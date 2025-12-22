ETV Bharat / bharat

रायगढ़ में झारखंड निवासी इंजीनियरिंग छात्रा ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़ के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा ने जान दे दी. छात्रा झारखंड की रहने वाली थी.

Girl Dies By Suicide In Raigarh
रायगढ़ छात्रा खुदकुशी केस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read
रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले रायगढ़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया. छात्रा बीटेक की स्टूडेंट थी. रायगढ़ पुलिस के मुताबिक छात्रा ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में यह कदम उठाया. पुलिस को छात्रा के कमरे से एक नोट भी मिला है. जिसकी जांच पुलिस कर रही है. इस पत्र में छात्रा ने अपने माता पिता से माफी मांगी है और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की बात कही है.

झारखंड की रहने वाली थी छात्रा

निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में घातक कदम उठाने वाली यह छात्रा झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली थी. वह रायगढ़ के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा थी. पढ़ाई के लिए वो हॉस्टल में निवासरत थी.

Raigarh Police Investigation
रायगढ़ पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

शनिवार से मोबाइल फोन था बंद

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को रात साढ़े आठ बजे छात्रा को उसके परिजनों ने फोन किया था, लेकिन छात्रा ने फोन नहीं उठाया. जिससे उसके परिजन घबरा गए और उन्होंने हॉस्टल में वार्डन को कॉल किया.तब हॉस्टल की वार्डन छात्रा के कमरे में गई, तब दरवाजा अंदर से बंद मिला, जब दरवाजा नहीं खुला. तब वार्डन ने खिड़की से अंदर झांका और सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए. कमरे के भीतर छात्रा की लाश पड़ी थी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई. मौके से एक पत्र भी मिला है, यह भी पता चला है कि मृतका ने पूर्व में सेमेस्टर फीस के लिए परिजनों से रुपए भी मांगे थे. पुलिस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है- राकेश मिश्रा, पूंजीपथरा थाना प्रभारी, रायगढ़

रविवार को हुआ छात्रा का पोस्टमार्टम

हॉस्टल के वार्डन ने छात्रा के परिजनों को इसकी सूचना दी. जिसके बाद उसके परिजन रायगढ़ पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया. उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया.

आत्महत्या नहीं है कोई हल

अगर आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है, तो कोई न कोई है जो आपकी बात सुनने के लिए हमेशा मौजूद है. स्नेहा फ़ाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) पर कॉल करें.

