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पंजाब में 11 जगहों पर ईडी की रेड, 'अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना है उद्देश्य'

ईडी की छापेमारी जारी. बेनामी संपत्ति और धन शोधन से जुड़ा मामला है.

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ईडी की छापेमारी (पंजाब) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 10:16 AM IST

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Updated : April 27, 2026 at 10:27 AM IST

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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है. छापेमारी मूल रूप से पंजाब में की जा रही है. हरचरण सिंह भुल्लर (पूर्व डीआईजी) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चंडीगढ़-2, लुधियाना-5, पटियाला-2, नाभा-1 और जालंधर-1 सहित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है.

ईडी का यह तलाशी अभियान आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से संबंधित है. अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान का उद्देश्य अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और धन शोधन से संबंधित साक्ष्य जुटाना है.

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चंडीगढ़ इकाई द्वारा दर्ज किए गए उन मूल अपराधों के आधार पर की गई है, जिनमें एक आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिए के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग करने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का पता लगाने से संबंधित आरोप शामिल हैं.

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Last Updated : April 27, 2026 at 10:27 AM IST

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पंजाब में ईडी की रेड
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