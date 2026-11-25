भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा, बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह का बड़ा बयान
पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि हम 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे.
By ANI
Published : November 25, 2026 at 2:18 PM IST
भाटपारा (पश्चिम बंगाल) : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बढ़े तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने एक बड़ा बयाना दिया है. उन्होंने कहा कि भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा, और हिंदुओं की हत्या का बदला लिया जाएगा.
भाटपारा में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने मंगलवार को बांग्लादेश के बारे में एक विवादित बात कही. उन्होंने कहा, "हम 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे. बहुत हो गया; बांग्लादेश को लेकर अब कोई बहाना नहीं चलेगा. बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को मारा गया है, हम उसका बदला जरूर लेंगे; इसमें कोई शक नहीं है."
उनकी यह बात बांग्लादेश में तनाव के बीच आई है, जहां ग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को देश में केवल एक कैदी के रूप में, हथकड़ी में और कड़ी निगरानी में लौटने की अनुमति दी जाएगी.
खबर है कि कबीर ने यह बात ढाका में विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों को जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही.
हसीना के 16 दिसंबर को भारत से बांग्लादेश लौटने के कथित प्लान को खारिज करते हुए, जो देश के विजय दिवस समारोह के साथ ही हो रहा है, उन्होंने कहा, "इच्छा और हकीकत दो अलग-अलग चीजें हैं."
#WATCH | Bhatpara, West Bengal: State Minister Arjun Singh says, "By December 16, we will take over Bangladesh. The way Hindus have been killed in Bangladesh, we will definitely avenge that; there is no doubt about it." (24.11) https://t.co/ufKmZVT8LG— ANI (@ANI) November 25, 2026
एक मीडिया हाउस ने कबीर के हवाले से कहा, "असलियत यह है कि एक आतंकवादी को प्रत्यर्पण के अलावा कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा... वह कोई नियमित वाणिज्यिक यात्री नहीं है. उसे केवल हथकड़ी लगाकर और कड़ी निगरानी में ही वापस लाया जा सकता है."
इससे पहले, हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने एक न्यूज एजेंसी को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइन, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से दिल्ली से ढाका जाने वाली हैं.
एक ऑफिशियल बातचीत में अली ने कहा कि हसीना ने अपनी वापसी यात्रा के लिए ढाका प्रशासन से इंतजाम करने को कहा है. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अली ने कहा, "क्योंकि शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश के एयरक्राफ्ट से भारत आई थीं, इसलिए अब वह सरकार से दिल्ली से ढाका वापस आने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की अपील करती हैं."
इसके अलावा, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कथित तौर पर हसीना की वापसी के लिए सरकारी एयरक्राफ्ट की मांग को "पागलपन के अलावा कुछ नहीं" बताया.
इस बीच, रविवार को एक बांग्लादेशी मंत्री ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अगर हसीना वापस लौटीं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी यात्रा के लिए प्लेन भेजने के बारे में भारत के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है.
हसीना, जो 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, 5 अगस्त, 2024 को भारत आईं. यह घटना पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में कोटा को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद हुई, जो उनके अवामी लीग प्रशासन के खिलाफ देश भर में बगावत में बदल गया.
बाद में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनकारियों को दबाने से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई, हालांकि हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है.
हसीना ने इस साल अगस्त में एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की थी और बाद के कई इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने प्लान को दोहराया है. इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए भी आवेदन किया था. ढाका ने उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत से बार-बार अनुरोध किया है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि मामले की जांच चल रही है.
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