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भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा, बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ( file photo-ANI )

By ANI 4 Min Read

भाटपारा (पश्चिम बंगाल) : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बढ़े तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने एक बड़ा बयाना दिया है. उन्होंने कहा कि भारत 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा, और हिंदुओं की हत्या का बदला लिया जाएगा.

भाटपारा में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने मंगलवार को बांग्लादेश के बारे में एक विवादित बात कही. उन्होंने कहा, "हम 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे. बहुत हो गया; बांग्लादेश को लेकर अब कोई बहाना नहीं चलेगा. बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को मारा गया है, हम उसका बदला जरूर लेंगे; इसमें कोई शक नहीं है."

उनकी यह बात बांग्लादेश में तनाव के बीच आई है, जहां ग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पहले कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को देश में केवल एक कैदी के रूप में, हथकड़ी में और कड़ी निगरानी में लौटने की अनुमति दी जाएगी. खबर है कि कबीर ने यह बात ढाका में विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों को जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही. हसीना के 16 दिसंबर को भारत से बांग्लादेश लौटने के कथित प्लान को खारिज करते हुए, जो देश के विजय दिवस समारोह के साथ ही हो रहा है, उन्होंने कहा, "इच्छा और हकीकत दो अलग-अलग चीजें हैं." एक मीडिया हाउस ने कबीर के हवाले से कहा, "असलियत यह है कि एक आतंकवादी को प्रत्यर्पण के अलावा कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा... वह कोई नियमित वाणिज्यिक यात्री नहीं है. उसे केवल हथकड़ी लगाकर और कड़ी निगरानी में ही वापस लाया जा सकता है." इससे पहले, हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने एक न्यूज एजेंसी को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइन, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस से दिल्ली से ढाका जाने वाली हैं.