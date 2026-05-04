इंजीनियर रशीद ने जमानत के आदेश में बदलाव की मांग की, आज सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
इससे पहले हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद की अपने बीमार पिता को देखने के एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी.
Published : May 4, 2026 at 12:55 PM IST
नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की अपने बीमार पिता को देखने के लिए मिली अंतरिम जमानत की शर्तो में बदलाव करने की मांग करते हए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट सोमवार दोपहर में याचिका पर सुनवाई करेगा. दरअसल, 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद की अपने बीमार पिता को देखने के एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को श्रीनगर में अपने बीमार पिता को देखने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अब उनके पिता को दिल्ल के एम्स अस्पताल ले आया गया है. इंजीनियर रशीद की याचिका में कहा गया है कि वे श्रीनगर में फंसे हुए हैं. उन्होंने अपने पिता को दिल्ली एम्स आकर अपने पिता को देखने के लिए अंतरिम जमानत में बदलाव करने की मांग की है.
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि उनके पिता बीमार हैं और वेंटिलेटर पर हैं. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. वहीं नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद को सितंबर 2025 में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी गई थी.
गौरतलब है कि, इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.