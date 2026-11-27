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मुनाफे में लौटीं बिजली कंपनियां, पावर सेक्टर में 200 लाख करोड़ के निवेश पर ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान

ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर. ( ETV Bharat (Special Arrangement Via Power Ministry) )

नई दिल्ली: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि अगले दो दशकों में भारत के पावर सेक्टर में 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर हैं. नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा, "इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा."

सम्मेलन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजली नियामक एक साथ शामिल हुए हैं. यह सम्मेलन भारत के बिजली क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं और उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर केंद्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है. इसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इस क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

मनोहर लाल ने बिजली क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया. मंत्री ने कहा, "भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. हमारी यात्रा के अगले चरण में हमें बिजली क्षेत्र की योजना बनाने के लिए एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा, जहां उत्पादन, भंडारण, ट्रांसमिशन और वितरण की योजना एक ही प्रणाली के आपस में जुड़े हुए हिस्सों के रूप में बनाई जाए." उन्होंने राज्यों द्वारा 'स्मार्ट मीटर' लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलता है. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्यों के सहयोग और ऊर्जा मंत्रालय की पहलों के माध्यम से, बिजली वितरण कंपनियों ने एक लंबे अंतराल के बाद मुनाफा हासिल किया है. मनोहर लाल ने राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की सराहना की, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी डिस्कॉम्स ने कुल मिलाकर शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है. उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और मजबूत हो. नीति, संचालन और नियमों में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों से इस सकारात्मक सुधार को आगे भी जारी रखने में मदद मिलनी चाहिए."