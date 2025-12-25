ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड-हिमाचल में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमले, इंजीनियर रशीद ने की सुरक्षा की मांग

बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने भारत सरकार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कश्मीरियों की सुरक्षा की मांग की है.

Engineer Rashid Seeks Safety of Kashmiris After Two Shawl Sellers Assaulted in Uttarakhand, Himachal Pradesh
बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 8:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के अध्यक्ष और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने भारत सरकार और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से देश भर में पढ़ाई कर रहे या अपनी रोजी-रोटी कमा रहे कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए दखल देने की मांग की है.

एआईपी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने गुरुवार को कहा कि बारामूला के सांसद ने मुख्यमंत्रियों को दो पत्र लिखे हैं जो इंजीनियर रशीद के कानूनी सलाहकार के जरिये पार्टी तक पहुंचे हैं. इनाम ने कहा कि रशीद ने उनके राज्यों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमले और उनकी बेइज्जती करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की.

कुपवाड़ा के रहने वाले दो कश्मीरी शॉल बेचने वालों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ अज्ञात लोगों ने परेशान किया और उन पर हमला किया.

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि शॉल बेचने वालों, जिनमें से एक की पहचान कुपवाड़ा के बिलाल अहमद गनई के तौर पर हुई है, पर हमला किया गया और उन्हें भारत माता की जय बोलने के लिए मजबूर किया गया. नासिर ने कहा कि एक घटना रविवार को उत्तराखंड से और दूसरी घटना गुरुवार को हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट की गई. इन दोनों घटनाओं के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने गनई पर बेरहमी से हमला किया, धमकी दी और उन्हें डराया-धमकाया. खबर है कि इस ग्रुप का नेतृत्व बजरंग दल के नेता अंकुर सिंह कर रहे थे.

नासिर खुएहामी ने कहा, "पीड़ित ने प्रतापपुर, गोशाला पुलिस चौकी में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है. लेकिन, मामले की गंभीरता और पीड़ित की कमजोरी के बावजूद, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और न ही कोई FIR दर्ज की गई है." उन्होंने उत्तराखंड के DGP से इस घटना में कार्रवाई करने की अपील की.

इसी हफ्ते की शुरुआत में, कुपवाड़ा जिले के एक और कश्मीरी शॉल बेचने वाले को कथित तौर पर 'भारत माता की जय' बोलने के लिए मजबूर किया गया, उसे वापस जाने की धमकी दी गई, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डेरा इलाके में कश्मीरी विक्रेता से राज्य छोड़ने को कहा गया.

खुएहामी ने कहा कि इस साल कश्मीरी शॉल बेचने वालों को परेशान करने की यह 15वीं घटना है, जो देश भर में शांति से अपना गुजारा करने वाले व्यापारियों को निशाना बनाने के परेशान करने वाले और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करता है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने शॉल बेचने वालों पर हमले के वीडियो और आरोपों के बारे में इन दो घटनाओं पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

घटनाएं बहुत परेशान करने वालीं...
एआईपी के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ये दोनों घटनाएं 'बहुत परेशान करने वाली' हैं, जहां कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं और उन्हें अपमानित कर रहे हैं.

नबी ने सांसद रशीद के हवाले से लिखा, "उन्होंने सवाल किया कि क्या जम्मू-कश्मीर में गैर-कश्मीरियों के खिलाफ इसी तरह की हरकतों पर इतनी ही चुप्पी बरती जाती, जबकि कश्मीर में ऐसा करने वालों पर सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया जाता और उन्हें चरमपंथी करार दिया जाता."

उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद ने चेतावनी दी कि बार-बार कार्रवाई न करने से सबको साथ लेकर चलने और धर्मनिरपेक्षता के दावों पर गंभीर सवाल उठते हैं और इससे न सिर्फ पीड़ितों बल्कि जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचती है. उन्होंने कहा, "दोनों पत्रों में, जेल में बंद सांसद ने साफ तौर पर दोषियों के खिलाफ सख्त और ऐसी कार्रवाई की मांग की है, ताकि कोई भी कट्टर व्यक्ति राष्ट्रवाद के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे."

अप्रैल 2025 में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले और हाल ही में लाल किले में हुए कार ब्लास्ट के बाद, जिसमें एक कश्मीरी डॉक्टर कार चला रहा था, कश्मीर के लोगों के खिलाफ चिंताजनक घटनाएं बार-बार हो रही हैं.

आगा रूहुल्लाह मेहदी ने उठाए सवाल
जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि किसी भी नागरिक को जबरदस्ती भाषण देकर देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर करना, संवैधानिक आजादी और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन है. उन्होंने एक बयान में कहा, "देश के प्रति वफादारी डरा-धमकाकर नहीं थोपी जा सकती, न ही यह जवाबदेही, शासन और कानून के राज की जगह ले सकती है. हम उत्तराखंड सरकार से अपील करते हैं कि वह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और पूरे राज्य में कश्मीरी व्यापारियों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी दे."

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की ओडिशा में हत्या, बांग्लादेशी होने के शक में भीड़ ने पीटा

TAGGED:

ENGINEER RASHID
SAFETY OF KASHMIRI
KASHMIRI ASSAULTED IN UTTARAKHAND
HIMACHAL PRADESH
KASHMIRIS SHAWL SELLERS ASSAULTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.