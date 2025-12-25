ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड-हिमाचल में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमले, इंजीनियर रशीद ने की सुरक्षा की मांग

श्रीनगर: अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के अध्यक्ष और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने भारत सरकार और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से देश भर में पढ़ाई कर रहे या अपनी रोजी-रोटी कमा रहे कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए दखल देने की मांग की है.

एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने गुरुवार को कहा कि बारामूला के सांसद ने मुख्यमंत्रियों को दो पत्र लिखे हैं जो इंजीनियर रशीद के कानूनी सलाहकार के जरिये पार्टी तक पहुंचे हैं. इनाम ने कहा कि रशीद ने उनके राज्यों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमले और उनकी बेइज्जती करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की.

कुपवाड़ा के रहने वाले दो कश्मीरी शॉल बेचने वालों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ अज्ञात लोगों ने परेशान किया और उन पर हमला किया.

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि शॉल बेचने वालों, जिनमें से एक की पहचान कुपवाड़ा के बिलाल अहमद गनई के तौर पर हुई है, पर हमला किया गया और उन्हें भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया. नासिर ने कहा कि एक घटना रविवार को उत्तराखंड से और दूसरी घटना गुरुवार को हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट की गई. इन दोनों घटनाओं के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने गनई पर बेरहमी से हमला किया, धमकी दी और उन्हें डराया-धमकाया. खबर है कि इस ग्रुप का नेतृत्व बजरंग दल के नेता अंकुर सिंह कर रहे थे.

नासिर खुएहामी ने कहा, "पीड़ित ने प्रतापपुर, गोशाला पुलिस चौकी में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है. लेकिन, मामले की गंभीरता और पीड़ित की कमजोरी के बावजूद, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और न ही कोई FIR दर्ज की गई है." उन्होंने उत्तराखंड के DGP से इस घटना में कार्रवाई करने की अपील की.

इसी हफ्ते की शुरुआत में, कुपवाड़ा जिले के एक और कश्मीरी शॉल बेचने वाले को कथित तौर पर 'भारत माता की जय' बोलने के लिए मजबूर किया गया, उसे वापस जाने की धमकी दी गई, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डेरा इलाके में कश्मीरी विक्रेता से राज्य छोड़ने को कहा गया.

खुएहामी ने कहा कि इस साल कश्मीरी शॉल बेचने वालों को परेशान करने की यह 15वीं घटना है, जो देश भर में शांति से अपना गुजारा करने वाले व्यापारियों को निशाना बनाने के परेशान करने वाले और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है.