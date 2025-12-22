ETV Bharat / bharat

इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया 5G स्मार्ट हेलमेट: टॉक्सिक गैस डिटेक्शन और GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधा से लैस

बरहमपुर NIST के छात्रों ने 5G स्मार्ट हेलमेट तैयार किया है. यह हेलमेट जानकारी को सीधे माइनिंग अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं.

Engineering students 5G smart helmet
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया 5G स्मार्ट हेलमेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 4:46 PM IST

बरहमपुर: माइनिंग एरिया में काम करते समय वर्कर्स की सेफ्टी और माइनिंग एरिया की मूवमेंट के डेटा को आसानी से कैसे जाना जाए. इस उद्देश्य से बरहमपुर NIST (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक 5G स्मार्ट हेलमेट बनाया है.

कहा जा रहा है कि इस 5G स्मार्ट हेलमेट में एक ऐसा सिस्टम है, जिससे आप माइनिंग एरिया की मूवमेंट और डेटा को सीधे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं.NIST यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए इस स्मार्ट हेलमेट की तारीफ हो रही है.

बता दें कि देश के अलग-अलग माइनिंग एरिया में काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे समय में जब माइंस में काम करते समय कई एक्सीडेंट होते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है.

5G सिस्टम से लैस है हेलमेट
NIST यूनिवर्सिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गए इस स्मार्ट हेलमेट 5G सिस्टम है. कहा जाता है कि जैसे ही आप इसे पहनकर माइनिंग एरिया में जाते हैं, तो आप माइनिंग एरिया की मूवमेंट और उसमें मौजूद सारी जानकारी सीधे माइनिंग अधिकारियों तक इस स्मार्ट हेलमेट के जरिए आसानी से पहुंचा सकते हैं.

इस हेलमेट को ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति ने लॉन्च किया. स्टूडेंट्स ने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यह समझाया और गवर्नर से इस बारे में भी बात की कि स्टूडेंट्स के बनाए ऐसे हेलमेट की राज्य में क्या जरूरत होगी और आपदाओं के समय काम करने वाली ODRAF टीम के लिए इनकी क्या जरूरत है.

मजदूरों से संपर्क में रहना मुश्किल
इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इसे बनाने वाली टीम के बीटेक फाइनल ईयर के छात्र अविनाश केशरी सिंह ने कहा, "हमारे राज्य में तालचेर कोयला खदानों जैसी जगहों पर, जहां मजदूर गहरी कोयला खदानों में काम करते हैं, वहां बहुत कम बातचीत होती है. जिससे कंपनी अधिकारियों के लिए काम के दौरान काम कर रहे मजदूरों से संपर्क में रहना मुश्किल हो जाता है."

इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने बनाया 5G स्मार्ट हेलमेट (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्राइवेट 5G स्मार्ट नेटवर्क आधारित स्मार्ट हेलमेट बनाया है, जो मुख्य रूप से प्राइवेट नेटवर्क के जरिए जुड़ा हुआ है. जिसके जरिए माइनिंग एरिया में काम करने वाले लोगों से जुड़ा वीडियो इमेज के साथ डायरेक्ट डेटा इकट्ठा करके दिया जा सकता है. इसका इस्तेमाल माइनिंग एरिया जैसे खतरनाक इलाकों में काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ से लेकर अलग-अलग मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है.

GPS लोकेशन ट्रैकिंग से जुड़ा है हेलमेट
इस स्मार्ट हेलमेट को खास तौर पर डिजाइन किया गया है. इसमें 5G-बेस्ड कैमरा लगा है, इसमें एक स्मार्ट सेंसर लगा है, जिसका इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि आस-पास कोई गैस है या नहीं और एक GPS लोकेशन ट्रैकिंग भी जुड़ा है. इसे बनाने वाले स्टूडेंट ने कहा कि GPS लोकेशन डेटा का इस्तेमाल मजदूर की जान के खतरे से निपटने के लिए भी किया जा सकता है, खासकर माइनिंग एरिया में काम करते समय होने वाले लैंडस्लाइड से. कहा जा रहा है कि इस स्मार्ट हेलमेट में प्राइवेट 5G होने से कम लेटेंसी और ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी.

इसी तरह सुंदरगढ़ के NIST यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ई ईश्वर राव ने कहा कि इस स्मार्ट हेलमेट में गैस डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्शन जैसे सिस्टम हैं और यह बिजनेस टू बिजनेस (B2B) के लिए उपलब्ध है. कहा जाता है कि हर इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन में बिजनेस टू बिजनेस के लिए इसकी जरूरत है. मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हेलमेट उपलब्ध थे, लेकिन टू-वे कम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं था. हम 5G का इस्तेमाल करके ऐसे हेलमेट बना रहे हैं, जो टू-वे कम्युनिकेशन देंगे और काम करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध होंगे.

ओडिशा के गवर्नर को ऐसे स्मार्ट हेलमेट की तैयारी और इसके फीचर्स दिखाने के बाद उन्होंने खुशी जताई और कहा कि ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं के मामले में देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक है और यह उस मामले में कैसे मददगार हो सकता है.

इस बीच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंडस्ट्री रिलेशन्स कोऑर्डिनेटर डॉ सुशांत कुमार साहू ने कहा कि हालांकि, स्मार्ट हेलमेट पहले से ही मार्केट में मौजूद थे, लेकिन उनकी कीमत और उन्हें बनाने वाली कंपनी की वजह से उन्हें हमारे देश में लाना मुश्किल था.

ऐसा हेलमेट मौजूदा स्मार्ट हेलमेट से अधिक एडवांस्ड और कम कीमत पर बनाया गया है और यह पक्का करने के लिए कि यह ज्यादा समय तक कामयाबी से काम करेगा. पहले जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्राइवेट 5G नेटवर्क लागू किया गया था, तो इस हेलमेट को लागू करने का प्रोसेस उसके जरिए किया गया था.

