी जमीन और चढ़ावे के साथ, उनकी खास निजी संपत्ति हैं. हालांकि, कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के कानूनी रूप को परिवार के उनसे लंबे जुड़ाव से कहीं ज्यादा जरूरी पाया.

जम्मू और कश्मीर वक्फ एक्ट के तहत कानूनी परिभाषा का हवाला देते हुए, जस्टिस धर ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धार्मिक जगहें 'वक्फ बाय यूज' की कैटेगरी में आती हैं, जिसका मतलब है कि उनका धार्मिक इस्तेमाल ही उन्हें वक्फ का दर्जा देता है.

फैसले का सबसे अहम नतीजा कोर्ट की इस साफ घोषणा में आया:
"मस्जिद, दरगाह वगैरह जैसी संपत्ति भी अपने इस्तेमाल की वजह से वक्फ हैं और 1978 के एक्ट के तहत ऐसी प्रॉपर्टी को 'वक्फ' घोषित करने के लिए किसी औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है." यह बात इसलिए अहम हो गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा था कि किश्तवाड़ के पुराने शासक राजा कीरत सिंह ने कभी कोई औपचारिक समर्पण नहीं किया था, और ऐसे समर्पण के बिना धार्मिक जगहों को वक्फ नहीं माना जा सकता.

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया, और कहा कि पुराने दस्तावेज में 'रौजा' शब्द पर याचिकाकर्ता का भरोसा भी इन धार्मिक जगहों को वक्फ बाय यूज की कानूनी परिभाषा के अंदर लाता है. याचिकाकर्ता की दलील को एक और बड़ा झटका देते हुए, कोर्ट ने कहा कि 1959 के पहले के कानून के तहत एक स्पेशल ऑफिसर की 1969 की रिपोर्ट, जिस पर परिवार ने अपना ज्यादातर दावा किया था, कभी अंतिम नहीं हुई क्योंकि सरकार ने न तो उसे माना और न ही आधिकारिक गजट में पब्लिश किया.

जस्टिस धर ने कहा, "इसलिए, 9 अगस्त, 1969 की रिपोर्ट को किसी भी तरह से फाइनल स्टेटस नहीं कहा जा सकता." कोर्ट ने 1979 की बाद की जांच में भी कोई प्रोसेस से जुड़ी गैर-कानूनी बात नहीं पाई, जिससे धर्मस्थलों को वक्फ के कंट्रोल में लाया गया था. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की बात स्पेशल ऑफिसर ने सुनी थी और बाद में उन्होंने संबंधित मंत्री के सामने पूरी कानूनी अपील की, जहां उनके दावों की विस्तार में जांच की गई.

मुख्य रिट याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस धर ने याचिकाकर्ता को धर्मस्थल की जमीन पर बनाए गए घरों में रहने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी के पट्टेदारों के तौर पर, 30 अप्रैल, 1982 के अपील आदेश के मुताबिक, जो इस सीमित बिंदु पर पहले ही फाइनल हो चुका था.

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