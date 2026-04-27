पंजाब में 11 जगहों पर ईडी की रेड, 'अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना है उद्देश्य'
ईडी की छापेमारी जारी. बेनामी संपत्ति और धन शोधन से जुड़ा मामला है.
Published : April 27, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 10:27 AM IST
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है. छापेमारी मूल रूप से पंजाब में की जा रही है. हरचरण सिंह भुल्लर (पूर्व डीआईजी) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चंडीगढ़-2, लुधियाना-5, पटियाला-2, नाभा-1 और जालंधर-1 सहित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है.
ईडी का यह तलाशी अभियान आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से संबंधित है. अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान का उद्देश्य अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और धन शोधन से संबंधित साक्ष्य जुटाना है.
The Enforcement Directorate is conducting a search at 11 premises across (Chandigarh-2, Ludhiana-5, Patiala-2, Nabha-1, & Jalandhar-1) under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in the case of Harcharan Singh Bhullar (former DIG) and others. The searches are linked to… pic.twitter.com/Gyw7Dw5U9N— ANI (@ANI) April 27, 2026
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चंडीगढ़ इकाई द्वारा दर्ज किए गए उन मूल अपराधों के आधार पर की गई है, जिनमें एक आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिए के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग करने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का पता लगाने से संबंधित आरोप शामिल हैं.
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