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चिटफंड घोटाला मामले में ED की कोलकाता के छह स्थानों पर छापेमारी

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करोड़ों रुपये के चिटफंट मामले में बुधवार को कोलकाता में छह स्थानों पर एक साथ छापे मारे और सर्च ऑपरेशन किया. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों की एक टीम, सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के साथ, सुबह करीब 7 बजे उत्तर कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पहुंची.

पता चला है कि उस बिजनेसमैन ने अच्छे रिटर्न का वादा करके लोगों से पैसे जमा किए और उन्हें अलग-अलग सेक्टर में निवेश किया. बाद में, ईडी की पांच अन्य टीमों ने उसी चिटफंड मामले के संबंध में उत्तर और दक्षिण कोलकाता में पांच अन्य स्थानों पर छापे मारे.

सूत्रों ने बताया कि पब्लिक डिपॉजिट एक पोंजी कंपनी, एपीएम ग्रुप के नाम पर इकट्ठा किया गया था, जिसने पैसा इकट्ठा किया और अलग-अलग सेक्टर में निवेश किया, लेकिन यह एक दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी के जरिए हुआ जो ज़्यादातर एक शेल कंपनी के तौर पर काम करती थी.

पता चला है कि उस चिट फंड स्कीम में जमा पैसे के गबन के आरोप में छापे और सर्च ऑपरेशन किए गए थे. सूत्रों के अनुसार, पोंजी इकाई के मालिक के घर के अलावा, मालिकों के लिंकमैन के घरों पर भी इसी तरह की छापेमारी की जा रही है.

सूत्रों ने बताया कि इस जालसाजी का तरीका एक जैसा था -- पहले अलग-अलग बहु-स्तरीय मार्केटिंग स्कीम के जरिए लोगों से भारी रकम जमा की जाती थी, जिसमें निवेशकों को अच्छे रिटर्न का वादा किया जाता था, और फिर जमा किए गए पैसे को एक शेल कंपनी के जरिए अलग-अलग सेक्टर में निवेश किया जाता था.