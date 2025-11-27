ETV Bharat / bharat

ED की दिल्ली, तेलंगाना समेत 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी, मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली और नौ दूसरे राज्यों में 15 जगहों पर कई सरकारी अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी के एक मामले में छापेमारी की. इनमें से कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े हैं.

सीबीआई द्वारा 30 जून, 2025 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एजेंसी की जांच के तहत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन जगहों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गुरुवार सुबह से छापेमारी चल रही है.

जिन जगहों पर तलाशी ली जा रही है, उनमें कई राज्यों में मौजूद सात मेडिकल कॉलेज की जगहें और एफआईआर में आरोपी के तौर पर नामजद कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल हैं.

सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि "मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े खास मैनेजमेंट वाले लोगों और बिचौलियों को देने के बदले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी, जिससे वे मापदंड में हेरफेर कर सके और मेडिकल कॉलेजों में एकेडमिक कोर्स चलाने के लिए मंज़ूरी ले सके."

अपनी 16 पेज की एफआईआर में सीबीआई ने 35 आरोपियों के नाम बताए हैं, और बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएमसी से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारी, बिचौलियों और देश भर के अलग-अलग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश में भ्रष्टाचार, अपने पद का गलत इस्तेमाल और जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं.