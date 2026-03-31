ETV Bharat / bharat

ईरान की जेल से वापस लौटे गाजियाबाद के इंजीनियर केतन मेहता, घर पहुंचते ही छलक पड़ीं अपनों की आंखें

मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता दुबई की एक शिपिंग कंपनी में थर्ड इंजीनियर के तौर पर तैनात थे.

50 दिन ईरान की जेल में रहे केतन मेहता
50 दिन ईरान की जेल में रहे केतन मेहता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 10:50 PM IST

|

Updated : March 31, 2026 at 10:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता आखिरकार सकुशल अपने घर लौट आए हैं. केतन मेहता करीब 50 दिनों तक ईरान की जेल में बंद रहे. 26 फरवरी को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था. रिहाई के बाद केतन ईरान इजरायल युद्ध के चलते एयर स्पेस बंद होने के कारण करीब महीने भर ईरान के होटल में ठहरे रहे. अब लंबे इंतजार के बाद 30 मार्च को वह मुंबई पहुंचे. फिर मुंबई से वह अपने घर गाजियाबाद पहुंचे हैं.

केतन मेहता की सुरक्षित घर वापसी के लिए परिवार ने काफी प्रयास किए थे. गृह मंत्रालय समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों और सरकारी कार्यालय में मदद की गुहार लगाई थी. अब केतन के घर लौटने पर उनके माता-पिता और बहन बेहद खुश हैं. पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. केतन के रिश्तेदार लगातार उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं.

ईरान की जेल में रहे केतन ने सुनाई आपबीती

केतन मेहता दुबई की एक शिपिंग कंपनी में थर्ड इंजीनियर के तौर पर तैनात थे. 8 दिसंबर 2025 को केतन का जहाज रोज की तरह कामों में जुटा हुआ था, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और हालात पूरी तरह से बदल गए. केतन के मुताबिक, जिस जहाज पर वे तैनात थे, उस जहाज का काम कंपनी के अन्य जहाजों को तकनीकी सहायता और सपोर्ट उपलब्ध कराना था. केतन के मुताबिक, ईरान की नेवी द्वारा उनके जहाज पर हमला कर दिया गया. जहाज पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद नेवी के अधिकारी जहाज पर चढ़े और पूरे स्टाफ को बंधक बनाया.

ईरान की जेल से वापस लौटे गाजियाबाद के इंजीनियर केतन मेहता (ETV Bharat)

हमपर डीजल तस्करी के आरोप लगाए गए

केतन मेहता कहते हैं, ''हमारे ऊपर डीजल तस्करी के आरोप लगाए गए और गन पॉइंट पर जहाज को बंदर अब्बास ले जाने को मजबूर किया गया. बंदर अब्बास पहुंचने के बाद 18 ग्रुप मेंबर्स में से 10 को जेल भेज दिया गया और कोर्ट ट्रायल की बात कही गई. हालांकि, केतन के अनुसार ना तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और ना ही किसी तरह की जेल में रहने के दौरान पूछताछ हुई. केतन और उनके साथियों ने करीब 50 दिन ईरान की जेल में बिताएं. भाषा की समस्या के कारण हालात और मुश्किल हो गए थे. केतन ना तो स्थानीय भाषा समझ पा रहे थे, ना अपनी बात ठीक से रख पा रहे थे. केतन और उनके साथियों को ईरान की जेल में गंभीर अपराधियों के साथ रखा गया था.

परिवार से संपर्क ही केतन का सबसे बड़ा सहारा बना

जेल में भोजन और जीवन शैली पूरी तरह से अलग थी जिसे अपनाना मजबूरी बन गया था. इस दौरान परिवार से संपर्क ही केतन का सबसे बड़ा सहारा था. दूतावास की मदद से वह किसी स्थानीय व्यक्ति के जरिए भारत में अपने परिवार से बात कर पाते थे. केतन ने बताया कि भारतीय दूतावास ने हर संभव मदद की. 26 फरवरी की रात अचानक उनकी रिहाई का आदेश मिला. दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें जेल से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

डर के साए में होटल में 25 दिन कठिन गुजरे

रिहाई के बाद भी केतन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई. ईरान में युद्ध के कारण एयर स्पेस बंद था, जिससे वह तुरंत भारत नहीं लौट सके. एंबेसी द्वारा केतन और उनके साथियों के होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई. केतन मेहता बताते हैं, ''जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरते हुए देखे और लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी. रात में सोना मुश्किल हो जाता था, डर के साए में हमने इसी होटल में 25 दिन काटे.''

अब मेंटल हेल्थ और सेहत को ठीक करने पर फोकस

अब शिपिंग के क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाना है या दोबारा से नौकरी ज्वाइन करनी है या कंपनी बदलना है?. इस बारे में केतन मेहता कहते हैं कि अभी कुछ नहीं सोचा है, फिलहाल मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. दो से ढाई महीने तक डर के माहौल में कटे हैं. ऐसे में अब कुछ वक्त अपनी मेंटल हेल्थ और सेहत को ठीक करने में गुजारेंगे. जब सब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आगे का फैसला लेंगे.

केतन मेहता की बहन शिवानी मेहता कहती हैं कि पिछले दो ढाई महीने बहुत मुश्किल से गुजरे हैं, हमने हर जगह मदद की गुहार लगाई. बीच में हमें ऐसा लगने लगा था कि हम हर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कोशिश सफल नहीं हो रही है. लेकिन जिस दिन भाई का फोन आया कि जेल से रिहाई मिल गई है और अब जल्द भारत वापस लौट आएंगे, तब जाकर हमने राहत की सांस ली. आज हम बहुत खुश हैं कि हमारा भाई वापस लौट आया है, हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं. बता दें कि केतन ने 2018 में शिपिंग लाइन को ज्वाइन किया था. केतन अब तक चार शिपिंग कंपनियों में काम कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : March 31, 2026 at 10:58 PM IST

TAGGED:

INDIAN ENGINEER ARRESTED IN IRAN
MARINE ENGINEER KETAN KETAN MEHTA
US ISRAEL IRAN WAR
INDIAN ENGINEER KETAN MEHTA
INDIAN ENGINEER KETAN MEHTA RETURNS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.