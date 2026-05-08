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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में एमपी सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब बहुत हुआ

मंत्री कुंवर विजय शाह और कर्नल सोफिया कुरैशी ( File/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री कुंवर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अनुरोध पर फैसला दो हफ्ते पहले आना था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT ने मामले की जांच की और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला अभी भी लंबित है. इस पर पीठ ने कहा, "बस अब हमारे आदेश का पालन करें. बहुत हो गया. सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए थी. यह तब हुआ जब हमने संज्ञान लिया. इसे चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करें."

मेहता ने कहा कि शाह की बात शायद गलत समझी गई हो. उन्होंने कहा कि मंत्री ने जो कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण था और शायद उनका इरादा महिला अधिकारी की तारीफ करना था.

हालांकि, पीठ ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था."

मेहता ने कहा कि वह महिला की तारीफ करना चाहते थे लेकिन अपनी बात साफ नहीं कर पा रहे थे. हालांकि, पीठ इस बात से सहमत नहीं हुई. पीठ ने कहा कि एक राजनेता के तौर पर वह महिला अधिकारी की तारीफ करना जानते हैं. पीठ ने कहा कि अगर यह जुबान फिसली होती तो वह तुरंत माफी मांग लेते.