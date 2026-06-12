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IIT BHU में ताइवान जैसा कमाल, इंजीनियरिंग छात्रों ने 5 महीने में बना दी सिलिकॉन चिप !

वाराणसी: दुनिया की 90 फीसदी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले देश ताइवान की राह पर आईआईटी बीएचयू भी चल निकला है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विभाग के छात्रों ने ग्रेजुएशन लेवल के अनुसंधान और सेमीकंडक्टर नवाचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए संस्थान का पहली सफल सिलिकॉन चिप बनाने में सफलता हासिल की है. यह परियोजना मुख्य रूप से बी.टेक. द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा मात्र पांच महीनों में पूरी की गई.



बता दें कि इस टीम में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र अर्का कर, मिथिल दमाणिया, नीरज हरियानी, कनागिरी श्रीथन, सेतुराथनम, मौलिक, चैतन्य, अनुज, आदित्य समेत अन्य कई छात्र शामिल हैं. इस टीम ने 64-पॉइंट फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर एक्सेलरेटर चिप विकसित की है, जो आधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है. इस चिप को 130-नैनोमीटर SKY130 प्रोसेस डिज़ाइन किट के माध्यम से विकसित किया गया तथा निर्माण (फैब्रिकेशन) के लिए Tiny Tapeout मल्टी-प्रोजेक्ट वेफर (MPW) शटल कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है.



चिप की विशेषताएं: टीम के मुताबिक यह चिप 64-पॉइंट FFT हार्डवेयर एक्सेलरेटर के रूप में काम करती है. इसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ है. साथ ही डेटा रिज़ॉल्यूशन का काम यह 8-बिट साइनड फिक्स्ड प्वाइंट पर करती है. इस चिप का आकार लगभग 960 माइक्रोमीटर × 200 माइक्रोमीटर है.



किसने क्या काम किया: फ्रंट-एंड डिज़ाइन टीम में अर्का कर, मिथिल दमाणिया, नीरज हरियानी और कनागिरी श्रीथन शामिल रहे, जबकि बैक-एंड कार्यान्वयन आदित्य मेहरा, अनुज पांडेय, मौलिक बोस और सेतुरत्नम के. एस. द्वारा किया गया. परियोजना को वरिष्ठ छात्रों पुनीत मकवाना (तृतीय वर्ष) तथा चैतन्य गंबाली (चतुर्थ वर्ष) ने सपोर्ट किया.



यह चिप क्यों महत्वपूर्ण है?



फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म (FFT) तकनीक का उपयोग डिजिटल संकेतों के विश्लेषण और प्रसंस्करण से जुड़ी अनेक आधुनिक प्रणालियों में किया जाता है. मोबाइल संचार, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, GPS नेविगेशन, MRI इमेजिंग, रडार प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोगों जैसी अनेक दैनिक तकनीकें तेज एवं कुशल सिग्नल प्रोसेसिंग पर निर्भर करती हैं.







चिप का काम

• मोबाइल एवं वायरलेस संचार अधिक तेज और विश्वसनीय बनाना

• मेडिकल इमेजिंग प्रणालियों की गति और सटीकता बढ़ाना

• AI एवं कंप्यूटिंग अनुप्रयोग अधिक ऊर्जा-कुशल बनाना

• बेहतर रडार एवं संचार प्रणालियों को मजबूती देना

• स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमता को बढ़ावा देना



विशेषज्ञ FFT प्रोसेसर को आधुनिक मोबाइल नेटवर्क, 5G तकनीक, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म और बुद्धिमान कंप्यूटिंग प्रणालियों की आधारभूत तकनीकों में शामिल मानते हैं. भारत में चिप डिज़ाइन से जुड़ी परियोजनाएँ सामान्यतः पीजी या रिसर्च स्तर पर संचालित होती हैं. ऐसे में ग्रेजुएशन के छात्रों ने संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) डिज़ाइन चक्र पूरा कर सिलिकॉन टेप-आउट तक पहुंचना बड़ी बात है.



पूर्व छात्रों और संस्थान का सहयोग: यह उपलब्धि विभाग के पूर्व छात्रों के व्यापक सहयोग से संभव हो सकी. वर्ष 1975 से 2025 तक के विभिन्न बैचों के पूर्व छात्रों ने AURA Lab की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया तथा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया. संस्थान ने टेप-आउट और फैब्रिकेशन गतिविधियों हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया.



क्या बोले शिक्षक: परियोजना के संकाय मार्गदर्शक डॉ. अंकित अरोड़ा और डॉ. मुरलीकृष्णन श्रीनिवासन ने बताया कि विभाग की UGRA (Undergraduate Research Avenue) पहल के अंतर्गत भविष्य में और अधिक सिग्नल प्रोसेसिंग एवं कंप्यूटेशनल हार्डवेयर मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य बड़े और अधिक उन्नत हार्डवेयर सिस्टम तैयार करना है.





विभागाध्यक्ष क्या बोले: विभागाध्यक्ष प्रो. अमृतांशु पांडेय ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि उचित मार्गदर्शन, आधारभूत संरचना और अवसर मिलने पर युवा छात्र भी विश्वस्तरीय तकनीकी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह उपलब्धि संस्थान में अनुभवात्मक शिक्षण, स्नातक अनुसंधान और सेमीकंडक्टर सिस्टम डिज़ाइन पर बढ़ते फोकस को दर्शाती है.



उन्होंने कहा कि AURA Lab और UGRA जैसी पहलें छात्रों को केवल तकनीक सीखने ही नहीं, बल्कि उसे विकसित करने का अवसर भी दे रही हैं. यह उपलब्धि केवल एक चिप के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की उभरती सेमीकंडक्टर क्षमता और छात्र-नेतृत्व वाले नवाचार की संभावनाओं को भी प्रदर्शित करती है.

अभी कौन सा देश चिप निर्माण में अग्रणी: बता दें कि अभी दुनिया की 60 फीसदी से अधिक सेमीकंडक्टर और 90 फीसदी सबसे उन्नत चिप्स अभी ताइवान में ही बनती है. इसे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है. यह कंपनी ही दुनिया के दिग्गज देशों की दिग्गज कंपनियों को चिप की आपूर्ति करती है.





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