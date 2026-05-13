कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर इंजीनियरिंग की छात्रा से गैंगरेप, बॉयफ्रेंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
ओडिशा के भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 13, 2026 at 9:46 PM IST
भुवनेश्वर: राजधानी में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक निजी कॉलेज की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर सामूहिक बलात्कार किया गया. यह घटना इंफो वैली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में घटी. पीड़िता की शिकायत के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.
बताया जाता है कि पीड़िता के साथ उसके पुरुष मित्र के कमरे में उक्त घटना को अंजाम दिया गया. इंफो वैली पुलिस स्टेशन ने बुधवार को पीड़िता के पुरुष मित्र समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम शुभाकन पाढ़ी, सिपुन बेहरा, रंजन बेहरा और रति रंजन तराई हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी शुभाकन पीड़िता का प्रेमी है. वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच और बयान भी दर्ज कर लिया गया है.
घटना 20 दिन पहले घटी थी
पुलिस के मुताबिक, शुभाकन किराए के मकान में रहता है. साथ ही शुभाकन और पीड़िता एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं. पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसके साथ बलात्कार की घटना 20 दिन पहले हुई थी. वह अपने प्रेमी शुभाकन के कमरे में रात के खाने के लिए गई थी. उस समय शुभाकन के तीन अन्य दोस्त भी वहीं मौजूद थे. इस दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे. जब वह सो गई, तो आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया. उसे इस बात का पता तब चला जब वह जागकर उठी.
सभी आरोपियों को जेल भेजा गया
पुलिस अधीक्षक गयानंद शाह ने कहा, "पीड़िता ने कल (मंगलवार) शिकायत दर्ज कराई. हमने तुरंत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी. आरोपियों पर अदालत में मुकदमा चलाया गया. जमानत नामंजूर होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. घटना की आगे की जांच जारी है."
दो सप्ताह पहले एक गैर-ओडिया लड़की के साथ बलात्कार हुआ था
दो सप्ताह पहले, इंफो वैली पुलिस ने एक गैर-ओडिया लड़की के साथ बलात्कार के प्रयास के मामले में एक रात्रि दुकानदार को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ने किराए के मकान में किसी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपराध किया. इस घटना में, इंफो वैली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंगपाड़ा मझीसाही निवासी आरोपी दीपक चंद्र प्रधान (67) को जेल भेज दिया था.
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