ED का पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफिया के खिलाफ छापा, भारी मात्रा में नकदी व ज्वेलरी बरामद

ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान ज्वेलरी के अलावा भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई.

Published : November 21, 2025 at 4:06 PM IST

कोलकाता/रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफिया के खिलाफ धन शोधन मामले में छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्री में नकदी व स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए हैं.

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के अंतर्गत दोनों राज्यों में 40 से अधिक परिसरों की तलाशी अभियान चलाया गया.

इस दौरान ईडी झारखंड में कोयला चोरी और तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के क्रम में करीब 18 स्थानों पर छापेमारी कर रही है. इसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल बी सिंह और अमर मंडल के नाम वाली संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

बताया जाता है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी शामिल है, जिसकी वजह से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है. अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच के तहत दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में करीब 24 परिसरों की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

वहीं ईडी ने केरल में कथित ऋण ‘धोखाधड़ी’ से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत शुक्रवार को केरल में पूर्व विधायक पी वी अनवर और कुछ अन्य के परिसरों पर छापे मारे. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 2015 में केरल वित्तीय निगम द्वारा कथित धोखाधड़ी से स्वीकृत ऋणों से संबंधित है, जिसकी वजह से 22.31 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

बताया जाता है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध बेनामी संपत्ति, रियल एस्टेट परियोजनाओं में धन के हेरफेर के अलावा अन्य बेहिसाब निवेशों की भी जांच कर रही है.

गौरतलब है कि अनवर (58) ने केरल की सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. हालांकि उन्होंने जनवरी में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और टीएमसी में शामिल हो गए थे.

