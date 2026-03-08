ETV Bharat / bharat

इंग्लिश स्कूल में प्रिंसिपल ने 10वीं के छात्रों को पहनायी 'चप्पल की माला', फिर जो दलील दी सुन रह जाएंगे दंग!

एजुकेशन ऑफिसर ने कहा, "प्रबंधन ने खुद इस घटना को स्वीकार किया है. जिले के उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे."

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
उय्यूर (आंध्र प्रदेश): कृष्णा जिले के पेनामलुर मंडल के उय्यूर में एक निजी स्कूल प्रबंधन की अमानवीय करतूत सामने आई है. उन्होंने छात्रों के गले में जूतों की माला बांधकर उन्हें अपमानित किया. शिकायत मिलने पर उय्यूर डिवीजन की डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल पहुंचकर मामले की जानकारी ली. स्कूल स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई.

क्या है घटना

उय्यूर स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल ने शुक्रवार को कक्षा 10 के लगभग 15 छात्रों के बिना जूते पहनकर स्कूल आने पर आपत्ति जताई. इसके बाद क्लास में टीचर की मौजूदगी में ही, उन्होंने छात्रों के पैरों से चप्पल उतरवाया और उसे रस्सियों से बांधकर माला बनायी गयी फिर छात्रों के गले में लटका दी गई. छात्रों ने घर जाकर अपने माता-पिता को इस बारे में बताया.

अभिभावकों ने किया घेराव

शनिवार सुबह कई अभिभावक स्कूल पहुंचे. इस मामले को लेकर प्रबंधन और प्रिंसिपल का घेराव किया. स्कूल प्रबंधन की ओर से लापरवाही भरा जवाब मिलने के बाद, उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की. इस पर कार्रवाई करते हुए, उय्यूर डिवीजन की डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर पद्मराणी और मंडल एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद स्कूल पहुंचे और मामले की जांच की.

डिविजनल डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर पद्मराणी ने कहा, "प्रबंधन ने खुद इस घटना को स्वीकार किया है. हम जिले के उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे और उनके आदेशानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी."

क्या कहते हैं स्कूल प्रतिनिधि

स्कूल के प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा केवल छात्रों में अनुशासन और डर पैदा करने के लिए किया गया था, और उनका मकसद जानबूझकर अपमान करना नहीं था. एक छात्र के पिता ने चिंता जताते हुए सवाल किया कि "अगर ऐसी घटना की वजह से बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?"

