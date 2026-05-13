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कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर इंजीनियरिंग की छात्रा से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

भुवनेश्वर: राजधानी में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक निजी कॉलेज की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक बलात्कार किया गया. यह घटना इंफो वैली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में घटी. पीड़िता की शिकायत के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.

बताया जाता है कि पीड़िता के साथ उसके पुरुष मित्र के कमरे में उक्त घटना को अंजाम दिया गया. इंफो वैली पुलिस स्टेशन ने बुधवार को पीड़िता के पुरुष मित्र समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम शुभाकन पाढ़ी, सिपुन बेहरा, रंजन बेहरा और रति रंजन तराई हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी शुभाकन पीड़िता का प्रेमी है. वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच और बयान भी दर्ज कर लिया गया है.

घटना 20 दिन पहले घटी थी

पुलिस के मुताबिक, शुभाकन किराए के मकान में रहता है. साथ ही शुभाकन और पीड़िता एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसके साथ बलात्कार की घटना 20 दिन पहले हुई थी. वह अपने प्रेमी शुभाकन के कमरे में रात के खाने के लिए गई थी. उस समय शुभाकन के तीन अन्य दोस्त भी वहीं मौजूद थे. इस दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे. जब वह सो गई, तो आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया. उसे इस बात का पता तब चला जब वह जागकर उठी.