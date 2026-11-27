मुनाफे में लौटीं बिजली कंपनियां, पावर सेक्टर में 200 लाख करोड़ के निवेश पर ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान
नई दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि अगले दो दशकों में भारत के पावर सेक्टर में 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर हैं. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा."
सम्मेलन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजली नियामक एक साथ शामिल हुए हैं. यह सम्मेलन भारत के बिजली क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं और उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर केंद्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है. इसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इस क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.
मनोहर लाल ने बिजली क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया.
मंत्री ने कहा, "भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. हमारी यात्रा के अगले चरण में हमें बिजली क्षेत्र की योजना बनाने के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहां उत्पादन, भंडारण, ट्रांसमिशन और वितरण की योजना एक ही प्रणाली के आपस में जुड़े हुए हिस्सों के रूप में बनाई जाए."
उन्होंने राज्यों द्वारा 'स्मार्ट मीटर' लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलता है. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्यों के सहयोग और ऊर्जा मंत्रालय की पहलों के माध्यम से, बिजली वितरण कंपनियों ने एक लंबे अंतराल के बाद मुनाफा हासिल किया है.
मनोहर लाल ने राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की सराहना की, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी डिस्कॉम्स ने कुल मिलाकर शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है. उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और मजबूत हो. नीति, संचालन और नियमों में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों से इस सकारात्मक सुधार को आगे भी जारी रखने में मदद मिलनी चाहिए."
इस सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रालय, राज्यों और अन्य हितधारकों के बीच कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होगी. इनमें संसाधन पर्याप्तता (रिसोर्स एडिक्वेसी - RA) योजनाओं को लागू करना (जिसमें ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज की तेज तैनाती शामिल है), अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े मुद्दे, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता, स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन और हर घर बिजली पहुंचाने पर जोर देने वाली 'पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना' का कार्यान्वयन, और परमाणु ऊर्जा स्थलों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.
ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने भी सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने अनुभव साझा करने को कहा. उन्होंने खास तौर पर योजनाओं को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों, नियमों से जुड़े मुद्दों और उन क्षेत्रों के बारे में बताने का आग्रह किया जहां केंद्र सरकार के और अधिक सहयोग या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है.
राज्य मंत्री ने कहा, "हमारा सामूहिक ध्यान केवल नीतियां बनाने के बजाय उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने पर, बुनियादी ढांचा तैयार करने से आगे बढ़कर ठोस परिणाम हासिल करने पर, और अलग-अलग प्रयासों के बजाय एक एकीकृत और टिकाऊ बिजली क्षेत्र बनाने पर होना चाहिए."
ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिला मुख्य मार्गदर्शन यह है कि 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें केवल ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर वास्तविक 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की ओर कदम बढ़ाना है.
उन्होंने कहा, "बीता साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी वाला रहा है. भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अब लगभग 563 गीगावाट हो गई है, और इसमें से 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है. पिछले 12 महीनों में लगभग 60 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें से 87 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का है."
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